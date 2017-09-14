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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1110311104111051110611107>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:23

  buratinyo написав: katso написав:

Гляньте на как минимум неглупую женщину, доктора экономических наук, которая недавно покинула всех нас здесь. Имею в виду fler, если не ошибаюсь из Николаева. Ее психика видимо не справилась с льющейся грубой ложью из инета касательно войны.
її психіка не справилась з долярчиком, який її за схованого сина і чоловіка задовбував.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:кільки зараз платять вчителю на початку трудового стажу?

https://www.slovoidilo.ua/2024/06/10/in ... koyi-vijny
Середня зарплата працівників освіти 12,6 тис. (10 на руки)
У максимального вчителя з усіма званнями, стажем і категоріями буде 15 тис. на руки, а в початківця - мінімалка (точніше нараховують по 10 розряду трохи менше мінімалки - 6063, але дораховують до 8000 мінімалки).

  ЛАД написав:При минимальной зарплате в Украине в 2024 8000 грн.

6440 на руки
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 28 лис, 2024 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:52

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:............
Немцы дают 500€ этого хватает на еду для 1 взрослого человека, дети до 7 лет 300€ кстати (надо уточнить у подруг, но малышне покрывают меньше).
...........
Как видите цифры что дают это 3000грн и без покрытия половины аренды. ........
Ошибка?

В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.

3000грн/человек - це неповноцінне харчування(для звичайної людини яка працює і не в селі).
5000грн - це мінімально, і це при умові що харчуєшся тільки вдома і відповідно тратиш час на приготування їжі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:03

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:При минимальной зарплате в Украине в 2024 8000 грн.

6440 на руки

А хто вирішив шо вчитель повинен отримувать мінімалку? Чи тому-що освіта тіпа безкоштовна? А де 4 тищщі не гривень від ЗЕ?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:12

Water у преЗЕдента є Новорічна традиція - щороку відкладати виконання Постанову КМУ №822 від 10 липня 2019 року ще на один рік
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:[quote="5793258:Faceless"]
Як би там не було півтисячі років тому, але УНР була вже суверенною державою і нічого добровільного в війні з радянською росією і подальшому її затягуванні в срср не було.
суверенність унр мяко кажучи сумнівна. Те що вдалось отримати визнання 2 десятків іноземних держав не значить, що владу визнавало населення на теренах України. Вертикаль влади побудовано не було. Відмобілізувати населення не вдалось. Обєднання зунр і унр теж залишає багато питань... влада унр так і лишилась декларативною.

"у вагоні Директорія, під вагоном територія"

Удивительно, как Faceless ещё не вспомнил "карту Украины", на которой и Таганрог, и много чего ещё наше. "Україна від Сяну до Дону".[/quote]Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:19

  Дюрі-бачі написав:Water у преЗЕдента є Новорічна традиція - щороку відкладати виконання Постанову КМУ №822 від 10 липня 2019 року ще на один рік

4 прожиткових мінімуми, 4*3023=12092.
Папа, а де море?
ЗЕ, а де 4 тищі?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water написав:
  Дюрі-бачі написав:Water у преЗЕдента є Новорічна традиція - щороку відкладати виконання Постанову КМУ №822 від 10 липня 2019 року ще на один рік

4 прожиткових мінімуми, 4*3023=12092.
Папа, а де море?
ЗЕ, а де 4 тищі?
Доларів. Було ж. Казав на всю країну що нєфіг робить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:29

  Faceless написав:
Water написав:4 прожиткових мінімуми, 4*3023=12092.
Папа, а де море?
ЗЕ, а де 4 тищі?
Доларів. Було ж. Казав на всю країну що нєфіг робить

Проблема не в тому що казав, проблема в тому що повірили і проголосували.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:41

Грузія подивилася на нашу війну і потроху стала дивитися в сторону Білорусі. До 2028 року заморозили переговори з ЄС, а президента вже будуть вибирати кулуарно, а не на загальних виборах https://mtavari.tv/news/170759-mivighet-gadacqvetileba-2028-clis-bolomde-dghis

росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів
The_Rebel
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