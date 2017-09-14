Гляньте на как минимум неглупую женщину, доктора экономических наук, которая недавно покинула всех нас здесь. Имею в виду fler, если не ошибаюсь из Николаева. Ее психика видимо не справилась с льющейся грубой ложью из инета касательно войны.
її психіка не справилась з долярчиком, який її за схованого сина і чоловіка задовбував.)
Banderlog написав:кільки зараз платять вчителю на початку трудового стажу?
https://www.slovoidilo.ua/2024/06/10/in ... koyi-vijny Середня зарплата працівників освіти 12,6 тис. (10 на руки) У максимального вчителя з усіма званнями, стажем і категоріями буде 15 тис. на руки, а в початківця - мінімалка (точніше нараховують по 10 розряду трохи менше мінімалки - 6063, але дораховують до 8000 мінімалки).
ЛАД написав:При минимальной зарплате в Украине в 2024 8000 грн.
6440 на руки
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 28 лис, 2024 17:52, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:............ Немцы дают 500€ этого хватает на еду для 1 взрослого человека, дети до 7 лет 300€ кстати (надо уточнить у подруг, но малышне покрывают меньше). ........... Как видите цифры что дают это 3000грн и без покрытия половины аренды. ........
Ошибка?
В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.
3000грн/человек - це неповноцінне харчування(для звичайної людини яка працює і не в селі). 5000грн - це мінімально, і це при умові що харчуєшся тільки вдома і відповідно тратиш час на приготування їжі.
Banderlog написав:[quote="5793258:Faceless"] Як би там не було півтисячі років тому, але УНР була вже суверенною державою і нічого добровільного в війні з радянською росією і подальшому її затягуванні в срср не було.
суверенність унр мяко кажучи сумнівна. Те що вдалось отримати визнання 2 десятків іноземних держав не значить, що владу визнавало населення на теренах України. Вертикаль влади побудовано не було. Відмобілізувати населення не вдалось. Обєднання зунр і унр теж залишає багато питань... влада унр так і лишилась декларативною.
"у вагоні Директорія, під вагоном територія"
Удивительно, как Faceless ещё не вспомнил "карту Украины", на которой и Таганрог, и много чего ещё наше. "Україна від Сяну до Дону".[/quote]Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше