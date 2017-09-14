ЛАД написав:Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше Та мапа взагалі не аргумент.
а аргументами люди не цікавляться і питань не задаують. Воно зручно- відкрив сторінку в шкільному підручнику з історії, і читаєш- перший президент України М. Грушевський. Суверенна держава. ) Хто читав самого Грушевського? Та нах воно нам інтелектуалам надо? ми вікіпедію будем і то по діагоналі ) Розумію, що часу нема, но хоть пару тоненьких брошурок гортанути можно? ) навскидку https://www.m-hrushevsky.name/uk/Public ... aciju.html
Він ще соціаліст. Хоча тоді всі були, як не есери, то соціал-демоктарти (меншовики/більшовики) а то і соціал-анархісти
UA написав:Коли в Західному суспільстві будуть знати зміст цієї статі, пройдуть серії багатомільйонних демонстрацій з вимогою перестати фінансувати цю фігню та заарештувати Зе.
когда в западном обществе смогут по-настоящему познать смысл этой статьи, они уже давно к тому времени будут жалеть, что не разделили рашку на части еще в 90-х, когда такая возможность была ближе, чем когда либо. а джоны и майклы, спасаясь от бусов марки Шевроле, будут платить мексиканцам за переход границы известными тропами в южном направлении
........... — Це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати. І замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно.
Якщо Україна хоче виграти війну проти росії, яка має багато своїх людей і не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Ви знаєте, як Радянський Союз боровся у Другій світовій війні — від дітей до старших людей, кожен робив свій внесок у війну. Не можна, щоб лише молоді хоробрі люди гинули за інших і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати дуже жорстоку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень у кількості жертв. ..........
Весьма сволочное интервью. Вспоминает 2 МВ, когда благодаря огромным жертвам советского народа (и в т.ч. украинцев) одержали победу над нацизмом. Американцы, англичане и прочие французы отделались по масштабам той войны "лёгким испугом" в отличие от 1 МВ. Теперь Вика Кульгейко, бывшая землячка песикота, хочет точно так же принести победу США руками и жизнями украинцев. "Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи" - они своих молодых отправляют в бой только после жёстких ракетных и бомбовых ударов, практически уничтожающих силы противника, с колоссальным технологическим преимуществом. А нам эта бывшая землячка ставит в пример Союз "у Другій світовій". И хочет отправить в бой "всю країну", толком не вооружив по-настоящему. Во всяком случае, такой вывод следует из приведенного отрывка интервью.
С чем можно согласиться - если говорите о "победе" то будьте готовы заплатить цену, независимо от того кто ты - мовный активист, профессор кулинарного техникума, яжемать в Мюнхене. Я лично избегал таких формулировок, отчётливо представляя цену. Имхо украинцы и так заплатили больше всех в мировых войнах, ещё одна "победа" добьет нацию
росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів
в США теж "кулуарно" вибирають, і нічо, не Білорусь
Зараз події в Грузії нагадують 21 листопада 2013 року. Якщо поб'ють протест і закріпляться, то це буде щось схоже на Білорусь. А саме кожних виборів малювати собі цифри і потім бити/саджати по тюрмах усіх, хто "не повірив" у цифри на табло. П.с. По США де-юре - так, але де-факто виборщики у 99,9% голосують так як проголосувала більшість у штаті. Лише декілька випадків було за історію, що вони проголосували не за того кандидата, який здобув перемогу у штаті.
С чем можно согласиться - если говорите о "победе" то будьте готовы заплатить цену, независимо от того кто ты - мовный активист, профессор кулинарного техникума, яжемать в Мюнхене. Я лично избегал таких формулировок, отчётливо представляя цену. Имхо украинцы и так заплатили больше всех в мировых войнах, ещё одна "победа" добьет нацию
Можно платить цену, если есть силы, чтобы победить. У Союза было 3 преимущества во 2МВ - огромная территория (было куда отступать и было время и для Союза, и для союзников собраться с силами и нарастить производство оружия), второе - большие людские ресурсы, третье - союзники (а не "партнёры") понимали, что им грозит в случае победы Германии, и реально оказывали почти неограниченную помощь. У нас, к сожалению, ...
Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо. А вот что думают японцы.
По данным правительства, число детей, родившихся в Японии в прошлом году, сократилось восьмой год подряд и достигло нового минимума. Высокопоставленный чиновник заявил, что для страны крайне важно переломить эту тенденцию в ближайшие шесть лет. По данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения во вторник, в Японии в 2023 году родилось 758 631 младенцев, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. Это самое низкое число рождений с тех пор, как Япония начала собирать статистику в 1899 году. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил журналистам во вторник, что продолжающееся снижение рождаемости достигло «критического состояния».
«Период в течение следующих шести лет или около того до 2030-х годов, когда численность молодого населения начнет стремительно сокращаться, станет последним шансом, когда мы сможем переломить тенденцию», — сказал он. «Нельзя терять время».
Премьер-министр Фумио Кисида назвал низкую рождаемость «самым большим кризисом, с которым сталкивается Япония», и предложил пакет мер, который включает в себя большую поддержку и субсидии, в основном на роды, детей и их семьи. ..... Число рождений снижается с 50 лет назад, когда оно достигло пика около 2,1 млн. Снижение до ежегодного показателя ниже 760 000 произошло быстрее, чем предполагалось ранее, согласно прогнозам, к 2035 году.
Население Японии, составляющее более 125 миллионов человек, по прогнозам, сократится примерно на 30% до 87 миллионов к 2070 году, при этом четверо из 10 человек будут в возрасте 65 лет и старше. Сокращение и старение населения имеет большие последствия для экономики и национальной безопасности, поскольку страна стремится укрепить свою армию, чтобы противостоять все более напористым территориальным амбициям Китая.