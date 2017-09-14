У деда Пыни новая игрушка, он стал теребить «Орешник».



Путин: "У "Орешника" десять разделяющихся блоков, атакующих цель со скоростью 10 Махов, все, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль".



В ответ на вопрос об ударах по центрам решений на Украине заявил, что "сегодня в течение дня все возможно" Также заявил, что удар несколькими "Орешниками" сопоставим с ядерным, но при этом не заражает окружающую среду



Ну не сможет «Орешник» маневрировать и летать так, как Пыня сегодня обещал. То есть он высрал ртом какие-то заоблачные данные всем присутствующим на сабантуе мини-ОДКБ. Его хотелка к реальности никакого отношения не имеет. Обещает маневрирование на 10 махах. Ну это если данный аппарат «Глайдер», симбиоз самолета и ракеты тогда возможно, но «Орешник» — это болванка.



Американцы то «Глайдеры» сейчас проектируют и даже испытывают. В таком случае – да, возможно, но на высоте от 25 км. Так, чтобы воздух пореже и чем ниже полет, тем трение больше и температуры растут. Надо боеголовку мазать всяким – абляцией, слой такой, он горит и испаряясь, отводит энергию тепла. 10 мах – это, считай, разогрев на температуру больше 5К по Цельсию.



Таких конструкционных материалов, которые выдержат нет. Поэтому и все межконтинентальные ракеты после выхода в космос далее тормозились. Корпус БГ делали специфический с утолщениями, траекторию считали. Все для того, чтобы скорость скинуть до приемлемых чисел маха. Но на короткое время можно применять абляционное покрытие. Оно горит, а БГ – нет. Но это секунды. А судя по видео с ударом по ЮжМаш, как раз БГ и развалились. Перегрелись, скорее абляцию некачественную поставили.



Дед Пыня, конечно, это все говорил, чтобы всех напугать и перепугать. Только с арифметикой плохо у него. Совсем плохо, скорость в 10 махов и в 2 км/с – ну никак. Да и с эффектом от удара тоже. Килограмм говна на такой скорости равен килограмму тротила при воздействии. Даже если вы чистым тротилом грохнете на такой скорости – сильнее не взорвется.



И тут вопрос. Что по нам, ни разу не били 300-килограммовыми очень неточными бомбами? Страх в чем? Что прилетит болванка по мощности сопоставимая с ударом «Шахеда»? Ну двух, трех, максимум.



А почему эта вундервафля еще и неточная? При такой скорости, как говорят спецы, невозможно наводить БЧ на цель. Сама боеголовка не имеет систем наведения. Как запустили, так и летит. Пока инерциальная система наводит. Посему точность будет говняная. Таким оружием только по гектарным площадям бить. Вот как ЮжМаш. И то, как показала практика – и там промазали. Две в молоко ушли. Остальное по старым цехам прилетело, без больших последствий.



Но в интернетах разгоняли эффект от «орешника», прямо как супер-пупер-оружие. Фейки плодили неопознанные жители Оркостана (рассказывали, как их дяди и тети из Днепра видели, что чуть ли не земля разверзлась от удара). Фоточки быстро готовили с кратерами по 20-35 метров вглубь. Скабеевы всякие какали в ушки зрителям про «небывалые разрушения». А тут реальные снимки подоспели со спутника и видно, что ничего такого там нет.



В общем, надо было оправдать пук в 40 лямов долларов. Хотя это я по курсу в 105 за рубль считал. Уже не актуально, теперь еще хуже. В общем, пугает дед. Как и всегда. А страшилки начинают заканчиваться, дальше пугать-то особо нечем.

