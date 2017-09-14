Гляньте на как минимум неглупую женщину, доктора экономических наук, которая недавно покинула всех нас здесь. Имею в виду fler, если не ошибаюсь из Николаева. Ее психика видимо не справилась с льющейся грубой ложью из инета касательно войны.
її психіка не справилась з долярчиком, який її за схованого сина і чоловіка задовбував.)
та ні, це її "західні партнери", за яких вона тут строчила за 350 євро, пропонують з 18 років мобілізувати черешеньку
stm написав:Скорее свержение Ассада сыграло, оно сейчас в прямом эфире просто. И надо выбирать или Донбас или Сирия... И без Свифт ещё... И вообще прибить могут... Вот у "гиганта мысли" с орешником проблемы. А Бетон истерит, будто он на таком раздорожье в жизни оказался...
UA написав:"Ещё Сирия не пала" (с) баба Ванга таки уже пала
"Насчет того, что произошло в Сирии. К прорыву... оказались абсолютно не готовы. Арабские партнеры (войска Асада - ред.) просто бросили тяжелую технику и начали убегать. В результате боевики получили танки и тяжелые бронемашины. На прорыв бросили наш спецназ, то ли из ССО, то ли из ГРУ, он и понес потери", - написал Z-канал.
stm написав:Скорее свержение Ассада сыграло, оно сейчас в прямом эфире просто. И надо выбирать или Донбас или Сирия... И без Свифт ещё... И вообще прибить могут... Вот у "гиганта мысли" с орешником проблемы. А Бетон истерит, будто он на таком раздорожье в жизни оказался...
"Ещё Сирия не пала" (с) баба Ванга таки уже пала
Хорош, даже ответить нечем ))) таки поздно всем бежать, конец света по Ванге таки да )))
........... Удивительно, как Faceless ещё не вспомнил "карту Украины", на которой и Таганрог, и много чего ещё наше. "Україна від Сяну до Дону". ------------------------- Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше
Та мапа взагалі не аргумент.
Щось для всіх істориків мапи є документом а вам персонально що не сподобалось то ні?
Не притворяйтесь, что вы не понимаете. Карта это аргумент, если она отражает существующую реальность хотя бы в какой-то момент времени. А не чьи-то забаганки. Когда-нибудь в истории существовало государство Украина в границах, показанных на то карте? Вроде, нет. Или вы не согласны с этим? Так в пользу чего этот аргумент? Что он доказывает, кроме розовых мечтаний её авторов? Или вы хотите потребовать расширения границ Украины в соответствии с этой картой? Не смешно.
Для відновлення стабільної роботи енергосистеми знадобиться мінімум 10-14 днів, — директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова спростував заяву Нагорянка про відновлення енергосистеми за 2-3 дні
Омельченко заявив, що РФ буде робити все, щоб до Нового року повністю зруйнувати нашу енергосистему.
Завтра світло вимикатимуть наступним чином:
📍00:00 – 06:00 — одна черга відключень. 📍06:00 – 14:00 — дві черги відключень. 📍14:00 – 18:00 — три черги відключень. 📍18:00 – 22:00 — дві черги відключень. 📍22:00 – 24:00 — одна черга відключень.
UA написав:Коли в Західному суспільстві будуть знати зміст цієї статі, пройдуть серії багатомільйонних демонстрацій з вимогою перестати фінансувати цю фігню та заарештувати Зе.
когда в западном обществе смогут по-настоящему познать смысл этой статьи, они уже давно к тому времени будут жалеть, что не разделили рашку на части еще в 90-х, когда такая возможность была ближе, чем когда либо. а джоны и майклы, спасаясь от бусов марки Шевроле, будут платить мексиканцам за переход границы известными тропами в южном направлении впрочем, у кого-то память о ВМВ еще жива