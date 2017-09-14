С чем можно согласиться - если говорите о "победе" то будьте готовы заплатить цену, независимо от того кто ты - мовный активист, профессор кулинарного техникума, яжемать в Мюнхене. Я лично избегал таких формулировок, отчётливо представляя цену. Имхо украинцы и так заплатили больше всех в мировых войнах, ещё одна "победа" добьет нацию
Можно платить цену, если есть силы, чтобы победить. У Союза было 3 преимущества во 2МВ - огромная территория (было куда отступать и было время и для Союза, и для союзников собраться с силами и нарастить производство оружия), второе - большие людские ресурсы, третье - союзники (а не "партнёры") понимали, что им грозит в случае победы Германии, и реально оказывали почти неограниченную помощь. У нас, к сожалению, ...
Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо. А вот что думают японцы.
По данным правительства, число детей, родившихся в Японии в прошлом году, сократилось восьмой год подряд и достигло нового минимума. Высокопоставленный чиновник заявил, что для страны крайне важно переломить эту тенденцию в ближайшие шесть лет. По данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения во вторник, в Японии в 2023 году родилось 758 631 младенцев, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. Это самое низкое число рождений с тех пор, как Япония начала собирать статистику в 1899 году. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил журналистам во вторник, что продолжающееся снижение рождаемости достигло «критического состояния».
«Период в течение следующих шести лет или около того до 2030-х годов, когда численность молодого населения начнет стремительно сокращаться, станет последним шансом, когда мы сможем переломить тенденцию», — сказал он. «Нельзя терять время».
Премьер-министр Фумио Кисида назвал низкую рождаемость «самым большим кризисом, с которым сталкивается Япония», и предложил пакет мер, который включает в себя большую поддержку и субсидии, в основном на роды, детей и их семьи. ..... Число рождений снижается с 50 лет назад, когда оно достигло пика около 2,1 млн. Снижение до ежегодного показателя ниже 760 000 произошло быстрее, чем предполагалось ранее, согласно прогнозам, к 2035 году.
Население Японии, составляющее более 125 миллионов человек, по прогнозам, сократится примерно на 30% до 87 миллионов к 2070 году, при этом четверо из 10 человек будут в возрасте 65 лет и старше. Сокращение и старение населения имеет большие последствия для экономики и национальной безопасности, поскольку страна стремится укрепить свою армию, чтобы противостоять все более напористым территориальным амбициям Китая.
ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо. А вот что думают японцы.
По данным правительства, число детей, родившихся в Японии в прошлом году, сократилось восьмой год подряд и достигло нового минимума. Высокопоставленный чиновник заявил, что для страны крайне важно переломить эту тенденцию в ближайшие шесть лет. По данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения во вторник, в Японии в 2023 году родилось 758 631 младенцев, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. Это самое низкое число рождений с тех пор, как Япония начала собирать статистику в 1899 году. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил журналистам во вторник, что продолжающееся снижение рождаемости достигло «критического состояния».
«Период в течение следующих шести лет или около того до 2030-х годов, когда численность молодого населения начнет стремительно сокращаться, станет последним шансом, когда мы сможем переломить тенденцию», — сказал он. «Нельзя терять время».
Премьер-министр Фумио Кисида назвал низкую рождаемость «самым большим кризисом, с которым сталкивается Япония», и предложил пакет мер, который включает в себя большую поддержку и субсидии, в основном на роды, детей и их семьи. ..... Число рождений снижается с 50 лет назад, когда оно достигло пика около 2,1 млн. Снижение до ежегодного показателя ниже 760 000 произошло быстрее, чем предполагалось ранее, согласно прогнозам, к 2035 году.
Население Японии, составляющее более 125 миллионов человек, по прогнозам, сократится примерно на 30% до 87 миллионов к 2070 году, при этом четверо из 10 человек будут в возрасте 65 лет и старше. Сокращение и старение населения имеет большие последствия для экономики и национальной безопасности, поскольку страна стремится укрепить свою армию, чтобы противостоять все более напористым территориальным амбициям Китая.
ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо. А вот что думают японцы.
А ще є адепти потепління Адепти зменшення озонового шару адепти похолодання адепти перекидання рік...
І що? Якийсь японець написав що 50 років в Японії ПАДАЄ народжуваність.. і якщо так буде йти ЩЕ 50 РОКІВ то в Японії зменшиться кількість населення.. і як головною проблемою цього зменшення вказав що близько Китая який нападе...
А в той самий час, якийсь китаєць також пише що 5 рік населення Китаю зменшується і якщо так піде то нападе Індія..
Лад які ще страшилки ти витягнеш щоб оправдати свої коричневі від страху штанці?
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по Орешнику- пуск виявився невдалим, ракета не здатна нести "бойове навантаження", для допрацювання потребно 2-3 роки, в умовах війни може 5 років. Пуйло нагоняє страх, по факту "орешнік"-це недоробка, загроза від якої менше ніж балістичних Іскандерів
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 29 лис, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.