Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:10

ЛАД написав: Пример, который привёл _Mykola_ по Змиевской ТЭЦ. Да, серьёзно реконструировали 8-й блок. Но остальные-то работают, хотя ремонты там, конечно, проводились. Пример, который привёлпо Змиевской ТЭЦ. Да, серьёзно реконструировали 8-й блок. Но остальные-то работают, хотя ремонты там, конечно, проводились.

Ці ремонти та малі реконструкції доволі вартісне заняття. Ці вкладення з 91 року можуть перевищувати затрати на будівництво станції з нуля. Кожен енергоблок має проходити різної складності ремонти і готуватися до роботи у осінньо-зимовий сезон. Спочатку у совку це регламентувалося технічними умовами експлуатації, але згодом підключилася також фінансова складова, коли за готовність енергоблоків до роботи та несення навантаження у різних режимах платяться доволі реальні і непогані гроші, тому енергокомпаніям стало вигідно працювати і мати у готовності енергоблоки.Навіть коли у нас було багато блоків, були моменти коли майже всі технічно готові теплові енергоблоки включалися у роботу при аваріях у енергосистемі. Одесити, напевно, можуть згадати декілька таких аварій. Ремонтна компанія мереж, енергоблоків, навіть без війни, це є основа стійкості, яка повинна виконуватись безумовно, незважаючи на "надлишок" потужності, що доволі тяжко прийняти "ефективним менеджерам" без технічного розуміння самої суті роботи обладнання енергосистеми.Тому казати що ці станції заслуга совка, не зовсім коректно, початково побудовані, так совком, але на момент 91 року, майже всі теплові електростанції окупили витрати на їх побудову, та частково, або повністю використали свій нормативний ресурс. В побудові електростанції завжди прораховуються технічні умови і строки окупності обладнання, загалом це 15-20 років. Якщо б не було затрат на ремонти та реконструкції це обладнання давно було б металобрухтом.