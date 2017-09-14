Бетон написав:Говорил жене, вывези малых. Нет. Не может сама. Ну все и подохнем, е мае
Ой, да не нужно аж настолько панику разгонять. Просто выеберитесь за город на пару дней -- куча же баз/домов отдыха простаивает. Совсем накрайняк -- тоже заранее (часа за три до) -- забуривайтесь в метро поглубже: те же Арсенальная/Лукъяновская.
Про загород спасибо. Упакуют) Про метро мысль. Нужно лезть в метро. Золотые ворота рядом. Кстати, там тоже пакуют).
Так, вроде, все посты в Телеге есть (по крайней мере раньше были)? -- и дороги объездные известны... Но, в принципе, если не рядом прилетит -- обычного подземного паркинга должно хватить...
Бетон В мене вікна на трасу Київ-Краківець.... тиш да блаж... А ви в який бінокль дивитесь? може варто оптику змінити чи телеграмканал з якого лайно сюди підкидуєте?
А от в протилежному напрямку море машин вартістю .. куди там лексусам з ролс-ройсами тягатись... правда йдуть колонами і душе шумлять... І таке на мене блАгОгОвЄнІє находить, особливо коли уявляю які подарунки з цієї техніки на миколаю полетять... аж шкодую що моїх фінансів малувато навіть на один подаруночок.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 28 лис, 2024 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Каждое утро Артем записывается на работу в качестве одного из устрашающих рекрутеров Украины в своем родном городе где-то на охваченном войной востоке страны. «Иногда это похоже на борьбу с загнанной в угол крысой», — сказал Артем The Telegraph, объясняя, как он сажает своих жертв в фургоны и отправляет в отчаянные военные призывные пункты. Он подтвердил, что у него есть цели, с которыми нужно встретиться, и сказал: «Из-за нехватки персонала мы едва выбираем, кого останавливать — теперь почти все подлежат проверке». Когда он только начал работать в TЦК, сказал Артем, он не останавливал мужчин, которые казались «явно слабыми личностями», — но теперь он это делает.
После того, как мужчин загоняют в фургоны, сказал Артем, их заставляют пройти военно-медицинское обследование. Тех, кто его проходит, заставляют отправиться в учебный центр, чтобы подготовиться к отправке на передовую.
«Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится изымать их телефоны в зависимости от ситуации», — сказал он.
У некоторых мужчин нет возможности рассказать своей семье и друзьям, где они находятся. The Telegraph получил непроверенные истории в Instagram от источников, которые показывают, что люди лихорадочно ищут всех, кто мог недавно контактировать с их близкими, и добавляют, что они боятся, что TЦК похитила их. Артем работает офицером TЦК уже более полутора лет и сказал, что взялся за эту работу, потому что ему нравится «быть частью системы».
Он сказал, что когда он впервые начал работать с TЦК, он чувствовал жалость и сострадание к своим жертвам.
«Я научился контролировать свои эмоции во время работы, и теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я», — сказал он.
Он добавил: «Я считаю, что лучше работать на TЦК, чем прятаться от нее».
Бажано читати всю статтю. Не зрозуміло, чому пан з ТЦК побажав спілкуватися інкогніто, якщо йому подобається бути частиною системи. Українці, прочитавши це інтерв"ю, теж, як працівник ТЦК, для себе повинні вирішити "либо они, либо я". Якщо у когось виникали питання, хто у тридцяті роки 20 століття писав доноси та розстрілював, то відповідь у цій статті. Питання з зірочкою: на скільки років наговорив цей персонаж і ким би він служив на окупованній території? А колись сміялися з таких методів у рашці
Коли в Західному суспільстві будуть знати зміст цієї статі, пройдуть серії багатомільйонних демонстрацій з вимогою перестати фінансувати цю фігню та заарештувати Зе.
Скорее свержение Ассада сыграло, оно сейчас в прямом эфире просто. И надо выбирать или Донбас или Сирия... И без Свифт ещё... И вообще прибить могут... Вот у "гиганта мысли" с орешником проблемы. А Бетон истерит, будто он на таком раздорожье в жизни оказался...
все военные чаты в ахуе. одни кричат надо бежать, другие что будет обычный пук в воду.
У деда Пыни новая игрушка, он стал теребить «Орешник».
Путин: "У "Орешника" десять разделяющихся блоков, атакующих цель со скоростью 10 Махов, все, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль".
В ответ на вопрос об ударах по центрам решений на Украине заявил, что "сегодня в течение дня все возможно" Также заявил, что удар несколькими "Орешниками" сопоставим с ядерным, но при этом не заражает окружающую среду
Ну не сможет «Орешник» маневрировать и летать так, как Пыня сегодня обещал. То есть он высрал ртом какие-то заоблачные данные всем присутствующим на сабантуе мини-ОДКБ. Его хотелка к реальности никакого отношения не имеет. Обещает маневрирование на 10 махах. Ну это если данный аппарат «Глайдер», симбиоз самолета и ракеты тогда возможно, но «Орешник» — это болванка.
Американцы то «Глайдеры» сейчас проектируют и даже испытывают. В таком случае – да, возможно, но на высоте от 25 км. Так, чтобы воздух пореже и чем ниже полет, тем трение больше и температуры растут. Надо боеголовку мазать всяким – абляцией, слой такой, он горит и испаряясь, отводит энергию тепла. 10 мах – это, считай, разогрев на температуру больше 5К по Цельсию.
Таких конструкционных материалов, которые выдержат нет. Поэтому и все межконтинентальные ракеты после выхода в космос далее тормозились. Корпус БГ делали специфический с утолщениями, траекторию считали. Все для того, чтобы скорость скинуть до приемлемых чисел маха. Но на короткое время можно применять абляционное покрытие. Оно горит, а БГ – нет. Но это секунды. А судя по видео с ударом по ЮжМаш, как раз БГ и развалились. Перегрелись, скорее абляцию некачественную поставили.
Дед Пыня, конечно, это все говорил, чтобы всех напугать и перепугать. Только с арифметикой плохо у него. Совсем плохо, скорость в 10 махов и в 2 км/с – ну никак. Да и с эффектом от удара тоже. Килограмм говна на такой скорости равен килограмму тротила при воздействии. Даже если вы чистым тротилом грохнете на такой скорости – сильнее не взорвется.
И тут вопрос. Что по нам, ни разу не били 300-килограммовыми очень неточными бомбами? Страх в чем? Что прилетит болванка по мощности сопоставимая с ударом «Шахеда»? Ну двух, трех, максимум.
А почему эта вундервафля еще и неточная? При такой скорости, как говорят спецы, невозможно наводить БЧ на цель. Сама боеголовка не имеет систем наведения. Как запустили, так и летит. Пока инерциальная система наводит. Посему точность будет говняная. Таким оружием только по гектарным площадям бить. Вот как ЮжМаш. И то, как показала практика – и там промазали. Две в молоко ушли. Остальное по старым цехам прилетело, без больших последствий.
Но в интернетах разгоняли эффект от «орешника», прямо как супер-пупер-оружие. Фейки плодили неопознанные жители Оркостана (рассказывали, как их дяди и тети из Днепра видели, что чуть ли не земля разверзлась от удара). Фоточки быстро готовили с кратерами по 20-35 метров вглубь. Скабеевы всякие какали в ушки зрителям про «небывалые разрушения». А тут реальные снимки подоспели со спутника и видно, что ничего такого там нет.
В общем, надо было оправдать пук в 40 лямов долларов. Хотя это я по курсу в 105 за рубль считал. Уже не актуально, теперь еще хуже. В общем, пугает дед. Как и всегда. А страшилки начинают заканчиваться, дальше пугать-то особо нечем.