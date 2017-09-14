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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11102111031110411105

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При минимальной зарплате в Украине в 2024 8000 грн.

Там идет доплата от ставки по тарифной сетке до минимальной. Итого со всеми доплатами при ставке 1,0 - около 8 тыс грн чистыми
Бывает доплата от городского бюджета
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но почему-то ни разу не назвал цифру, сколько нужно нам


скільки потрібно вам не маю уяви, у нас за останні 15 років зробили багото
-проклали новий водогін ,
- замінили великі труби теплосеті,
-апгрейд всіх котелен
- нове освітлення вулиць , нові світлофори,
-новий асфальт на центральних вулицях(кожні два роки), ремонт домових теріторій, -стадіонів побудували більше ніж в будь-якому місті України, нові парковкі біля домівок
-новий сучасний кінотеатр(внутрі торгового центру(теж нового, збудували у 2020)
-у 2021р -за рахунок міста замінили старі вікна на "лестничных маршах" в подъездах на сучасні пластикові вікна.

якби не війна, живи і радій, що це Україна
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:21

Кипрська влада канселіровала паспорти російських міліардерів, 77
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:23

  buratinyo написав: katso написав:

Гляньте на как минимум неглупую женщину, доктора экономических наук, которая недавно покинула всех нас здесь. Имею в виду fler, если не ошибаюсь из Николаева. Ее психика видимо не справилась с льющейся грубой ложью из инета касательно войны.
її психіка не справилась з долярчиком, який її за схованого сина і чоловіка задовбував.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:кільки зараз платять вчителю на початку трудового стажу?

https://www.slovoidilo.ua/2024/06/10/in ... koyi-vijny
Середня зарплата працівників освіти 12,6 тис. (10 на руки)
У максимального вчителя з усіма званнями, стажем і категоріями буде 15 тис. на руки, а в початківця - мінімалка (точніше нараховують по 10 розряду трохи менше мінімалки - 6063, але дораховують до 8000 мінімалки).

  ЛАД написав:При минимальной зарплате в Украине в 2024 8000 грн.

6440 на руки
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 28 лис, 2024 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:52

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:............
Немцы дают 500€ этого хватает на еду для 1 взрослого человека, дети до 7 лет 300€ кстати (надо уточнить у подруг, но малышне покрывают меньше).
...........
Как видите цифры что дают это 3000грн и без покрытия половины аренды. ........
Ошибка?

В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.

3000грн/человек - це неповноцінне харчування(для звичайної людини яка працює і не в селі).
5000грн - це мінімально, і це при умові що харчуєшся тільки вдома і відповідно тратиш час на приготування їжі.
andrijk777
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