RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11109111101111111112

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 03:15

  fox767676 написав:ЛАД

С чем можно согласиться - если говорите о "победе" то будьте готовы заплатить цену, независимо от того кто ты - мовный активист, профессор кулинарного техникума, яжемать в Мюнхене. Я лично избегал таких формулировок, отчётливо представляя цену. Имхо украинцы и так заплатили больше всех в мировых войнах, ещё одна "победа" добьет нацию

Можно платить цену, если есть силы, чтобы победить.
У Союза было 3 преимущества во 2МВ - огромная территория (было куда отступать и было время и для Союза, и для союзников собраться с силами и нарастить производство оружия), второе - большие людские ресурсы, третье - союзники (а не "партнёры") понимали, что им грозит в случае победы Германии, и реально оказывали почти неограниченную помощь.
У нас, к сожалению, ...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31547
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 03:25

Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
По данным правительства, число детей, родившихся в Японии в прошлом году, сократилось восьмой год подряд и достигло нового минимума. Высокопоставленный чиновник заявил, что для страны крайне важно переломить эту тенденцию в ближайшие шесть лет.
По данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения во вторник, в Японии в 2023 году родилось 758 631 младенцев, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. Это самое низкое число рождений с тех пор, как Япония начала собирать статистику в 1899 году.
Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил журналистам во вторник, что продолжающееся снижение рождаемости достигло «критического состояния».

«Период в течение следующих шести лет или около того до 2030-х годов, когда численность молодого населения начнет стремительно сокращаться, станет последним шансом, когда мы сможем переломить тенденцию», — сказал он. «Нельзя терять время».

Премьер-министр Фумио Кисида назвал низкую рождаемость «самым большим кризисом, с которым сталкивается Япония», и предложил пакет мер, который включает в себя большую поддержку и субсидии, в основном на роды, детей и их семьи.
.....
Число рождений снижается с 50 лет назад, когда оно достигло пика около 2,1 млн. Снижение до ежегодного показателя ниже 760 000 произошло быстрее, чем предполагалось ранее, согласно прогнозам, к 2035 году.

Население Японии, составляющее более 125 миллионов человек, по прогнозам, сократится примерно на 30% до 87 миллионов к 2070 году, при этом четверо из 10 человек будут в возрасте 65 лет и старше. Сокращение и старение населения имеет большие последствия для экономики и национальной безопасности, поскольку страна стремится укрепить свою армию, чтобы противостоять все более напористым территориальным амбициям Китая.
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/28/birth-rate-japan-record-low-2023-data-details
И не говорят, что это не важно, т.к. до 2070 далеко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31547
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 06:16

  The_Rebel написав:Зараз події в Грузії нагадують 21 листопада 2013 року. Якщо поб'ють протест і закріпляться, то це буде щось схоже на Білорусь.


А якщо протестувальники побють поліцаїв то це буде схоже на Україну. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11109111101111111112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 75761
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 245400
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 877543
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.