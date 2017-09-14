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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1110711108111091111011111>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:49

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:04

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:........
от впертий закоханий в совкову модель
1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО - але вкрали море промислових і інфраструктурних підприємств
.....
Ералашьте дальше сами.
Мне надоело объяснять что-то человеку, который не хочет понимать.
От "совка" залишились не гроші", а материальные ценности. Заводы, суда. Не расскажете. куда делся наш торговый флот?
Так і я про матеріальні цінності
Одну знайшли - 300 млрд доларів передали населенню у вигляді житла
Тепер давайте пошукаємо інші..
Торговий флот- поділили між всіма, нам передали ЧМП яке
Чорноморське морське пароплавство – легендарне одеське підприємство, створене в 1833 році. У свої найкращі часи воно мало 295 торгових і пасажирських суден, понад тисячу одиниць допоміжного флоту, активи розміром 7 млрд дол,
....
Термін експлуатації суден становить 20-30 років, після чого прибутки не перекривають витрати на ремонт. У 1991-1992 роках на балансі ЧМП було багато зношених суден, адже в останні роки СРСР на оновлення флоту перестали виділяти достатньо коштів.

Отже в найкращі часи - 7 млрд .. а в найгірші на момент розпаду яка була вартість?

Тому давай без цих забавок в дівчинку яка хоче але мама казала що не можна....

По-друге
Тебе зловивли на вилці.
Вилка проста як двері
Адже в 2020 році, по ссилочці яку ТИ ЗНАЙШОВ в 100 найбагатших було всього 44 млрд доларів...
Я тебе питав
Скільки з цих 44 млрд ці люди отримали від совка
і скільки заробили ( або вкрали) за часів України після совка...

І це страшне для тебе питання
Адже якщо всі 44 млрд вкрали в совка, але при цьому отримали житла на 300 млрд - то як би нічого жалітись
а якщо в совка взяли нуль і крали всі 30 років в України - то це 1-1,2% від ВВП - ніби знову не так вже й багато і точно не зробило бідних бідними...

То як що скажеш?
совок все просрав
чи ти по совковим методичкам людям очі замилюєш пробуючи розповісти з дейтройтом на пару про страшенну відповідальність олігархів?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 28 лис, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:07

  Wirująświatła написав:Зображення

Говорил жене, вывези малых. Нет. Не может сама.
Ну все и подохнем, е мае
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:12

  tester7336 написав:
  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:А якщо
заробляє 1 100 000
платить -500 000 податки
живе за 300 000
і донатить -300 000

Тоді респект і повага. На своєму місці. Беззаперечно :!:
для початку потрібно ознайомитись як він ті податки ріхує
А яка тобі різниця
як рІхує?
Ти подивись що залишає.
Отримав____ 1 100 000
Віддав_______ 800 000
Собі залишив_ 300 000
яка різниця як рІхує частину того що віддав.
Ти так зможеш?
Якщо ні - то чого влазиш? соромно стало ?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:13

«Марадер!!» .. Ты меня называла…

Бетон


Ну все и подохнем, е мае


Подари мне варшавский (или что там у тебя?? Ото что за 3 куе+ сдается в месяц». На том свете все равно не нужен тебе..А я намерен жить вечно, Пока все идет по плану. Ну и ты говорил, что я нормальный.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 лис, 2024 23:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:13

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:Зображення

Говорил жене, вывези малых. Нет. Не может сама.
Ну все и подохнем, е мае

Ой, да не нужно аж настолько панику разгонять. Просто выеберитесь за город на пару дней -- куча же баз/домов отдыха простаивает. Совсем накрайняк -- тоже заранее (часа за три до) -- забуривайтесь в метро поглубже: те же Арсенальная/Лукъяновская.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:24

  Hotab написав:Бетон


Ну все и подохнем, е мае


Подари мне варшавский (или что там у тебя?? Ото что за 3 куе+ сдается в месяц». На том свете все равно не нужен тебе..А я намерен жить вечно, Пока все идет по плану. Ну и ты говорил, что я нормальный.

Нету варшавского. Тю тю
Едьте на карола тэйлора, найдите арендатора лёху. Покажите переписку.
Скажите Бетон разрешает. Живите счастливо
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:25

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:Зображення

Говорил жене, вывези малых. Нет. Не может сама.
Ну все и подохнем, е мае


Наскільки мені не ізменяє пам'ять , ви писали що діти разом з вашою мамою у Польщі .

Не подохнеш ,,,,,,, у Київі .
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:27

  _hunter написав:
  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:Зображення

Говорил жене, вывези малых. Нет. Не может сама.
Ну все и подохнем, е мае

Ой, да не нужно аж настолько панику разгонять. Просто выеберитесь за город на пару дней -- куча же баз/домов отдыха простаивает. Совсем накрайняк -- тоже заранее (часа за три до) -- забуривайтесь в метро поглубже: те же Арсенальная/Лукъяновская.

Про загород спасибо. Упакуют)
Про метро мысль. Нужно лезть в метро. Золотые ворота рядом.
Кстати, там тоже пакуют).
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676
 
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