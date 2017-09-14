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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11110111111111211113>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 03:15

  fox767676 написав:ЛАД

С чем можно согласиться - если говорите о "победе" то будьте готовы заплатить цену, независимо от того кто ты - мовный активист, профессор кулинарного техникума, яжемать в Мюнхене. Я лично избегал таких формулировок, отчётливо представляя цену. Имхо украинцы и так заплатили больше всех в мировых войнах, ещё одна "победа" добьет нацию

Можно платить цену, если есть силы, чтобы победить.
У Союза было 3 преимущества во 2МВ - огромная территория (было куда отступать и было время и для Союза, и для союзников собраться с силами и нарастить производство оружия), второе - большие людские ресурсы, третье - союзники (а не "партнёры") понимали, что им грозит в случае победы Германии, и реально оказывали почти неограниченную помощь.
У нас, к сожалению, ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 03:25

Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
По данным правительства, число детей, родившихся в Японии в прошлом году, сократилось восьмой год подряд и достигло нового минимума. Высокопоставленный чиновник заявил, что для страны крайне важно переломить эту тенденцию в ближайшие шесть лет.
По данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения во вторник, в Японии в 2023 году родилось 758 631 младенцев, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. Это самое низкое число рождений с тех пор, как Япония начала собирать статистику в 1899 году.
Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил журналистам во вторник, что продолжающееся снижение рождаемости достигло «критического состояния».

«Период в течение следующих шести лет или около того до 2030-х годов, когда численность молодого населения начнет стремительно сокращаться, станет последним шансом, когда мы сможем переломить тенденцию», — сказал он. «Нельзя терять время».

Премьер-министр Фумио Кисида назвал низкую рождаемость «самым большим кризисом, с которым сталкивается Япония», и предложил пакет мер, который включает в себя большую поддержку и субсидии, в основном на роды, детей и их семьи.
.....
Число рождений снижается с 50 лет назад, когда оно достигло пика около 2,1 млн. Снижение до ежегодного показателя ниже 760 000 произошло быстрее, чем предполагалось ранее, согласно прогнозам, к 2035 году.

Население Японии, составляющее более 125 миллионов человек, по прогнозам, сократится примерно на 30% до 87 миллионов к 2070 году, при этом четверо из 10 человек будут в возрасте 65 лет и старше. Сокращение и старение населения имеет большие последствия для экономики и национальной безопасности, поскольку страна стремится укрепить свою армию, чтобы противостоять все более напористым территориальным амбициям Китая.
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/28/birth-rate-japan-record-low-2023-data-details
И не говорят, что это не важно, т.к. до 2070 далеко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 06:16

  The_Rebel написав:Зараз події в Грузії нагадують 21 листопада 2013 року. Якщо поб'ють протест і закріпляться, то це буде щось схоже на Білорусь.


А якщо протестувальники побють поліцаїв то це буде схоже на Україну. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 08:14

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
16 годин без світла на добу: вже 4, а не 3, черги відключень застосуватимуться одночасно — Укренерго збільшили заходи обмеження

це де, в Ірпені?

Зображення
1я группа впечатлила. С 12 до 23 с небольшим включением на 2 часа в 19
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 09:43

  ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
По данным правительства, число детей, родившихся в Японии в прошлом году, сократилось восьмой год подряд и достигло нового минимума. Высокопоставленный чиновник заявил, что для страны крайне важно переломить эту тенденцию в ближайшие шесть лет.
По данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения во вторник, в Японии в 2023 году родилось 758 631 младенцев, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. Это самое низкое число рождений с тех пор, как Япония начала собирать статистику в 1899 году.
Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил журналистам во вторник, что продолжающееся снижение рождаемости достигло «критического состояния».

«Период в течение следующих шести лет или около того до 2030-х годов, когда численность молодого населения начнет стремительно сокращаться, станет последним шансом, когда мы сможем переломить тенденцию», — сказал он. «Нельзя терять время».

Премьер-министр Фумио Кисида назвал низкую рождаемость «самым большим кризисом, с которым сталкивается Япония», и предложил пакет мер, который включает в себя большую поддержку и субсидии, в основном на роды, детей и их семьи.
.....
Число рождений снижается с 50 лет назад, когда оно достигло пика около 2,1 млн. Снижение до ежегодного показателя ниже 760 000 произошло быстрее, чем предполагалось ранее, согласно прогнозам, к 2035 году.

Население Японии, составляющее более 125 миллионов человек, по прогнозам, сократится примерно на 30% до 87 миллионов к 2070 году, при этом четверо из 10 человек будут в возрасте 65 лет и старше. Сокращение и старение населения имеет большие последствия для экономики и национальной безопасности, поскольку страна стремится укрепить свою армию, чтобы противостоять все более напористым территориальным амбициям Китая.
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/28/birth-rate-japan-record-low-2023-data-details
И не говорят, что это не важно, т.к. до 2070 далеко.

Ну Ви порівняли, в Україні банально немає стільки оплачуваних робочих місць на таке велике населення що є зараз.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 09:51

  ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
А ще є адепти потепління
Адепти зменшення озонового шару
адепти похолодання
адепти перекидання рік...

І що?
Якийсь японець написав що 50 років в Японії ПАДАЄ народжуваність.. і якщо так буде йти ЩЕ 50 РОКІВ то в Японії зменшиться кількість населення..
і як головною проблемою цього зменшення вказав що близько Китая який нападе...

А в той самий час, якийсь китаєць також пише що 5 рік населення Китаю зменшується і якщо так піде то нападе Індія..

Лад які ще страшилки ти витягнеш щоб оправдати свої коричневі від страху штанці?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 09:56

  pesikot написав:
  The_Rebel написав:Грузія подивилася на нашу війну і потроху стала дивитися в сторону Білорусі. До 2028 року заморозили переговори з ЄС, а президента вже будуть вибирати кулуарно, а не на загальних виборах https://mtavari.tv/news/170759-mivighet-gadacqvetileba-2028-clis-bolomde-dghis

росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів

А може і стане, як Грузинский федеральный округ РФ


У Грузії сьогодні ввечері, 28 листопада, почались масштабні протести після того, як уряд країни відмовився від перемовин щодо вступу до Євросоюзу.


https://www.slovoidilo.ua/2024/11/28/no ... u-ruxu-yes
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:00

  ЛАД написав:А вот что думают японцы.

Они думают, что некому будет содержать пенсионеров и ухаживать за столетними японцами? Или о том, что не будет молодых, чтобы бросать их в топку войны с Китаем?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:01

  The_Rebel написав:Грузія подивилася на нашу війну і потроху стала дивитися в сторону Білорусі. До 2028 року заморозили переговори з ЄС, а президента вже будуть вибирати кулуарно, а не на загальних виборах https://mtavari.tv/news/170759-mivighet-gadacqvetileba-2028-clis-bolomde-dghis

росія напевно дала зрозуміти, що потерпить незалежність сусідніх колишніх республік срср лише у ролі сателітів


схиляєш українців повести як грузини?
ганебно, зміни нік на The Slave, більш доречний
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:09

Wirująświatła

на то є вагомі причини

Російські окупанти в четвер, 28 листопада, масовано атакували Україну з повітря і під ударом, зокрема, опинилася енергетична інфраструктура. На думку аналітиків, наша країна тепер ще деякий час стикатиметься з проблемами у сфері енергетики.

Виконавчий директор неурядової організації "Інститут сталого розвитку України" повідомив, що "понад 40 відсотків генерувальних потужностей України було знищено й захоплено ще до нападів у четвер". Відомості експерта опублікувала газета The New York Times.
За відомостями Повітряних сил Збройних сил України, росіяни запустили по нашій території 188 засобів повітряного нападу, йдеться про десятки дронів і ракет різних типів.




по Орешнику- пуск виявився невдалим, ракета не здатна нести "бойове навантаження", для допрацювання потребно 2-3 роки, в умовах війни може 5 років. Пуйло нагоняє страх, по факту "орешнік"-це недоробка, загроза від якої менше ніж балістичних Іскандерів
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 29 лис, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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