Каждое утро Артем записывается на работу в качестве одного из устрашающих рекрутеров Украины в своем родном городе где-то на охваченном войной востоке страны. «Иногда это похоже на борьбу с загнанной в угол крысой», — сказал Артем The Telegraph, объясняя, как он сажает своих жертв в фургоны и отправляет в отчаянные военные призывные пункты. Он подтвердил, что у него есть цели, с которыми нужно встретиться, и сказал: «Из-за нехватки персонала мы едва выбираем, кого останавливать — теперь почти все подлежат проверке». Когда он только начал работать в TЦК, сказал Артем, он не останавливал мужчин, которые казались «явно слабыми личностями», — но теперь он это делает.
После того, как мужчин загоняют в фургоны, сказал Артем, их заставляют пройти военно-медицинское обследование. Тех, кто его проходит, заставляют отправиться в учебный центр, чтобы подготовиться к отправке на передовую.
«Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится изымать их телефоны в зависимости от ситуации», — сказал он.
У некоторых мужчин нет возможности рассказать своей семье и друзьям, где они находятся. The Telegraph получил непроверенные истории в Instagram от источников, которые показывают, что люди лихорадочно ищут всех, кто мог недавно контактировать с их близкими, и добавляют, что они боятся, что TЦК похитила их. Артем работает офицером TЦК уже более полутора лет и сказал, что взялся за эту работу, потому что ему нравится «быть частью системы».
Он сказал, что когда он впервые начал работать с TЦК, он чувствовал жалость и сострадание к своим жертвам.
«Я научился контролировать свои эмоции во время работы, и теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я», — сказал он.
Он добавил: «Я считаю, что лучше работать на TЦК, чем прятаться от нее».
Бажано читати всю статтю. Не зрозуміло, чому пан з ТЦК побажав спілкуватися інкогніто, якщо йому подобається бути частиною системи. Українці, прочитавши це інтерв"ю, теж, як працівник ТЦК, для себе повинні вирішити "либо они, либо я". Якщо у когось виникали питання, хто у тридцяті роки 20 століття писав доноси та розстрілював, то відповідь у цій статті. Питання з зірочкою: на скільки років наговорив цей персонаж і ким би він служив на окупованній території? А колись сміялися з таких методів у рашці
pesikot написав:Я теж , пдв і інші 100500 податків сплачую щомісячно , але, він спав 2,5 роки у землянці чі якійсь хаті а не у себе дома, душ приймав не два рази на день і постійний страх прильота, якщо це все насправді то як його зайоб,вать хватає наснаги?
Оце головне
А він на цьому форумі, тоді бував, частіше за мене. Я про це писав
Тому, у мене вистачить наснаги. Бо він дуже пихатий Його перебування в ЗСУ, не дає йому індульгенцій на хамство
Потрібно завжди залишатись людиною Як і тобі, до речі ти у зсу? Блять , форум все искажает . отремонтируйте его
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 28 лис, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту
Зараз я його запитую, чому він не працює офіційно, чому не платить податки, чому не донатить
Якщо я працюю кожен день, податки по графіку
В какой сфере работаем и сколько налогов уходит с личного бюджета в слугонародный? Может наш $-чик ещё дембель не отгулял да спину не долечил после окопов и перетаскивания "кабанчиков" по 2.5пуда весом?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 28 лис, 2024 20:57, всього редагувалось 1 раз.
росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів
До чого тут "наша війна"? Цей процес в Грузії почався ще в 2012, коли на парламентських виборах перемогла партія "Грузинська мрія" і прем'єром став російський олігарх Іванішвілі. І це було ще при Саакашвілі.
Є деяка аналогія між нами коли був Ющенко, а потім вибрали Януковича. Ось в Грузії вибрали такого ж Яника. Просто згодом ми зуміли позбутись свого Яника, а вони ні.
Просто "по-вашому" Яника вибрав путін, "по-моєму" Яника вибрав(в 2010) народ.
Грузія, взагалі-то, війну програла. Відтак, змушена, тією чи іншою мірою, підкорятися переможцю. Ну і, звісно, вони могли б зараз повести себе інакше, якби війна Росії проти України пішла іншим шляхом. Точніше, реакція світу на агресію. А так вони зрозуміли, що розраховувати можна тільки на себе, подивились на співвідношення сил, і зробили висновки. Все логічно.
pesikot написав:Как еду разогреваешь ? Чем газовый котёл запитал ?
ем холодец, его не надо разогревать. для котла купил 1квт экофлоу. совсем забыл у меня ж газплита, поставил кастрюлю с борщём и разогрел. видел как мышка перед котом танцует? https://www.youtube.com/shorts/VxfaO44gPvk
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 28 лис, 2024 21:11, всього редагувалось 2 разів.
Дивно. Коли я тимчасово дємбельнувся, я навіть не гуляв «дембель» . Зразу почав працювати і сплачував по 50 кгрн лише ПДФО. Ну і всякий там ЄСВ звичайно максимально можливий. І ці податки їв разом з котами $-чик. Але воно вважало, що я не мав право на це, бо «Україна в вогні», «Україна стікає кровʼю». То чому раптом воно звільнилось? Чому раптом воно після звільнення не працює? Чому раптом лейтенант запасу ні дня державу не захищає.
Vadim_ написав:Я теж , пдв і інші 100500 податків сплачую щомісячно , але, він спав 2,5 роки у землянці чі якійсь хаті а не у себе дома, душ приймав не два рази на день і постійний страх прильота, якщо це все насправді то як його зайоб,вать хватає наснаги?
Оце головне
А він на цьому форумі, тоді бував, частіше за мене. Я про це писав
Тому, у мене вистачить наснаги. Бо він дуже пихатий Його перебування в ЗСУ, не дає йому індульгенцій на хамство
Потрібно завжди залишатись людиною Як і тобі, до речі
ти у зсу? Блять , форум все искажает . отремонтируйте его
Вадимчик, прекращай бухать
Я отформатировал сообщения за 3 секунды, а ты уже не попадаешь в клавиатуру
Дивно. Коли я тимчасово дємбельнувся, я навіть не гуляв «дембель» . Зразу почав працювати і сплачував по 50 кгрн лише ПДФО. Ну і всякий там ЄСВ звичайно максимально можливий. І ці податки їв разом з котами $-чик. Але воно вважало, що я не мав право на це, бо «Україна в вогні», «Україна стікає кровʼю». То чому раптом воно звільнилось? Чому раптом воно після звільнення не працює? Чому раптом лейтенант запасу ні дня державу не захищає.
У тебя ужО $-чик летёха запасу? Пей крымские вина, а не то чем платы от морозу в МИ-2 заливают. Норм его карьера через сапог бросила А как же ты 50кгрн пдфо умудрился выйдя на пенсию платить, добровольно наверно с нахомяченного вклада в привате или НЕдобровольно?