Оникс - крылатая.
|
|
|
Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:33
Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:48
BTW: насколько я помню ущерб от коррупции предлагалось чисто по себестоимости считать? - сколько взяток получил - столько и ущерба. А косвенный ущерб от незащищенных энкргообъектов - игнорируем, я так понимаю?
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:10
Ці ремонти та малі реконструкції доволі вартісне заняття. Ці вкладення з 91 року можуть перевищувати затрати на будівництво станції з нуля. Кожен енергоблок має проходити різної складності ремонти і готуватися до роботи у осінньо-зимовий сезон. Спочатку у совку це регламентувалося технічними умовами експлуатації, але згодом підключилася також фінансова складова, коли за готовність енергоблоків до роботи та несення навантаження у різних режимах платяться доволі реальні і непогані гроші, тому енергокомпаніям стало вигідно працювати і мати у готовності енергоблоки.
Навіть коли у нас було багато блоків, були моменти коли майже всі технічно готові теплові енергоблоки включалися у роботу при аваріях у енергосистемі. Одесити, напевно, можуть згадати декілька таких аварій. Ремонтна компанія мереж, енергоблоків, навіть без війни, це є основа стійкості, яка повинна виконуватись безумовно, незважаючи на "надлишок" потужності, що доволі тяжко прийняти "ефективним менеджерам" без технічного розуміння самої суті роботи обладнання енергосистеми.
Тому казати що ці станції заслуга совка, не зовсім коректно, початково побудовані, так совком, але на момент 91 року, майже всі теплові електростанції окупили витрати на їх побудову, та частково, або повністю використали свій нормативний ресурс. В побудові електростанції завжди прораховуються технічні умови і строки окупності обладнання, загалом це 15-20 років. Якщо б не було затрат на ремонти та реконструкції це обладнання давно було б металобрухтом.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 29 лис, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:10
Саме так.
Хабарів, крадіжок офіційних та неофіційних.
Головний наслідок корупції - це гальмування розвитку країни. Економіки та всіх інших сфер. В умовах завищеного рівня корупції апріорі не буде потрібних темпів розвитку. Навіть можлива деградація.
Байденко нашим можновладцям про це в лоба пояснив:
Ну а стосовно вашого уточнення, то да -- зкорупціонував на гривню (прийняв неякісну деталь в мотоциклі), розбив мотоцикл за тисячі гривень. Аналогічно захист об'єктів, фортифікації, форма, озброєння і т.д.
Ще роки назад я формулював це особисто для того дописувача -- справа не в тому скільки поклав собі в кишеню корупціонер, а в наслідках його дій. Бо щоб покласти собі копійку, він готовий занепастити потяг на сотні гривень.
Власне олігархи та інші можновладці так і робили...
За декілька мільярдів для особисто себе загальмували-гальмують розвиток країни на сотні мільярдів.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:21
Ну, так-то безработица в ЛЮБОЙ стране есть. Но вопрос больше про то, что с этими "оплачуваних робочих місць" после уменьшения населения на треть (половину?) станет? -- после пром-революции эти "места" уже давно не места -- на конвеере/на поле/в шахте)...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|