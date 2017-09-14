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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11109111101111111112

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:59

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Та мапа звісно хороший історичний аргумент, але не більше
Та мапа взагалі не аргумент.
а аргументами люди не цікавляться і питань не задаують.
Воно зручно- відкрив сторінку в шкільному підручнику з історії, і читаєш- перший президент України М. Грушевський.
Суверенна держава. )
Хто читав самого Грушевського? Та нах воно нам інтелектуалам надо? ми вікіпедію будем і то по діагоналі )
Розумію, що часу нема, но хоть пару тоненьких брошурок гортанути можно? ) навскидку
https://www.m-hrushevsky.name/uk/Public ... aciju.html

Він ще соціаліст. Хоча тоді всі були, як не есери, то соціал-демоктарти (меншовики/більшовики) а то і соціал-анархісти
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 01:05

  smdtranz написав:
  UA написав:Коли в Західному суспільстві будуть знати зміст цієї статі, пройдуть серії багатомільйонних демонстрацій з вимогою перестати фінансувати цю фігню та заарештувати Зе.


когда в западном обществе смогут по-настоящему познать смысл этой статьи, они уже давно к тому времени будут жалеть, что не разделили рашку на части еще в 90-х, когда такая возможность была ближе, чем когда либо. а джоны и майклы, спасаясь от бусов марки Шевроле, будут платить мексиканцам за переход границы известными тропами в южном направлении

красиво
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 01:14

  Schmit написав:Radio Lemberg оприлюднило переклад розмови з Вікторією Спартц.

...........
Це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати. І замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно.

Якщо Україна хоче виграти війну проти росії, яка має багато своїх людей і не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Ви знаєте, як Радянський Союз боровся у Другій світовій війні — від дітей до старших людей, кожен робив свій внесок у війну. Не можна, щоб лише молоді хоробрі люди гинули за інших і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати дуже жорстоку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень у кількості жертв.
..........


https://x.com/repspartz/status/1861929103462457372

Весьма сволочное интервью.
Вспоминает 2 МВ, когда благодаря огромным жертвам советского народа (и в т.ч. украинцев) одержали победу над нацизмом. Американцы, англичане и прочие французы отделались по масштабам той войны "лёгким испугом" в отличие от 1 МВ.
Теперь Вика Кульгейко, бывшая землячка песикота, хочет точно так же принести победу США руками и жизнями украинцев.
"Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи" - они своих молодых отправляют в бой только после жёстких ракетных и бомбовых ударов, практически уничтожающих силы противника, с колоссальным технологическим преимуществом. А нам эта бывшая землячка ставит в пример Союз "у Другій світовій". И хочет отправить в бой "всю країну", толком не вооружив по-настоящему.
Во всяком случае, такой вывод следует из приведенного отрывка интервью.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 02:00

ЛАД

С чем можно согласиться - если говорите о "победе" то будьте готовы заплатить цену, независимо от того кто ты - мовный активист, профессор кулинарного техникума, яжемать в Мюнхене. Я лично избегал таких формулировок, отчётливо представляя цену. Имхо украинцы и так заплатили больше всех в мировых войнах, ещё одна "победа" добьет нацию
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 03:00

  flyman написав:
  The_Rebel написав:Грузія подивилася на нашу війну і потроху стала дивитися в сторону Білорусі. До 2028 року заморозили переговори з ЄС, а президента вже будуть вибирати кулуарно, а не на загальних виборах https://mtavari.tv/news/170759-mivighet-gadacqvetileba-2028-clis-bolomde-dghis

росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів

в США теж "кулуарно" вибирають, і нічо, не Білорусь

Зараз події в Грузії нагадують 21 листопада 2013 року. Якщо поб'ють протест і закріпляться, то це буде щось схоже на Білорусь. А саме кожних виборів малювати собі цифри і потім бити/саджати по тюрмах усіх, хто "не повірив" у цифри на табло.
П.с. По США де-юре - так, але де-факто виборщики у 99,9% голосують так як проголосувала більшість у штаті. Лише декілька випадків було за історію, що вони проголосували не за того кандидата, який здобув перемогу у штаті.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 03:15

  fox767676 написав:ЛАД

С чем можно согласиться - если говорите о "победе" то будьте готовы заплатить цену, независимо от того кто ты - мовный активист, профессор кулинарного техникума, яжемать в Мюнхене. Я лично избегал таких формулировок, отчётливо представляя цену. Имхо украинцы и так заплатили больше всех в мировых войнах, ещё одна "победа" добьет нацию

Можно платить цену, если есть силы, чтобы победить.
У Союза было 3 преимущества во 2МВ - огромная территория (было куда отступать и было время и для Союза, и для союзников собраться с силами и нарастить производство оружия), второе - большие людские ресурсы, третье - союзники (а не "партнёры") понимали, что им грозит в случае победы Германии, и реально оказывали почти неограниченную помощь.
У нас, к сожалению, ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 03:25

Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
По данным правительства, число детей, родившихся в Японии в прошлом году, сократилось восьмой год подряд и достигло нового минимума. Высокопоставленный чиновник заявил, что для страны крайне важно переломить эту тенденцию в ближайшие шесть лет.
По данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения во вторник, в Японии в 2023 году родилось 758 631 младенцев, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. Это самое низкое число рождений с тех пор, как Япония начала собирать статистику в 1899 году.
Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил журналистам во вторник, что продолжающееся снижение рождаемости достигло «критического состояния».

«Период в течение следующих шести лет или около того до 2030-х годов, когда численность молодого населения начнет стремительно сокращаться, станет последним шансом, когда мы сможем переломить тенденцию», — сказал он. «Нельзя терять время».

Премьер-министр Фумио Кисида назвал низкую рождаемость «самым большим кризисом, с которым сталкивается Япония», и предложил пакет мер, который включает в себя большую поддержку и субсидии, в основном на роды, детей и их семьи.
.....
Число рождений снижается с 50 лет назад, когда оно достигло пика около 2,1 млн. Снижение до ежегодного показателя ниже 760 000 произошло быстрее, чем предполагалось ранее, согласно прогнозам, к 2035 году.

Население Японии, составляющее более 125 миллионов человек, по прогнозам, сократится примерно на 30% до 87 миллионов к 2070 году, при этом четверо из 10 человек будут в возрасте 65 лет и старше. Сокращение и старение населения имеет большие последствия для экономики и национальной безопасности, поскольку страна стремится укрепить свою армию, чтобы противостоять все более напористым территориальным амбициям Китая.
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/28/birth-rate-japan-record-low-2023-data-details
И не говорят, что это не важно, т.к. до 2070 далеко.
ЛАД
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