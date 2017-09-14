Додано: Чет 28 лис, 2024 18:56

ЛАД написав: И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".



Собственно, я всё это написал только в качестве возражения будивельнику, что от Союза нам остались только "цехи стояли , але з побитими вікнами і без обладнання".

Надеюсь, вы такое утверждать не станете.

На приватизированных по дешёвке меткомбинатах тоже проводилась впоследствии модернизация, на некоторых существенная. Но основа была. И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".Собственно, я всё это написал только в качестве возражения будивельнику, что от Союза нам остались только "цехи стояли , але з побитими вікнами і без обладнання".Надеюсь, вы такое утверждать не станете.На приватизированных по дешёвке меткомбинатах тоже проводилась впоследствии модернизация, на некоторых существенная. Но основа была.

от впертий закоханий в совкову модель1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО - але вкрали море промислових і інфраструктурних підприємств2 Совок не міг прогодувати населення і лазив навколішки випрошуючи ніжки буша - але вкрали море сільськогосподарських підприємств3 Сам знайшов цифру статків 100 найбагатших -44 млрд доларів на 2020 рік... але не погоджується що щоб вкрасти цих 44 млрд за 30 років - то достатньо було красти 1,1% ВВП в рік.. ПРИ УМОВІ що совок залишив 0 доларівякщо ж совок залишив більше нуля- то крали 44 млрд- більше нуля= менше 1% в рік...От і виходитьцей неадекват , любитель балету і совка -сів наразкоряку і ніяк не може зєднати дві речіАбо вкрали в совка - тоді 30 років не крали в УкраїниАбо совок просрав все до нуля і 30 років крали в України по 1% ВВПЛад - так залишились за совка гроші чи крались за України ?ПСпро житлоСьогодні вартість будівництва приблизно 700 доларівАмортизація 60% =300 доларів залишкової вартостіТомуУкраїнці в 1991 році отримали від СОВКА майна на 300 млрд грн житлом, і це житло розділено між усіма рівномірно ( по правилам совка, тому знову вирішиш вякати що не рівномірно - то претензії до совка)А найбагатша сотня в 2020 році - має всього 44 млрд доларів (7% від того що за 30 років до сьогодні мають олігархи)Чому тільки 100 перших - пояснення простеа - а у нас хіба є більше 100 фінансово-промислових групб - ти ж захищаєш більшістьв - навіть серед цих 100 - більша половина в тих галузях , які просто НЕ ІСНУВАЛИ в епоху совка, тобто не крали в совка а заробили за України