RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11106111071110811109>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:54

  Vadim_ написав:Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту

Зараз я його запитую, чому він не працює офіційно, чому не платить податки, чому не донатить

Якщо я працюю кожен день, податки по графіку
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10694
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:03

  Wirująświatła написав:
16 годин без світла на добу: вже 4, а не 3, черги відключень застосуватимуться одночасно — Укренерго збільшили заходи обмеження

Пока что у нас вообще не отключают.
За исключением случаев повреждения при обстрелах.
Хотя графики отключений существуют и регулярно публикуются.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31543
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:13

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту

Зараз я його запитую, чому він не працює офіційно, чому не платить податки, чому не донатить

Якщо я працюю кожен день, податки по графіку

Ляпати можна шо завгодно , як перевірити? )))
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3315
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:14

  ЛАД написав:Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше
Та мапа взагалі не аргумент.
а аргументами люди не цікавляться і питань не задаують.
Воно зручно- відкрив сторінку в шкільному підручнику з історії, і читаєш- перший президент України М. Грушевський.
Суверенна держава. )
Хто читав самого Грушевського? Та нах воно нам інтелектуалам надо? ми вікіпедію будем і то по діагоналі )
Розумію, що часу нема, но хоть пару тоненьких брошурок гортанути можно? ) навскидку
https://www.m-hrushevsky.name/uk/Public ... aciju.html
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:25

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту

Зараз я його запитую, чому він не працює офіційно, чому не платить податки, чому не донатить

Якщо я працюю кожен день, податки по графіку

Я теж , пдв і інші 100500 податків сплачую щомісячно ,
але, він спав 2,5 роки у землянці чі якійсь хаті а не у себе дома, душ приймав не два рази на день і постійний страх прильота, якщо це все насправді то як його зайоб,вать хватає наснаги?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3315
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:29

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
16 годин без світла на добу: вже 4, а не 3, черги відключень застосуватимуться одночасно — Укренерго збільшили заходи обмеження

Пока что у нас вообще не отключают.
За исключением случаев повреждения при обстрелах.
Хотя графики отключений существуют и регулярно публикуются.

Днепр
один район отключили с 10 утра до 18 вечера , второй с утра был со светом , потом в 13 отключили до 20
дуже потужно
Какое промпроизводство такое потянет? , и изюминка -повышение налогов,
кого то из коррупционеров с 24.02.22. посадили или только глубоко озаботились ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 28 лис, 2024 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3315
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:29

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту

Зараз я його запитую, чому він не працює офіційно, чому не платить податки, чому не донатить

Якщо я працюю кожен день, податки по графіку

Ляпати можна шо завгодно , як перевірити? )))

Може тобі ще надіслати мою ОК-5 ? )
Так не дочекаєшься )

А про ляпати, то так
Можно казати про догляд за кицею, а по факту - зовсім інше
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10694
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:...........
Удивительно, как Faceless ещё не вспомнил "карту Украины", на которой и Таганрог, и много чего ещё наше. "Україна від Сяну до Дону".
Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше

Та мапа взагалі не аргумент.
Щось для всіх істориків мапи є документом а вам персонально що не сподобалось то ні?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35598
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:33

Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  ЛАД написав:Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше
Та мапа взагалі не аргумент.
а аргументами люди не цікавляться і питань не задаують.
Воно зручно- відкрив сторінку в шкільному підручнику з історії, і читаєш- перший президент України М. Грушевський.
Суверенна держава. )
Хто читав самого Грушевського? Та нах воно нам інтелектуалам надо? ми вікіпедію будем і то по діагоналі )
Розумію, що часу нема, но хоть пару тоненьких брошурок гортанути можно? ) навскидку
https://www.m-hrushevsky.name/uk/Public ... aciju.html
А Четвертий Універсал вам не аргумент?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35598
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:34

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту

Зараз я його запитую, чому він не працює офіційно, чому не платить податки, чому не донатить

Якщо я працюю кожен день, податки по графіку

Я теж , пдв і інші 100500 податків сплачую щомісячно ,
але, він спав 2,5 роки у землянці чі якійсь хаті а не у себе дома, душ приймав не два рази на день і постійний страх прильота, якщо це все насправді то як його зайоб,вать хватає наснаги?

Оце головне

А він на цьому форумі, тоді бував, частіше за мене.
Я про це писав

Тому, у мене вистачить наснаги. Бо він дуже пихатий
Його перебування в ЗСУ, не дає йому індульгенцій на хамство

Потрібно завжди залишатись людиною
Як і тобі, до речі
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10694
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 11106111071110811109>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 75583
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 244922
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 876944
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13096)
28.11.2024 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.