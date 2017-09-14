ЛАД написав:Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше Та мапа взагалі не аргумент.
а аргументами люди не цікавляться і питань не задаують. Воно зручно- відкрив сторінку в шкільному підручнику з історії, і читаєш- перший президент України М. Грушевський. Суверенна держава. ) Хто читав самого Грушевського? Та нах воно нам інтелектуалам надо? ми вікіпедію будем і то по діагоналі ) Розумію, що часу нема, но хоть пару тоненьких брошурок гортанути можно? ) навскидку https://www.m-hrushevsky.name/uk/Public ... aciju.html
Vadim_ написав:Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту
Зараз я його запитую, чому він не працює офіційно, чому не платить податки, чому не донатить
Якщо я працюю кожен день, податки по графіку
Я теж , пдв і інші 100500 податків сплачую щомісячно , але, він спав 2,5 роки у землянці чі якійсь хаті а не у себе дома, душ приймав не два рази на день і постійний страх прильота, якщо це все насправді то як його зайоб,вать хватає наснаги?
16 годин без світла на добу: вже 4, а не 3, черги відключень застосуватимуться одночасно — Укренерго збільшили заходи обмеження
Пока что у нас вообще не отключают. За исключением случаев повреждения при обстрелах. Хотя графики отключений существуют и регулярно публикуются.
Днепр один район отключили с 10 утра до 18 вечера , второй с утра был со светом , потом в 13 отключили до 20 дуже потужно Какое промпроизводство такое потянет? , и изюминка -повышение налогов, кого то из коррупционеров с 24.02.22. посадили или только глубоко озаботились ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 28 лис, 2024 20:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше Та мапа взагалі не аргумент.
а аргументами люди не цікавляться і питань не задаують. Воно зручно- відкрив сторінку в шкільному підручнику з історії, і читаєш- перший президент України М. Грушевський. Суверенна держава. ) Хто читав самого Грушевського? Та нах воно нам інтелектуалам надо? ми вікіпедію будем і то по діагоналі ) Розумію, що часу нема, но хоть пару тоненьких брошурок гортанути можно? ) навскидку https://www.m-hrushevsky.name/uk/Public ... aciju.html
Vadim_ написав:Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту
Зараз я його запитую, чому він не працює офіційно, чому не платить податки, чому не донатить
Якщо я працюю кожен день, податки по графіку
Я теж , пдв і інші 100500 податків сплачую щомісячно , але, він спав 2,5 роки у землянці чі якійсь хаті а не у себе дома, душ приймав не два рази на день і постійний страх прильота, якщо це все насправді то як його зайоб,вать хватає наснаги?
Оце головне
А він на цьому форумі, тоді бував, частіше за мене. Я про це писав
Тому, у мене вистачить наснаги. Бо він дуже пихатий Його перебування в ЗСУ, не дає йому індульгенцій на хамство
Потрібно завжди залишатись людиною Як і тобі, до речі