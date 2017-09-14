ЛАД написав:Даже с вашими замечаниями реконструкция и капремонт это не строительство с 0. И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".
у минулому році був здивований, коли побачив абсолютно нове обладнення в "котельній" біля дому "де машкали(мешкає батько) мої батьки, я прожив з 1969-1997р з перервами), замінили 100% все радянське обладняння на нове фірми "BOSH", гроші дав ЕС.
для справки: рф потребує інвестиції понад 13 трлн рублів до 2030 на відновлення застарілої системи ЖКХ. чекаю на різдвяні морози і "подарунки від Санти", як казав хуйло "мерни мерни росіянин(вовчий хвіст) вчора подивився цікаве відео-про перспективи і рубля і економіки (замість 1,6трл дефіциту бюджету, вже 3,3трл, і ще не вечор) https://www.youtube.com/watch?v=Ozy10oaZ1Ok
.....навіть слов нема . Ви хочь с ким то погодились за останній час ?
Досить часто. Просто коли погоджуюсь, то не вступаю в суперечку, а "+" тут ставити не можна. Наприклад, сьогодні я взагалі-то погоджуюсь з _Mykola_, просто ми говорили про дещо різне. Та і Faceless доказує мені, що багато реконструйовано, так я і не сперечаюсь. Але не треба доказувати, що від "совка нічого не залишилось, тільки розбиті вікна". І, пробачте, я не винен, що тут пишуть багато нісенітниць. До речі, ви теж дуже часто не згодні з тим, що тут пишуть. Тільки відповідаєте грубіше. Те, що я навів цитати щодо кількості чоловіків-вчителів, ви теж сприймаєте як те, що я не погоджуюсь? То ладно. Можливо, в школі у вашої жінки інакше, але загальні цифри говорять про інше. І я їх не вигадав.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 28 лис, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
у минулому році був здивований, коли побачив абсолютно нове обладнення в "котельній" біля дому "де машкали(мешкає батько) мої батьки, я прожив з 1969-1997р з перервами), замінили 100% все радянське обладняння на нове фірми "BOSH", гроші дав ЕС.
Сделали, заменили. В прошлом году. Но до этого работало всё "радянське". И заменили на "гроші ЕС". При этом он рассказывает, сколько денег надо РФ "на відновлення застарілої системи ЖКХ". Но почему-то ни разу не назвал цифру, сколько нужно нам. Пример, который привёл _Mykola_ по Змиевской ТЭЦ. Да, серьёзно реконструировали 8-й блок. Но остальные-то работают, хотя ремонты там, конечно, проводились.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 28 лис, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Нідерланди передали українській армії три пускові установки американського зенітного ракетного комплексу Patriot. Ці системи допомогають захищати небо України від російських обстрілів.
Про це у мікроблозі X повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Він опублікував знімки транспортування допомоги, зазначивши, що зупинення російської агресії було і залишається спільним інтересом обох країн:
"Українці зіткнулися з важкою зимою, оскільки руйнівні авіаудари тривають і тривають. Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Це рятує життя та захищає життєво важливу інфраструктуру".
Faceless написав:Як би там не було півтисячі років тому, але УНР була вже суверенною державою і нічого добровільного в війні з радянською росією і подальшому її затягуванні в срср не було.
суверенність унр мяко кажучи сумнівна. Те що вдалось отримати визнання 2 десятків іноземних держав не значить, що владу визнавало населення на теренах України. Вертикаль влади побудовано не було. Відмобілізувати населення не вдалось. Обєднання зунр і унр теж залишає багато питань... влада унр так і лишилась декларативною.
Faceless написав:Як би там не було півтисячі років тому, але УНР була вже суверенною державою і нічого добровільного в війні з радянською росією і подальшому її затягуванні в срср не було.
суверенність унр мяко кажучи сумнівна. Те що вдалось отримати визнання 2 десятків іноземних держав не значить, що владу визнавало населення на теренах України. Вертикаль влади побудовано не було. Відмобілізувати населення не вдалось. Обєднання зунр і унр теж залишає багато питань... влада унр так і лишилась декларативною.
"у вагоні Директорія, під вагоном територія"
Удивительно, как Faceless ещё не вспомнил "карту Украины", на которой и Таганрог, и много чего ещё наше. "Україна від Сяну до Дону".
"Есть мнение что если из истории убрать всю ложь то там останется только правда. Но есть и другое мнение. Что если из истории убрать всю ложь - то там не останется вообще ничего" (с) Не помню кто.
Абсолютно точно. Из советской истории, которую мне преподавали в СССР, не подтвердилось НИЧЕГО. А как можно подтверждать реальную историю, если кому-то интересно? Да только грамотно спросив у нескольких не заинтересованных во лжи реальных свидетелей, предварительно проверив у них подтверждающие документы об участии в интересующих вас событиях.
В современном мире лживую историю излагают уже в инете с помощью "икспердов", "дохторов исторических наук", "политилохов". А реальное изложение событий, иногда всплывающее в чатах, форумах, конференция, чаше всего регулярно удаляют чтобы они не выводили на чистую воду упомянутых "икспердов", "дохторов исторических наук", "политилохов", коими инет уже просто кишит.
Гляньте на как минимум неглупую женщину, доктора экономических наук, которая недавно покинула всех нас здесь. Имею в виду fler, если не ошибаюсь из Николаева. Ее психика видимо не справилась с льющейся грубой ложью из инета касательно войны.
Wirująświatła написав:в 18лет обычно в голове ветер. "По совету родителей".
я діко ізвіняюсь но вітер не тільки в голові а й в кишенях. Батьки їх утримують тому і "совєтують". Мені здається мають на це повне право.) Скільки зараз платять вчителю на початку трудового стажу? Є в мене підозра , що він продовжить болтатись на шиї в батьків не кажучи про то щоб годувати власну сімю
Початков ставка десь шість тис. далі іде класне руководство , перевірка зошитів , за додаткові заняття , заміни . Загалом десь до 7,5 , тай і то багато загадав
При минимальной зарплате в Украине в 2024 8000 грн.