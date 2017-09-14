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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11106111071110811109

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:38

  Faceless написав:
ЛАД написав:Та мапа взагалі не аргумент.
Щось для всіх істориків мапи є документом а вам персонально що не сподобалось то ні?

А чого ви дивуєтесь ?

У ЛАД чітка позиція - факти ? які факти ? ось цей факт йому не подобається, і цей, і цей, і цей. Йому не подобаються ваші факти, тому фактів у вас немає
"Логіка" проста, як кут дому
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:50

"Как иметь дело с загнанными в угол крысами"

the Telegraph надрукувало інтерв"ю з працівником ТЦК гуглопереклад, деякі цитати:
Каждое утро Артем записывается на работу в качестве одного из устрашающих рекрутеров Украины в своем родном городе где-то на охваченном войной востоке страны.
«Иногда это похоже на борьбу с загнанной в угол крысой», — сказал Артем The Telegraph, объясняя, как он сажает своих жертв в фургоны и отправляет в отчаянные военные призывные пункты.
Он подтвердил, что у него есть цели, с которыми нужно встретиться, и сказал: «Из-за нехватки персонала мы едва выбираем, кого останавливать — теперь почти все подлежат проверке».
Когда он только начал работать в TЦК, сказал Артем, он не останавливал мужчин, которые казались «явно слабыми личностями», — но теперь он это делает.

После того, как мужчин загоняют в фургоны, сказал Артем, их заставляют пройти военно-медицинское обследование. Тех, кто его проходит, заставляют отправиться в учебный центр, чтобы подготовиться к отправке на передовую.

«Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится изымать их телефоны в зависимости от ситуации», — сказал он.

У некоторых мужчин нет возможности рассказать своей семье и друзьям, где они находятся. The Telegraph получил непроверенные истории в Instagram от источников, которые показывают, что люди лихорадочно ищут всех, кто мог недавно контактировать с их близкими, и добавляют, что они боятся, что TЦК похитила их.
Артем работает офицером TЦК уже более полутора лет и сказал, что взялся за эту работу, потому что ему нравится «быть частью системы».

Он сказал, что когда он впервые начал работать с TЦК, он чувствовал жалость и сострадание к своим жертвам.

«Я научился контролировать свои эмоции во время работы, и теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я», — сказал он.

Он добавил: «Я считаю, что лучше работать на TЦК, чем прятаться от нее».


Бажано читати всю статтю.
Не зрозуміло, чому пан з ТЦК побажав спілкуватися інкогніто, якщо йому подобається бути частиною системи.
Українці, прочитавши це інтерв"ю, теж, як працівник ТЦК, для себе повинні вирішити "либо они, либо я".
Якщо у когось виникали питання, хто у тридцяті роки 20 століття
писав доноси та розстрілював, то відповідь у цій статті.
Питання з зірочкою: на скільки років наговорив цей персонаж і ким би він служив на окупованній території? А колись сміялися з таких методів у рашці
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:55

  pesikot написав:Я теж , пдв і інші 100500 податків сплачую щомісячно ,
але, він спав 2,5 роки у землянці чі якійсь хаті а не у себе дома, душ приймав не два рази на день і постійний страх прильота, якщо це все насправді то як його зайоб,вать хватає наснаги?

Оце головне

А він на цьому форумі, тоді бував, частіше за мене.
Я про це писав

Тому, у мене вистачить наснаги. Бо він дуже пихатий
Його перебування в ЗСУ, не дає йому індульгенцій на хамство

Потрібно завжди залишатись людиною
Як і тобі, до речі
ти у зсу?
Блять , форум все искажает . отремонтируйте его
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 28 лис, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:55

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Ні , Він просто регулярно запитував ,так як не розумів чому він кожен день повинен мити снаряди і копати землю, а вона заявляла що вона із влади ... і члени сім'ї іншого сорту

Зараз я його запитую, чому він не працює офіційно, чому не платить податки, чому не донатить

Якщо я працюю кожен день, податки по графіку

В какой сфере работаем и сколько налогов уходит с личного бюджета в слугонародный?
Может наш $-чик ещё дембель не отгулял да спину не долечил после окопов и перетаскивания "кабанчиков" по 2.5пуда весом?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 28 лис, 2024 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:57

  andrijk777 написав:
  The_Rebel написав:Грузія подивилася на нашу війну і потроху стала дивитися в сторону Білорусі. До 2028 року заморозили переговори з ЄС, а президента вже будуть вибирати кулуарно, а не на загальних виборах https://mtavari.tv/news/170759-mivighet-gadacqvetileba-2028-clis-bolomde-dghis

росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів

До чого тут "наша війна"? Цей процес в Грузії почався ще в 2012, коли на парламентських виборах перемогла партія "Грузинська мрія" і прем'єром став російський олігарх Іванішвілі. І це було ще при Саакашвілі.

Є деяка аналогія між нами коли був Ющенко, а потім вибрали Януковича. Ось в Грузії вибрали такого ж Яника. Просто згодом ми зуміли позбутись свого Яника, а вони ні.

Просто "по-вашому" Яника вибрав путін, "по-моєму" Яника вибрав(в 2010) народ.

Грузія, взагалі-то, війну програла. Відтак, змушена, тією чи іншою мірою, підкорятися переможцю. Ну і, звісно, вони могли б зараз повести себе інакше, якби війна Росії проти України пішла іншим шляхом. Точніше, реакція світу на агресію. А так вони зрозуміли, що розраховувати можна тільки на себе, подивились на співвідношення сил, і зробили висновки. Все логічно.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:05

  pesikot написав:Как еду разогреваешь ?
Чем газовый котёл запитал ?
ем холодец, его не надо разогревать. для котла купил 1квт экофлоу. совсем забыл у меня ж газплита, поставил кастрюлю с борщём и разогрел.
видел как мышка перед котом танцует?
https://www.youtube.com/shorts/VxfaO44gPvk
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:06

«Как много разных «почему» оставил Бог на этом свете».

барабашов

Может наш $-чик ещё дембель не отгулял


Дивно. Коли я тимчасово дємбельнувся, я навіть не гуляв «дембель» . Зразу почав працювати і сплачував по 50 кгрн лише ПДФО. Ну і всякий там ЄСВ звичайно максимально можливий. І ці податки їв разом з котами $-чик. Але воно вважало, що я не мав право на це, бо «Україна в вогні», «Україна стікає кровʼю». То чому раптом воно звільнилось? Чому раптом воно після звільнення не працює? Чому раптом лейтенант запасу ні дня державу не захищає.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:10

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Я теж , пдв і інші 100500 податків сплачую щомісячно ,
але, він спав 2,5 роки у землянці чі якійсь хаті а не у себе дома, душ приймав не два рази на день і постійний страх прильота, якщо це все насправді то як його зайоб,вать хватає наснаги?

Оце головне

А він на цьому форумі, тоді бував, частіше за мене.
Я про це писав

Тому, у мене вистачить наснаги. Бо він дуже пихатий
Його перебування в ЗСУ, не дає йому індульгенцій на хамство

Потрібно завжди залишатись людиною
Як і тобі, до речі

ти у зсу?
Блять , форум все искажает . отремонтируйте его

Вадимчик, прекращай бухать

Я отформатировал сообщения за 3 секунды, а ты уже не попадаешь в клавиатуру
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:15

  Hotab написав:барабашов

Может наш $-чик ещё дембель не отгулял


Дивно. Коли я тимчасово дємбельнувся, я навіть не гуляв «дембель» . Зразу почав працювати і сплачував по 50 кгрн лише ПДФО. Ну і всякий там ЄСВ звичайно максимально можливий. І ці податки їв разом з котами $-чик. Але воно вважало, що я не мав право на це, бо «Україна в вогні», «Україна стікає кровʼю». То чому раптом воно звільнилось? Чому раптом воно після звільнення не працює? Чому раптом лейтенант запасу ні дня державу не захищає.

У тебя ужО $-чик летёха запасу? Пей крымские вина, а не то чем платы от морозу в МИ-2 заливают.
Норм его карьера через сапог бросила
А как же ты 50кгрн пдфо умудрился выйдя на пенсию платить, добровольно наверно с нахомяченного вклада в привате или НЕдобровольно?
барабашов
 
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