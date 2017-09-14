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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11104111051110611107>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:44

Успіх - вертайся! Він все пробачив! ))

🪖Військові, які пішли у СЗЧ, повинні повернутися на службу до 1 січня 2025 року для збереження виплат, – Зеленський підписав закон.

Загалом, окрім зняття кримінальної відповідальності за перше СЗЧ, для військових, які повернулись в стрій – поновлять всі виплати та пільги.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:50

  The_Rebel написав:Грузія подивилася на нашу війну і потроху стала дивитися в сторону Білорусі. До 2028 року заморозили переговори з ЄС, а президента вже будуть вибирати кулуарно, а не на загальних виборах https://mtavari.tv/news/170759-mivighet-gadacqvetileba-2028-clis-bolomde-dghis

росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів

А може і стане, як Грузинский федеральный округ РФ
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".

Собственно, я всё это написал только в качестве возражения будивельнику, что от Союза нам остались только "цехи стояли , але з побитими вікнами і без обладнання".
Надеюсь, вы такое утверждать не станете.
На приватизированных по дешёвке меткомбинатах тоже проводилась впоследствии модернизация, на некоторых существенная. Но основа была.
от впертий закоханий в совкову модель
1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО - але вкрали море промислових і інфраструктурних підприємств
2 Совок не міг прогодувати населення і лазив навколішки випрошуючи ніжки буша - але вкрали море сільськогосподарських підприємств
3 Сам знайшов цифру статків 100 найбагатших -44 млрд доларів на 2020 рік... але не погоджується що щоб вкрасти цих 44 млрд за 30 років - то достатньо було красти 1,1% ВВП в рік.. ПРИ УМОВІ що совок залишив 0 доларів
якщо ж совок залишив більше нуля- то крали 44 млрд- більше нуля= менше 1% в рік...

От і виходить
цей неадекват , любитель балету і совка -сів наразкоряку і ніяк не може зєднати дві речі
Або вкрали в совка - тоді 30 років не крали в України
Або совок просрав все до нуля і 30 років крали в України по 1% ВВП

Лад - так залишились за совка гроші чи крались за України ?

ПС
про житло
Сьогодні вартість будівництва приблизно 700 доларів
Амортизація 60% =300 доларів залишкової вартості
Тому
Українці в 1991 році отримали від СОВКА майна на 300 млрд грн житлом, і це житло розділено між усіма рівномірно ( по правилам совка, тому знову вирішиш вякати що не рівномірно - то претензії до совка)
А найбагатша сотня в 2020 році - має всього 44 млрд доларів (7% від того що за 30 років до сьогодні мають олігархи)
Чому тільки 100 перших - пояснення просте
а - а у нас хіба є більше 100 фінансово-промислових груп
б - ти ж захищаєш більшість
в - навіть серед цих 100 - більша половина в тих галузях , які просто НЕ ІСНУВАЛИ в епоху совка, тобто не крали в совка а заробили за України
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:00

  Xenon написав:Успіх - вертайся! Він все пробачив! ))
🪖Військові, які пішли у СЗЧ, повинні повернутися на службу до 1 січня 2025 року для збереження виплат, – Зеленський підписав закон.
Загалом, окрім зняття кримінальної відповідальності за перше СЗЧ, для військових, які повернулись в стрій – поновлять всі виплати та пільги.
Я ризикну припустити , що через 4 місяці, на цих сторінках почнеться епопея типу
так як ніхто не хоче служити , то я кидаю кицю напризволяще і йду вас захищати....

При чому пояснення просте як двері
а - звільнення по догляду дають на 6 місяців
б - 4 місяців більш ніж достатньо щоб киця вирішила що нефіг за нею дивитись бо зарплату в 70000 ніхто не дає , а за 20000 вантажника АТБ або поліцейського - не дуже то й прогодуєш сімю з 4 осіб....
в - так як точку зору визначає місце сидіння, то сидіння в тилу дасть можливість змінити точку зору і прийти до висновку - краще 70000 отримувати на другій лінії ніж 20000 в тилу...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:00

  Water написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:При минимальной зарплате в Украине в 2024 8000 грн.

6440 на руки

А хто вирішив шо вчитель повинен отримувать мінімалку? Чи тому-що освіта тіпа безкоштовна? А де 4 тищщі не гривень від ЗЕ?
Справа в іншому, вчитель обурився що всім дали 1000, але сам не проти отримати 12000 "на руки" ( хоча далі обіцяли ще більше) додадково за рік, теж, безумовно, просто так, від влади
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:02

  The_Rebel написав:Грузія подивилася на нашу війну і потроху стала дивитися в сторону Білорусі. До 2028 року заморозили переговори з ЄС, а президента вже будуть вибирати кулуарно, а не на загальних виборах https://mtavari.tv/news/170759-mivighet-gadacqvetileba-2028-clis-bolomde-dghis

росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів

До чого тут "наша війна"? Цей процес в Грузії почався ще в 2012, коли на парламентських виборах перемогла партія "Грузинська мрія" і прем'єром став російський олігарх Іванішвілі. І це було ще при Саакашвілі.

Є деяка аналогія між нами коли був Ющенко, а потім вибрали Януковича. Ось в Грузії вибрали такого ж Яника. Просто згодом ми зуміли позбутись свого Яника, а вони ні.

Просто "по-вашому" Яника вибрав путін, "по-моєму" Яника вибрав(в 2010) народ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:05

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Даже с вашими замечаниями реконструкция и капремонт это не строительство с 0.
И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".

Одна реконструкція так, але за цей час тих реконструкцій провели чимало, і там від старого обладнання вже нічого не залишилось
Вы это знаете или вам так хочется думать?
Вы возьмётесь доказывать, что у нас 30 лет не происходила деиндустриализация?
ХАЗ,ХТЗ, станкозавод, ГПЗ тоже "реконструированы"?
Так ці підприємства залишили в керівництві совкових директорів...
Їх просто не вкрали по тій простій причині що красти там було НІЧОГО
Додайте до них ще ЛАЗ і Автонавантажувач, Конвеєрний, Сільмаш...
так там є стіни- хочете скину фотки -а це були флагмани при совку...от тільки совок від них залишив територію і стіни..а обладнання вивезене з Німеччини як репарації в 1945-1950 роках .. до 1990 замортизувались в нуль.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но до этого работало всё "радянське".
И заменили на "гроші ЕС".
Дурень думкою багатіє....
Отримали ледь- жевріюче
Латали кожного року поки не побачили що на латання витрачають грошей більше ніж коштує нове бошівське
купили БОШ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:09

16 годин без світла на добу: вже 4, а не 3, черги відключень застосуватимуться одночасно — Укренерго збільшили заходи обмеження
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:10

  Xenon написав:Успіх - вертайся! Він все пробачив! ))

Не мудро. Да, хтось і повернеться. Но багато хто і піде. Це безнаказаність.
Banderlog
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