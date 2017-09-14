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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11109111101111111112>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:20

  Banderlog написав:
  buratinyo написав: katso написав:

Гляньте на как минимум неглупую женщину, доктора экономических наук, которая недавно покинула всех нас здесь. Имею в виду fler, если не ошибаюсь из Николаева. Ее психика видимо не справилась с льющейся грубой ложью из инета касательно войны.
її психіка не справилась з долярчиком, який її за схованого сина і чоловіка задовбував.)

та ні, це її "західні партнери", за яких вона тут строчила за 350 євро, пропонують з 18 років мобілізувати черешеньку
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:22

  The_Rebel написав:Грузія подивилася на нашу війну і потроху стала дивитися в сторону Білорусі. До 2028 року заморозили переговори з ЄС, а президента вже будуть вибирати кулуарно, а не на загальних виборах https://mtavari.tv/news/170759-mivighet-gadacqvetileba-2028-clis-bolomde-dghis

росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів

в США теж "кулуарно" вибирають, і нічо, не Білорусь
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:23

  stm написав:Скорее свержение Ассада сыграло, оно сейчас в прямом эфире просто. И надо выбирать или Донбас или Сирия... И без Свифт ещё... И вообще прибить могут... Вот у "гиганта мысли" с орешником проблемы.
А Бетон истерит, будто он на таком раздорожье в жизни оказался...

"Ещё Сирия не пала" (с) баба Ванга
таки уже пала
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:28

  UA написав:"Ещё Сирия не пала" (с) баба Ванга
таки уже пала

"Насчет того, что произошло в Сирии. К прорыву... оказались абсолютно не готовы. Арабские партнеры (войска Асада - ред.) просто бросили тяжелую технику и начали убегать. В результате боевики получили танки и тяжелые бронемашины. На прорыв бросили наш спецназ, то ли из ССО, то ли из ГРУ, он и понес потери", - написал Z-канал.

https://www.dialog.ua/war/305518_1732735326
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:28

  UA написав:
  stm написав:Скорее свержение Ассада сыграло, оно сейчас в прямом эфире просто. И надо выбирать или Донбас или Сирия... И без Свифт ещё... И вообще прибить могут... Вот у "гиганта мысли" с орешником проблемы.
А Бетон истерит, будто он на таком раздорожье в жизни оказался...

"Ещё Сирия не пала" (с) баба Ванга
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Хорош, даже ответить нечем ))) таки поздно всем бежать, конец света по Ванге таки да )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:28

  budivelnik написав:То як що скажеш?
совок все просрав
чи ти по совковим методичкам людям очі замилюєш пробуючи розповісти з дейтройтом на пару про страшенну відповідальність олігархів?

Брехунець буйдівельник, перечитай моє повідомлення про вплив корупції. Там про олігархів ні слова.

Ти тупо спочатку заєралашив, звівши вплив корупції лише до розміру вкраденого. А потім ще й сильніше звузив до олігархів.

Совок -- це отака, як в тебе, постійна брехня і місія.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:33

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:--------------------------
ЛАД

...........
Удивительно, как Faceless ещё не вспомнил "карту Украины", на которой и Таганрог, и много чего ещё наше. "Україна від Сяну до Дону".
-------------------------
Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше

Та мапа взагалі не аргумент.
Щось для всіх істориків мапи є документом а вам персонально що не сподобалось то ні?

Не притворяйтесь, что вы не понимаете.
Карта это аргумент, если она отражает существующую реальность хотя бы в какой-то момент времени. А не чьи-то забаганки.
Когда-нибудь в истории существовало государство Украина в границах, показанных на то карте?
Вроде, нет. Или вы не согласны с этим?
Так в пользу чего этот аргумент? Что он доказывает, кроме розовых мечтаний её авторов?
Или вы хотите потребовать расширения границ Украины в соответствии с этой картой?
Не смешно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:37

Для відновлення стабільної роботи енергосистеми знадобиться мінімум 10-14 днів, — директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова спростував заяву Нагорянка про відновлення енергосистеми за 2-3 дні

Омельченко заявив, що РФ буде робити все, щоб до Нового року повністю зруйнувати нашу енергосистему.

Завтра світло вимикатимуть наступним чином:

📍00:00 – 06:00 — одна черга відключень.
📍06:00 – 14:00 — дві черги відключень.
📍14:00 – 18:00 — три черги відключень.
📍18:00 – 22:00 — дві черги відключень.
📍22:00 – 24:00 — одна черга відключень.

https://www.youtube.com/watch?v=doptnNVqJW8


имхо куда будут лупить так это по энергетике. шото 100+ ракет они накопили. Этого достаточно выключить Киев на неделю-две.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:51

  UA написав:Коли в Західному суспільстві будуть знати зміст цієї статі, пройдуть серії багатомільйонних демонстрацій з вимогою перестати фінансувати цю фігню та заарештувати Зе.


когда в западном обществе смогут по-настоящему познать смысл этой статьи, они уже давно к тому времени будут жалеть, что не разделили рашку на части еще в 90-х, когда такая возможность была ближе, чем когда либо. а джоны и майклы, спасаясь от бусов марки Шевроле, будут платить мексиканцам за переход границы известными тропами в южном направлении
впрочем, у кого-то память о ВМВ еще жива
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:56

  Wirująświatła написав:
16 годин без світла на добу: вже 4, а не 3, черги відключень застосуватимуться одночасно — Укренерго збільшили заходи обмеження

це де, в Ірпені?
flyman
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