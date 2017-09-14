Там идет доплата от ставки по тарифной сетке до минимальной. Итого со всеми доплатами при ставке 1,0 - около 8 тыс грн чистыми
Бывает доплата от городского бюджета
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Додано: Чет 28 лис, 2024 17:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 лис, 2024 17:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
скільки потрібно вам не маю уяви, у нас за останні 15 років зробили багото
-проклали новий водогін ,
- замінили великі труби теплосеті,
-апгрейд всіх котелен
- нове освітлення вулиць , нові світлофори,
-новий асфальт на центральних вулицях(кожні два роки), ремонт домових теріторій, -стадіонів побудували більше ніж в будь-якому місті України, нові парковкі біля домівок
-новий сучасний кінотеатр(внутрі торгового центру(теж нового, збудували у 2020)
-у 2021р -за рахунок міста замінили старі вікна на "лестничных маршах" в подъездах на сучасні пластикові вікна.
якби не війна, живи і радій, що це Україна
Додано: Чет 28 лис, 2024 17:23
її психіка не справилась з долярчиком, який її за схованого сина і чоловіка задовбував.)
Додано: Чет 28 лис, 2024 17:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Середня зарплата працівників освіти 12,6 тис. (10 на руки)
У максимального вчителя з усіма званнями, стажем і категоріями буде 15 тис. на руки, а в початківця - мінімалка (точніше нараховують по 10 розряду трохи менше мінімалки - 6063, але дораховують до 8000 мінімалки).
6440 на руки
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 28 лис, 2024 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 лис, 2024 17:52
3000грн/человек - це неповноцінне харчування(для звичайної людини яка працює і не в селі).
5000грн - це мінімально, і це при умові що харчуєшся тільки вдома і відповідно тратиш час на приготування їжі.
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