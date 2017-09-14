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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11106111071110811109>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:50

"Как иметь дело с загнанными в угол крысами"

the Telegraph надрукувало інтерв"ю з працівником ТЦК гуглопереклад, деякі цитати:
Каждое утро Артем записывается на работу в качестве одного из устрашающих рекрутеров Украины в своем родном городе где-то на охваченном войной востоке страны.
«Иногда это похоже на борьбу с загнанной в угол крысой», — сказал Артем The Telegraph, объясняя, как он сажает своих жертв в фургоны и отправляет в отчаянные военные призывные пункты.
Он подтвердил, что у него есть цели, с которыми нужно встретиться, и сказал: «Из-за нехватки персонала мы едва выбираем, кого останавливать — теперь почти все подлежат проверке».
Когда он только начал работать в TЦК, сказал Артем, он не останавливал мужчин, которые казались «явно слабыми личностями», — но теперь он это делает.

После того, как мужчин загоняют в фургоны, сказал Артем, их заставляют пройти военно-медицинское обследование. Тех, кто его проходит, заставляют отправиться в учебный центр, чтобы подготовиться к отправке на передовую.

«Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится изымать их телефоны в зависимости от ситуации», — сказал он.

У некоторых мужчин нет возможности рассказать своей семье и друзьям, где они находятся. The Telegraph получил непроверенные истории в Instagram от источников, которые показывают, что люди лихорадочно ищут всех, кто мог недавно контактировать с их близкими, и добавляют, что они боятся, что TЦК похитила их.
Артем работает офицером TЦК уже более полутора лет и сказал, что взялся за эту работу, потому что ему нравится «быть частью системы».

Он сказал, что когда он впервые начал работать с TЦК, он чувствовал жалость и сострадание к своим жертвам.

«Я научился контролировать свои эмоции во время работы, и теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я», — сказал он.

Он добавил: «Я считаю, что лучше работать на TЦК, чем прятаться от нее».


Бажано читати всю статтю.
Не зрозуміло, чому пан з ТЦК побажав спілкуватися інкогніто, якщо йому подобається бути частиною системи.
Українці, прочитавши це інтерв"ю, теж, як працівник ТЦК, для себе повинні вирішити "либо они, либо я".
Якщо у когось виникали питання, хто у тридцяті роки 20 століття
писав доноси та розстрілював, то відповідь у цій статті.
Питання з зірочкою: на скільки років наговорив цей персонаж і ким би він служив на окупованній території? А колись сміялися з таких методів у рашці
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:57

  andrijk777 написав:
  The_Rebel написав:Грузія подивилася на нашу війну і потроху стала дивитися в сторону Білорусі. До 2028 року заморозили переговори з ЄС, а президента вже будуть вибирати кулуарно, а не на загальних виборах https://mtavari.tv/news/170759-mivighet-gadacqvetileba-2028-clis-bolomde-dghis

росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів

До чого тут "наша війна"? Цей процес в Грузії почався ще в 2012, коли на парламентських виборах перемогла партія "Грузинська мрія" і прем'єром став російський олігарх Іванішвілі. І це було ще при Саакашвілі.

Є деяка аналогія між нами коли був Ющенко, а потім вибрали Януковича. Ось в Грузії вибрали такого ж Яника. Просто згодом ми зуміли позбутись свого Яника, а вони ні.

Просто "по-вашому" Яника вибрав путін, "по-моєму" Яника вибрав(в 2010) народ.

Грузія, взагалі-то, війну програла. Відтак, змушена, тією чи іншою мірою, підкорятися переможцю. Ну і, звісно, вони могли б зараз повести себе інакше, якби війна Росії проти України пішла іншим шляхом. Точніше, реакція світу на агресію. А так вони зрозуміли, що розраховувати можна тільки на себе, подивились на співвідношення сил, і зробили висновки. Все логічно.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:50

  Faceless написав:
Banderlog написав:
  ЛАД написав:Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше
Та мапа взагалі не аргумент.
а аргументами люди не цікавляться і питань не задаують.
Воно зручно- відкрив сторінку в шкільному підручнику з історії, і читаєш- перший президент України М. Грушевський.
Суверенна держава. )
Хто читав самого Грушевського? Та нах воно нам інтелектуалам надо? ми вікіпедію будем і то по діагоналі )
Розумію, що часу нема, но хоть пару тоненьких брошурок гортанути можно? ) навскидку
https://www.m-hrushevsky.name/uk/Public ... aciju.html
А Четвертий Універсал вам не аргумент?

Четвертий аргумент.
Но до того моменту мала б бути армія. Якої чомусь не було. А не було її тому, що навіть фантазій про неї не було.
А в суверенний Київ якогось біса через пару місяців запросили німецькі окупаційні війська)
воно удобно розглядати комуністичний рух виключно московським і навіть не заразою а виключно політичною ідеологією окупантів зі сходу
а те що комуністи були і серед європейської німецької армії ?і даж можливо, чисто гіпотетично і серед українців? :lol:
Махновська республіка теж якось не вписується в логічну лінію суверенності і універсалів.)
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:26

  budivelnik написав: війна ж на мене також не накладає НІЯКИХ додаткових зобовязань...


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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:29

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:А якщо
заробляє 1 100 000
платить -500 000 податки
живе за 300 000
і донатить -300 000

Тоді респект і повага. На своєму місці. Беззаперечно :!:


для початку потрібно ознайомитись як він ті податки ріхує
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:37

  Wirująświatła написав:
16 годин без світла на добу: вже 4, а не 3, черги відключень застосуватимуться одночасно — Укренерго збільшили заходи обмеження



Так , це првда ....
У нас спочатку казали і писали про 4 години відкличення , а зараз тільки увімкнули, ітого 6 годин .
Країні тяжко і я не маю нічого проти .
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:42

  Wirująświatła написав:
16 годин без світла на добу: вже 4, а не 3, черги відключень застосуватимуться одночасно — Укренерго збільшили заходи обмеження

Ну, если укрепления на энергообъектах нэ на часи строить -- оно как-то так и выходит в результате...
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:46

  whois2010 написав:the Telegraph надрукувало інтерв"ю з працівником ТЦК гуглопереклад, деякі цитати:
Каждое утро Артем записывается на работу в качестве одного из устрашающих рекрутеров Украины в своем родном городе где-то на охваченном войной востоке страны.
«Иногда это похоже на борьбу с загнанной в угол крысой», — сказал Артем The Telegraph, объясняя, как он сажает своих жертв в фургоны и отправляет в отчаянные военные призывные пункты.
Он подтвердил, что у него есть цели, с которыми нужно встретиться, и сказал: «Из-за нехватки персонала мы едва выбираем, кого останавливать — теперь почти все подлежат проверке».
Когда он только начал работать в TЦК, сказал Артем, он не останавливал мужчин, которые казались «явно слабыми личностями», — но теперь он это делает.

После того, как мужчин загоняют в фургоны, сказал Артем, их заставляют пройти военно-медицинское обследование. Тех, кто его проходит, заставляют отправиться в учебный центр, чтобы подготовиться к отправке на передовую.

«Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится изымать их телефоны в зависимости от ситуации», — сказал он.

У некоторых мужчин нет возможности рассказать своей семье и друзьям, где они находятся. The Telegraph получил непроверенные истории в Instagram от источников, которые показывают, что люди лихорадочно ищут всех, кто мог недавно контактировать с их близкими, и добавляют, что они боятся, что TЦК похитила их.
Артем работает офицером TЦК уже более полутора лет и сказал, что взялся за эту работу, потому что ему нравится «быть частью системы».

Он сказал, что когда он впервые начал работать с TЦК, он чувствовал жалость и сострадание к своим жертвам.

«Я научился контролировать свои эмоции во время работы, и теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я», — сказал он.

Он добавил: «Я считаю, что лучше работать на TЦК, чем прятаться от нее».


Бажано читати всю статтю.
Не зрозуміло, чому пан з ТЦК побажав спілкуватися інкогніто, якщо йому подобається бути частиною системи.
Українці, прочитавши це інтерв"ю, теж, як працівник ТЦК, для себе повинні вирішити "либо они, либо я".
Якщо у когось виникали питання, хто у тридцяті роки 20 століття
писав доноси та розстрілював, то відповідь у цій статті.
Питання з зірочкою: на скільки років наговорив цей персонаж і ким би він служив на окупованній території? А колись сміялися з таких методів у рашці



..... мдя ..... коли би мені платили за такі " наброски " , я такого написав ,

навіть написав що ТЦКашники в уретру стріляють
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:47

  whois2010 написав:the Telegraph надрукувало інтерв"ю з працівником ТЦК гуглопереклад, деякі цитати:
Каждое утро Артем записывается на работу в качестве одного из устрашающих рекрутеров Украины в своем родном городе где-то на охваченном войной востоке страны.
«Иногда это похоже на борьбу с загнанной в угол крысой», — сказал Артем The Telegraph, объясняя, как он сажает своих жертв в фургоны и отправляет в отчаянные военные призывные пункты.
Он подтвердил, что у него есть цели, с которыми нужно встретиться, и сказал: «Из-за нехватки персонала мы едва выбираем, кого останавливать — теперь почти все подлежат проверке».
Когда он только начал работать в TЦК, сказал Артем, он не останавливал мужчин, которые казались «явно слабыми личностями», — но теперь он это делает.

После того, как мужчин загоняют в фургоны, сказал Артем, их заставляют пройти военно-медицинское обследование. Тех, кто его проходит, заставляют отправиться в учебный центр, чтобы подготовиться к отправке на передовую.

«Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится изымать их телефоны в зависимости от ситуации», — сказал он.

У некоторых мужчин нет возможности рассказать своей семье и друзьям, где они находятся. The Telegraph получил непроверенные истории в Instagram от источников, которые показывают, что люди лихорадочно ищут всех, кто мог недавно контактировать с их близкими, и добавляют, что они боятся, что TЦК похитила их.
Артем работает офицером TЦК уже более полутора лет и сказал, что взялся за эту работу, потому что ему нравится «быть частью системы».

Он сказал, что когда он впервые начал работать с TЦК, он чувствовал жалость и сострадание к своим жертвам.

«Я научился контролировать свои эмоции во время работы, и теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я», — сказал он.

Он добавил: «Я считаю, что лучше работать на TЦК, чем прятаться от нее».


Бажано читати всю статтю.
Не зрозуміло, чому пан з ТЦК побажав спілкуватися інкогніто, якщо йому подобається бути частиною системи.
Українці, прочитавши це інтерв"ю, теж, як працівник ТЦК, для себе повинні вирішити "либо они, либо я".
Якщо у когось виникали питання, хто у тридцяті роки 20 століття
писав доноси та розстрілював, то відповідь у цій статті.
Питання з зірочкою: на скільки років наговорив цей персонаж і ким би він служив на окупованній території? А колись сміялися з таких методів у рашці

Ему-то, может и нравится, а остальным 80% населения -- все не так однозначно :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:48

Radio Lemberg оприлюднило переклад розмови з Вікторією Спартц.

Трамп став президентом США, а Вікторія Спартц є і знову буде конгресвумен.

ВІКТОРІЯ СПАРТЦ: ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДВІВ НАРОД УКРАЇНИ

Вчора пані Representative Victoria Spartz, республіканка-конгресвумен від штату Індіана, була в ефірі телеканалу CNN. Ось її діалог з ведучим:

***

— Я хочу запитати вас про генерала Кіта Келлоґґа. Він має план, який ставить надання військової допомоги США в залежність від участи Києва в мирних переговорах з Москвою. Як ви думаєте, чи настав зараз момент, щоб змусити Україну розпочати переговори?

— Як ви добре знаєте, два роки тому був момент, коли можна було змусити росію сісти за стіл переговорів, але не лише за допомогою зброї, а й завдяки енергетичній політиці та справжнім санкціям. На жаль, ми досі потурали росії та Китаю. І, можливо, вам не подобаються деякі дії президента Трампа в минулому, але він був одним із найжорсткіших щодо санкцій проти росії. Він був тим, хто запровадив енергетичну незалежність США, що створило проблеми для росії. Він також дозволив знищити «Ваґнер» в Сирії. Це було вперше, коли санкціоновано ліквідацію росіян.

Президент Трамп є дуже непередбачуваним. Його політика буде такою ж непередбачуваною. Але найкраще в цьому те, що він має здатність і бажання економічно боротися з росією та Китаєм, який фактично фінансує цю війну.

І, якщо подивитися на людей, яких він обирає, зокрема на його кандидатів на посаду держсекретаря — Маркоса Рубіо чи Майка Волца, — вони дуже жорсткі щодо Китаю. Памʼятаймо, Радянський Союз був переможеним не лише зброєю, але й економічною та енергетичною політикою.

— Зараз ми вже майже три роки у стані цієї війни. То як Ви вважаєте, чи настав час для президента Зеленського сісти за стіл переговорів? І як адміністрація Трампа може змусити Рóсію до переговорів? Адже зараз, відверто кажучи, вони не демонструють великої готовности.

— На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. І це його відповідальність.

На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на Зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а Зеленського — українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну…

Тож це дуже складна ситуація, яку Трампу доведеться успадкувати. І, швидше за все, він спробує знайти якийсь тимчасовий компроміс, наприклад, перемир’я. Але перемир’я — це дуже тимчасове рішення.

— Але зараз росія перебуває в наступі.

Бо вони до кінця не знають, на що здатен Трамп. Він є непередбачуваним. Путін, насправді, віддавав перевагу Байдену. Бо Байден є дуже передбачуваним і дозволив Путіну дійти до того, де той є зараз. Тож Путін намагатиметься взяти стільки, скільки зможе. Але, зрештою, цей конфлікт триватиме і в майбутньому. Адже Україна зараз перебуває не в переможній позиції, не так, як Ізраїль.

— Однією з суперечливих тем в Україні є вік військового призову. Мені сьогодні сказали, що адміністрація Байдена наполягає на зниженні призовного віку з 25 років до 18. Адміністрація Байдена стверджує, що нові сили є критично важливими. Чи підтримуєте ви це зниження вікового цензу? І як ви думаєте, як це вплине на українське суспільство загалом?

Це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати. І замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно.

Якщо Україна хоче виграти війну проти росії, яка має багато своїх людей і не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Ви знаєте, як Радянський Союз боровся у Другій світовій війні — від дітей до старших людей, кожен робив свій внесок у війну. Не можна, щоб лише молоді хоробрі люди гинули за інших і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати дуже жорстоку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень у кількості жертв.

— Так. Адміністрація Байдена зараз говорить, що справа не у зброї, а, як ви сказали, у людях, готових боротися, і потребі в багатьох нових силах. Конгресвумен Вікторія Спартц, дякую вам і з Днем подяки!


https://x.com/repspartz/status/1861929103462457372
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