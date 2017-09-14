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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11104111051110611107

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:16

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но почему-то ни разу не назвал цифру, сколько нужно нам


скільки потрібно вам не маю уяви, у нас за останні 15 років зробили багото
...

Мені особисто не потрібно нічого. В Харкові теж зробили багато і роблять навіть зараз.
Але дуже багато ще старого.
Звісно Україні треба менше грошей на відновлення застарілої системи ЖКХ, чим в РФ - територія і населення значно менше, так і ВВП значно менше. А грошей все ж таки треба багато.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:18

  Faceless написав:
ЛАД написав:...........
Удивительно, как Faceless ещё не вспомнил "карту Украины", на которой и Таганрог, и много чего ещё наше. "Україна від Сяну до Дону".
Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше

Та мапа взагалі не аргумент.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Але дуже багато ще старого.
Що крім стін і напрямків доріг- залишилось старого в Харкові?
Є якісь механізми(не в музеях) а у виробництві щоб на них було клеймо
виготовлено в совку?
Якісь транспортні засоби по перевазенню людей/вантажів?
І який відсоток цього совкового в загальній вартості?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:22

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:
Water написав:4 прожиткових мінімуми, 4*3023=12092.
Папа, а де море?
ЗЕ, а де 4 тищі?
Доларів. Було ж. Казав на всю країну що нєфіг робить

Проблема не в тому що казав, проблема в тому що повірили і проголосували.

Кто поверил?
От 4 тыс. долл. учителям открестились чуть ли не на следующий день. И признали, что это была ошибка. А здесь юморят уже 5-й год.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:27

  budivelnik написав:........
от впертий закоханий в совкову модель
1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО - але вкрали море промислових і інфраструктурних підприємств
.....

Ералашьте дальше сами.
Мне надоело объяснять что-то человеку, который не хочет понимать.
От "совка" залишились не гроші", а материальные ценности. Заводы, суда. Не расскажете. куда делся наш торговый флот?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:38

  ЛАД написав:Кто поверил?
От 4 тыс. долл. учителям открестились чуть ли не на следующий день. И признали, что это была ошибка. А здесь юморят уже 5-й год.

Це ви про що? Лі це хто, ви так ввічливо називаєте ЗЕзидента- ми, ЗЕзидент перший? ВідхрестиЛИсь це як? Ось де ЗЕзідент звернувся до наріду-вчителів і сказав:"Нарід, це була помилка"?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:39

  Banderlog написав:
  buratinyo написав: katso написав:

Гляньте на как минимум неглупую женщину, доктора экономических наук, которая недавно покинула всех нас здесь. Имею в виду fler, если не ошибаюсь из Николаева. Ее психика видимо не справилась с льющейся грубой ложью из инета касательно войны.
її психіка не справилась з долярчиком, який її за схованого сина і чоловіка задовбував.)

Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту
Vadim_
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