Додано: Чет 28 лис, 2024 23:04

ЛАД написав: budivelnik написав: ........

от впертий закоханий в совкову модель

1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО - але вкрали море промислових і інфраструктурних підприємств

..... ........от впертий закоханий в совкову модель1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО - але вкрали море промислових і інфраструктурних підприємств..... Ералашьте дальше сами.

Мне надоело объяснять что-то человеку, который не хочет понимать.

От "совка" залишились не гроші", а материальные ценности. Заводы, суда. Не расскажете. куда делся наш торговый флот? Ералашьте дальше сами.Мне надоело объяснять что-то человеку, который не хочет понимать.От "совка" залишились не гроші", а материальные ценности. Заводы, суда. Не расскажете. куда делся наш торговый флот?

Чорноморське морське пароплавство – легендарне одеське підприємство, створене в 1833 році. У свої найкращі часи воно мало 295 торгових і пасажирських суден, понад тисячу одиниць допоміжного флоту, активи розміром 7 млрд дол ,

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Термін експлуатації суден становить 20-30 років , після чого прибутки не перекривають витрати на ремонт. У 1991-1992 роках на балансі ЧМП було багато зношених суден, адже в останні роки СРСР на оновлення флоту перестали виділяти достатньо коштів.

Так і я про матеріальні цінностіОдну знайшли - 300 млрд доларів передали населенню у вигляді житлаТепер давайте пошукаємо інші..Торговий флот- поділили між всіма, нам передали ЧМП якеОтже в найкращі часи - 7 млрд .. а в найгірші на момент розпаду яка була вартість?Тому давай без цих забавок в дівчинку яка хоче але мама казала що не можна....По-другеТебе зловивли на вилці.Вилка проста як дверіАдже в 2020 році, по ссилочці яку ТИ ЗНАЙШОВ в 100 найбагатших було всього 44 млрд доларів...Я тебе питавСкільки з цих 44 млрд ці люди отримали від совкаі скільки заробили ( або вкрали) за часів України після совка...І це страшне для тебе питанняАдже якщо всі 44 млрд вкрали в совка, але при цьому отримали житла на 300 млрд - то як би нічого жалітисьа якщо в совка взяли нуль і крали всі 30 років в України - то це 1-1,2% від ВВП - ніби знову не так вже й багато і точно не зробило бідних бідними...То як що скажеш?совок все просравчи ти по совковим методичкам людям очі замилюєш пробуючи розповісти з дейтройтом на пару про страшенну відповідальність олігархів?