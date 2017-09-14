ЛАД написав:Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше Та мапа взагалі не аргумент.
а аргументами люди не цікавляться і питань не задаують. Воно зручно- відкрив сторінку в шкільному підручнику з історії, і читаєш- перший президент України М. Грушевський. Суверенна держава. ) Хто читав самого Грушевського? Та нах воно нам інтелектуалам надо? ми вікіпедію будем і то по діагоналі ) Розумію, що часу нема, но хоть пару тоненьких брошурок гортанути можно? ) навскидку https://www.m-hrushevsky.name/uk/Public ... aciju.html
Він ще соціаліст. Хоча тоді всі були, як не есери, то соціал-демоктарти (меншовики/більшовики) а то і соціал-анархісти
UA написав:Коли в Західному суспільстві будуть знати зміст цієї статі, пройдуть серії багатомільйонних демонстрацій з вимогою перестати фінансувати цю фігню та заарештувати Зе.
когда в западном обществе смогут по-настоящему познать смысл этой статьи, они уже давно к тому времени будут жалеть, что не разделили рашку на части еще в 90-х, когда такая возможность была ближе, чем когда либо. а джоны и майклы, спасаясь от бусов марки Шевроле, будут платить мексиканцам за переход границы известными тропами в южном направлении
........... — Це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати. І замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно.
Якщо Україна хоче виграти війну проти росії, яка має багато своїх людей і не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Ви знаєте, як Радянський Союз боровся у Другій світовій війні — від дітей до старших людей, кожен робив свій внесок у війну. Не можна, щоб лише молоді хоробрі люди гинули за інших і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати дуже жорстоку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень у кількості жертв. ..........
Весьма сволочное интервью. Вспоминает 2 МВ, когда благодаря огромным жертвам советского народа (и в т.ч. украинцев) одержали победу над нацизмом. Американцы, англичане и прочие французы отделались по масштабам той войны "лёгким испугом" в отличие от 1 МВ. Теперь Вика Кульгейко, бывшая землячка песикота, хочет точно так же принести победу США руками и жизнями украинцев. "Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи" - они своих молодых отправляют в бой только после жёстких ракетных и бомбовых ударов, практически уничтожающих силы противника, с колоссальным технологическим преимуществом. А нам эта бывшая землячка ставит в пример Союз "у Другій світовій". И хочет отправить в бой "всю країну", толком не вооружив по-настоящему. Во всяком случае, такой вывод следует из приведенного отрывка интервью.
С чем можно согласиться - если говорите о "победе" то будьте готовы заплатить цену, независимо от того кто ты - мовный активист, профессор кулинарного техникума, яжемать в Мюнхене. Я лично избегал таких формулировок, отчётливо представляя цену. Имхо украинцы и так заплатили больше всех в мировых войнах, ещё одна "победа" добьет нацию