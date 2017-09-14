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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:16
prodigy написав: ЛАД написав:
Но почему-то ни разу не назвал цифру, сколько нужно нам
скільки потрібно вам не маю уяви, у нас за останні 15 років зробили багото
...
Мені особисто не потрібно нічого. В Харкові теж зробили багато і роблять навіть зараз.
Але дуже багато ще старого.
Звісно Україні треба менше грошей на відновлення застарілої системи ЖКХ, чим в РФ - територія і населення значно менше, так і ВВП значно менше. А грошей все ж таки треба багато.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:18
Faceless написав:
ЛАД написав:...........
Удивительно, как Faceless ещё не вспомнил "карту Украины", на которой и Таганрог, и много чего ещё наше. "Україна від Сяну до Дону".
Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше
Та мапа взагалі не аргумент.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:22
ЛАД написав:
Але дуже багато ще старого.
Що крім стін і напрямків доріг- залишилось старого в Харкові?
Є якісь механізми(не в музеях) а у виробництві щоб на них було клеймо виготовлено в совку
?
Якісь транспортні засоби по перевазенню людей/вантажів?
І який відсоток цього совкового в загальній вартості?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:22
andrijk777 написав: Faceless написав:
Water написав:4 прожиткових мінімуми, 4*3023=12092.
Папа, а де море?
ЗЕ, а де 4 тищі?
Доларів. Було ж. Казав на всю країну що нєфіг робить
Проблема не в тому що казав, проблема в тому що повірили і проголосували.
Кто поверил?
От 4 тыс. долл. учителям открестились чуть ли не на следующий день. И признали, что это была ошибка. А здесь юморят уже 5-й год.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:27
budivelnik написав:
........
от впертий закоханий в совкову модель
1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО - але вкрали море промислових і інфраструктурних підприємств
.....
Ералашьте дальше сами.
Мне надоело объяснять что-то человеку, который не хочет понимать.
От "совка" залишились не гроші", а материальные ценности. Заводы, суда. Не расскажете. куда делся наш торговый флот?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:38
ЛАД написав:
Кто поверил?
От 4 тыс. долл. учителям открестили
сь чуть ли не на следующий день. И признали
, что это была ошибка. А здесь юморят уже 5-й год.
Це ви про що? Лі це хто, ви так ввічливо називаєте ЗЕзидента- ми, ЗЕзидент перший? ВідхрестиЛИсь це як? Ось де ЗЕзідент звернувся до наріду-вчителів і сказав:"Нарід, це була помилка"?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:39
Banderlog написав: buratinyo написав: katso написав:
Гляньте на как минимум неглупую женщину, доктора экономических наук, которая недавно покинула всех нас здесь. Имею в виду fler, если не ошибаюсь из Николаева. Ее психика видимо не справилась с льющейся грубой ложью из инета касательно войны.
її психіка не справилась з долярчиком, який її за схованого сина і чоловіка задовбував
.)
Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:45
Сибарит написав:
Я дико извиняюсь, но, кажется, венгерским ученым не дает покоя слава британских
Оно-то так, но тем не менее их заметки интересны. На форуме это хорошо видно. Особенно, первое и третье:
Найважчим на думку фахівців є вид дурниці, що відбивається в поведінці, при якій людина прагне до демонстрації своєї переваги, критикує і принижує інших людей.
.....
«Найбільша дурість, яку може зробити людина, – це переоцінка своїх здібностей і умінь, перехвалювання себе. Причому це не означає, що людина володіє низьким IQ»
А если ещё и IQ не очень...
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:47
Wirująświatła написав:
16 годин без світла на добу: вже 4, а не 3, черги відключень застосуватимуться одночасно — Укренерго збільшили заходи обмеження
Ну то как тебе с вентиляторами ? Как еду разогреваешь ?
Чем газовый котёл запитал ?UA
, как у тебя с аккумами ? плотность электролита всё ещё проверяешь или уже используешь аккумы ?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:51
ЛАД написав: andrijk777 написав: Faceless написав:
Доларів. Було ж. Казав на всю країну що нєфіг робить
Проблема не в тому що казав, проблема в тому що повірили і проголосували.
Кто поверил?
От 4 тыс. долл. учителям открестились чуть ли не на следующий день. И признали, что это была ошибка. А здесь юморят уже 5-й год.
Признали ошибку, когда ?
Просто из видосика убрали этот эпизод, по-тихому
И воообще, когда Зеленский признавал свои ошибки ?
Я так помню, что ни-ког-да
А ты продолжай, продолжай его оправдывать.
Тебе ведь так нравится диктатура, что савецкая, что зелёная
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