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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11110111111111211113

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:33

  prodigy написав:по Орешнику- пуск виявився невдалим, ракета не здатна нести "бойове навантаження", для допрацювання потребно 2-3 роки, в умовах війни може 5 років. Пуйло нагоняє страх, по факту "орешнік"-це недоробка, загроза від якої менше ніж балістичних Оніксів

Оникс - крылатая.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tumos написав:Оникс - крылатая


переплутав з Іскандером)), дякую що виправили
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:48

  detroytred написав:
  budivelnik написав:То як що скажеш?
совок все просрав
чи ти по совковим методичкам людям очі замилюєш пробуючи розповісти з дейтройтом на пару про страшенну відповідальність олігархів?

Брехунець буйдівельник, перечитай моє повідомлення про вплив корупції. Там про олігархів ні слова.

Ти тупо спочатку заєралашив, звівши вплив корупції лише до розміру вкраденого. А потім ще й сильніше звузив до олігархів.

Совок -- це отака, як в тебе, постійна брехня і місія.

BTW: насколько я помню ущерб от коррупции предлагалось чисто по себестоимости считать? - сколько взяток получил - столько и ущерба. А косвенный ущерб от незащищенных энкргообъектов - игнорируем, я так понимаю?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:10

  ЛАД написав:Пример, который привёл _Mykola_ по Змиевской ТЭЦ. Да, серьёзно реконструировали 8-й блок. Но остальные-то работают, хотя ремонты там, конечно, проводились.

Ці ремонти та малі реконструкції доволі вартісне заняття. Ці вкладення з 91 року можуть перевищувати затрати на будівництво станції з нуля. Кожен енергоблок має проходити різної складності ремонти і готуватися до роботи у осінньо-зимовий сезон. Спочатку у совку це регламентувалося технічними умовами експлуатації, але згодом підключилася також фінансова складова, коли за готовність енергоблоків до роботи та несення навантаження у різних режимах платяться доволі реальні і непогані гроші, тому енергокомпаніям стало вигідно працювати і мати у готовності енергоблоки.

Навіть коли у нас було багато блоків, були моменти коли майже всі технічно готові теплові енергоблоки включалися у роботу при аваріях у енергосистемі. Одесити, напевно, можуть згадати декілька таких аварій. Ремонтна компанія мереж, енергоблоків, навіть без війни, це є основа стійкості, яка повинна виконуватись безумовно, незважаючи на "надлишок" потужності, що доволі тяжко прийняти "ефективним менеджерам" без технічного розуміння самої суті роботи обладнання енергосистеми.

Тому казати що ці станції заслуга совка, не зовсім коректно, початково побудовані, так совком, але на момент 91 року, майже всі теплові електростанції окупили витрати на їх побудову, та частково, або повністю використали свій нормативний ресурс. В побудові електростанції завжди прораховуються технічні умови і строки окупності обладнання, загалом це 15-20 років. Якщо б не було затрат на ремонти та реконструкції це обладнання давно було б металобрухтом. :|
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 29 лис, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:10

  _hunter написав:сколько взяток получил - столько и ущерба.

Саме так.
Хабарів, крадіжок офіційних та неофіційних.

Головний наслідок корупції - це гальмування розвитку країни. Економіки та всіх інших сфер. В умовах завищеного рівня корупції апріорі не буде потрібних темпів розвитку. Навіть можлива деградація.
Байденко нашим можновладцям про це в лоба пояснив:
https://ua.usembassy.gov/uk/remarks-vic ... n-rada-uk/

Ну а стосовно вашого уточнення, то да -- зкорупціонував на гривню (прийняв неякісну деталь в мотоциклі), розбив мотоцикл за тисячі гривень. Аналогічно захист об'єктів, фортифікації, форма, озброєння і т.д.
Ще роки назад я формулював це особисто для того дописувача -- справа не в тому скільки поклав собі в кишеню корупціонер, а в наслідках його дій. Бо щоб покласти собі копійку, він готовий занепастити потяг на сотні гривень.

Власне олігархи та інші можновладці так і робили...
За декілька мільярдів для особисто себе загальмували-гальмують розвиток країни на сотні мільярдів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:21

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
///
И не говорят, что это не важно, т.к. до 2070 далеко.

Ну Ви порівняли, в Україні банально немає стільки оплачуваних робочих місць на таке велике населення що є зараз.

Ну, так-то безработица в ЛЮБОЙ стране есть. Но вопрос больше про то, что с этими "оплачуваних робочих місць" после уменьшения населения на треть (половину?) станет? -- после пром-революции эти "места" уже давно не места -- на конвеере/на поле/в шахте)...
_hunter
 
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