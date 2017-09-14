budivelnik написав:........ от впертий закоханий в совкову модель 1 Совок розвалився ЕКОНОМІЧНО - але вкрали море промислових і інфраструктурних підприємств .....
Ералашьте дальше сами. Мне надоело объяснять что-то человеку, который не хочет понимать. От "совка" залишились не гроші", а материальные ценности. Заводы, суда. Не расскажете. куда делся наш торговый флот?
Так і я про матеріальні цінності Одну знайшли - 300 млрд доларів передали населенню у вигляді житла Тепер давайте пошукаємо інші.. Торговий флот- поділили між всіма, нам передали ЧМП яке
Чорноморське морське пароплавство – легендарне одеське підприємство, створене в 1833 році. У свої найкращі часи воно мало 295 торгових і пасажирських суден, понад тисячу одиниць допоміжного флоту, активи розміром 7 млрд дол, .... Термін експлуатації суден становить 20-30 років, після чого прибутки не перекривають витрати на ремонт. У 1991-1992 роках на балансі ЧМП було багато зношених суден, адже в останні роки СРСР на оновлення флоту перестали виділяти достатньо коштів.
Отже в найкращі часи - 7 млрд .. а в найгірші на момент розпаду яка була вартість?
Тому давай без цих забавок в дівчинку яка хоче але мама казала що не можна....
По-друге Тебе зловивли на вилці. Вилка проста як двері Адже в 2020 році, по ссилочці яку ТИ ЗНАЙШОВ в 100 найбагатших було всього 44 млрд доларів... Я тебе питав Скільки з цих 44 млрд ці люди отримали від совка і скільки заробили ( або вкрали) за часів України після совка...
І це страшне для тебе питання Адже якщо всі 44 млрд вкрали в совка, але при цьому отримали житла на 300 млрд - то як би нічого жалітись а якщо в совка взяли нуль і крали всі 30 років в України - то це 1-1,2% від ВВП - ніби знову не так вже й багато і точно не зробило бідних бідними...
То як що скажеш? совок все просрав чи ти по совковим методичкам людям очі замилюєш пробуючи розповісти з дейтройтом на пару про страшенну відповідальність олігархів?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 28 лис, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А якщо заробляє 1 100 000 платить -500 000 податки живе за 300 000 і донатить -300 000
Тоді респект і повага. На своєму місці. Беззаперечно
для початку потрібно ознайомитись як він ті податки ріхує
А яка тобі різниця як рІхує? Ти подивись що залишає. Отримав____ 1 100 000 Віддав_______ 800 000 Собі залишив_ 300 000 яка різниця як рІхує частину того що віддав. Ти так зможеш? Якщо ні - то чого влазиш? соромно стало ?
Говорил жене, вывези малых. Нет. Не может сама. Ну все и подохнем, е мае
Ой, да не нужно аж настолько панику разгонять. Просто выеберитесь за город на пару дней -- куча же баз/домов отдыха простаивает. Совсем накрайняк -- тоже заранее (часа за три до) -- забуривайтесь в метро поглубже: те же Арсенальная/Лукъяновская.
Говорил жене, вывези малых. Нет. Не может сама. Ну все и подохнем, е мае
Ой, да не нужно аж настолько панику разгонять. Просто выеберитесь за город на пару дней -- куча же баз/домов отдыха простаивает. Совсем накрайняк -- тоже заранее (часа за три до) -- забуривайтесь в метро поглубже: те же Арсенальная/Лукъяновская.
Про загород спасибо. Упакуют) Про метро мысль. Нужно лезть в метро. Золотые ворота рядом. Кстати, там тоже пакуют).