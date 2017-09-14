Трамп став президентом США, а Вікторія Спартц є і знову буде конгресвумен.



ВІКТОРІЯ СПАРТЦ: ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДВІВ НАРОД УКРАЇНИ



Вчора пані Representative Victoria Spartz, республіканка-конгресвумен від штату Індіана, була в ефірі телеканалу CNN. Ось її діалог з ведучим:



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— Я хочу запитати вас про генерала Кіта Келлоґґа. Він має план, який ставить надання військової допомоги США в залежність від участи Києва в мирних переговорах з Москвою. Як ви думаєте, чи настав зараз момент, щоб змусити Україну розпочати переговори?



— Як ви добре знаєте, два роки тому був момент, коли можна було змусити росію сісти за стіл переговорів, але не лише за допомогою зброї, а й завдяки енергетичній політиці та справжнім санкціям. На жаль, ми досі потурали росії та Китаю. І, можливо, вам не подобаються деякі дії президента Трампа в минулому, але він був одним із найжорсткіших щодо санкцій проти росії. Він був тим, хто запровадив енергетичну незалежність США, що створило проблеми для росії. Він також дозволив знищити «Ваґнер» в Сирії. Це було вперше, коли санкціоновано ліквідацію росіян.



Президент Трамп є дуже непередбачуваним. Його політика буде такою ж непередбачуваною. Але найкраще в цьому те, що він має здатність і бажання економічно боротися з росією та Китаєм, який фактично фінансує цю війну.



І, якщо подивитися на людей, яких він обирає, зокрема на його кандидатів на посаду держсекретаря — Маркоса Рубіо чи Майка Волца, — вони дуже жорсткі щодо Китаю. Памʼятаймо, Радянський Союз був переможеним не лише зброєю, але й економічною та енергетичною політикою.



— Зараз ми вже майже три роки у стані цієї війни. То як Ви вважаєте, чи настав час для президента Зеленського сісти за стіл переговорів? І як адміністрація Трампа може змусити Рóсію до переговорів? Адже зараз, відверто кажучи, вони не демонструють великої готовности.



— На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. І це його відповідальність.



На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на Зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а Зеленського — українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну…



Тож це дуже складна ситуація, яку Трампу доведеться успадкувати. І, швидше за все, він спробує знайти якийсь тимчасовий компроміс, наприклад, перемир’я. Але перемир’я — це дуже тимчасове рішення.



— Але зараз росія перебуває в наступі.



— Бо вони до кінця не знають, на що здатен Трамп. Він є непередбачуваним. Путін, насправді, віддавав перевагу Байдену. Бо Байден є дуже передбачуваним і дозволив Путіну дійти до того, де той є зараз. Тож Путін намагатиметься взяти стільки, скільки зможе. Але, зрештою, цей конфлікт триватиме і в майбутньому. Адже Україна зараз перебуває не в переможній позиції, не так, як Ізраїль.



— Однією з суперечливих тем в Україні є вік військового призову. Мені сьогодні сказали, що адміністрація Байдена наполягає на зниженні призовного віку з 25 років до 18. Адміністрація Байдена стверджує, що нові сили є критично важливими. Чи підтримуєте ви це зниження вікового цензу? І як ви думаєте, як це вплине на українське суспільство загалом?



— Це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати. І замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно.



Якщо Україна хоче виграти війну проти росії, яка має багато своїх людей і не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Ви знаєте, як Радянський Союз боровся у Другій світовій війні — від дітей до старших людей, кожен робив свій внесок у війну. Не можна, щоб лише молоді хоробрі люди гинули за інших і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати дуже жорстоку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень у кількості жертв.



— Так. Адміністрація Байдена зараз говорить, що справа не у зброї, а, як ви сказали, у людях, готових боротися, і потребі в багатьох нових силах. Конгресвумен Вікторія Спартц, дякую вам і з Днем подяки!