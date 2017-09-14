ЛАД написав:И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".
Собственно, я всё это написал только в качестве возражения будивельнику, что от Союза нам остались только "цехи стояли , але з побитими вікнами і без обладнання". Надеюсь, вы такое утверждать не станете. На приватизированных по дешёвке меткомбинатах тоже проводилась впоследствии модернизация, на некоторых существенная. Но основа была.
от впертий закоханий в совкову модель 1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО - але вкрали море промислових і інфраструктурних підприємств 2 Совок не міг прогодувати населення і лазив навколішки випрошуючи ніжки буша - але вкрали море сільськогосподарських підприємств 3 Сам знайшов цифру статків 100 найбагатших -44 млрд доларів на 2020 рік... але не погоджується що щоб вкрасти цих 44 млрд за 30 років - то достатньо було красти 1,1% ВВП в рік.. ПРИ УМОВІ що совок залишив 0 доларів якщо ж совок залишив більше нуля- то крали 44 млрд- більше нуля= менше 1% в рік...
От і виходить цей неадекват , любитель балету і совка -сів наразкоряку і ніяк не може зєднати дві речі Або вкрали в совка - тоді 30 років не крали в України Або совок просрав все до нуля і 30 років крали в України по 1% ВВП
Лад - так залишились за совка гроші чи крались за України ?
ПС про житло Сьогодні вартість будівництва приблизно 700 доларів Амортизація 60% =300 доларів залишкової вартості Тому Українці в 1991 році отримали від СОВКА майна на 300 млрд грн житлом, і це житло розділено між усіма рівномірно ( по правилам совка, тому знову вирішиш вякати що не рівномірно - то претензії до совка) А найбагатша сотня в 2020 році - має всього 44 млрд доларів (7% від того що за 30 років до сьогодні мають олігархи) Чому тільки 100 перших - пояснення просте а - а у нас хіба є більше 100 фінансово-промислових груп б - ти ж захищаєш більшість в - навіть серед цих 100 - більша половина в тих галузях , які просто НЕ ІСНУВАЛИ в епоху совка, тобто не крали в совка а заробили за України
Xenon написав:Успіх - вертайся! Він все пробачив! ))
🪖Військові, які пішли у СЗЧ, повинні повернутися на службу до 1 січня 2025 року для збереження виплат, – Зеленський підписав закон. Загалом, окрім зняття кримінальної відповідальності за перше СЗЧ, для військових, які повернулись в стрій – поновлять всі виплати та пільги.
Я ризикну припустити , що через 4 місяці, на цих сторінках почнеться епопея типу так як ніхто не хоче служити , то я кидаю кицю напризволяще і йду вас захищати....
При чому пояснення просте як двері а - звільнення по догляду дають на 6 місяців б - 4 місяців більш ніж достатньо щоб киця вирішила що нефіг за нею дивитись бо зарплату в 70000 ніхто не дає , а за 20000 вантажника АТБ або поліцейського - не дуже то й прогодуєш сімю з 4 осіб.... в - так як точку зору визначає місце сидіння, то сидіння в тилу дасть можливість змінити точку зору і прийти до висновку - краще 70000 отримувати на другій лінії ніж 20000 в тилу...
росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів
До чого тут "наша війна"? Цей процес в Грузії почався ще в 2012, коли на парламентських виборах перемогла партія "Грузинська мрія" і прем'єром став російський олігарх Іванішвілі. І це було ще при Саакашвілі.
Є деяка аналогія між нами коли був Ющенко, а потім вибрали Януковича. Ось в Грузії вибрали такого ж Яника. Просто згодом ми зуміли позбутись свого Яника, а вони ні.
Просто "по-вашому" Яника вибрав путін, "по-моєму" Яника вибрав(в 2010) народ.
ЛАД написав:Даже с вашими замечаниями реконструкция и капремонт это не строительство с 0. И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".
Одна реконструкція так, але за цей час тих реконструкцій провели чимало, і там від старого обладнання вже нічого не залишилось
Вы это знаете или вам так хочется думать? Вы возьмётесь доказывать, что у нас 30 лет не происходила деиндустриализация? ХАЗ,ХТЗ, станкозавод, ГПЗ тоже "реконструированы"?
Так ці підприємства залишили в керівництві совкових директорів... Їх просто не вкрали по тій простій причині що красти там було НІЧОГО Додайте до них ще ЛАЗ і Автонавантажувач, Конвеєрний, Сільмаш... так там є стіни- хочете скину фотки -а це були флагмани при совку...от тільки совок від них залишив територію і стіни..а обладнання вивезене з Німеччини як репарації в 1945-1950 роках .. до 1990 замортизувались в нуль.