а мені постійно згадується, що більше всього про корупцію волають безпосередні учасники корупції. багато взяли, _hunter?
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:05
Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:12
наведи цитату, хто каже, що зменшення населення - це добре? чи це чергове перебільшення?
дехто, й я в тому числі кажуть, що зменшення населення - це не вирок, й треба відштовхуватися від того що є. звісно, було б краще, якби населення не поїхало в такій кількості, але нагадаю в країни війна, яку розв'язали проти нас, ми лише намагаємось вистояти.
а ще зрозумів ознаку радянської людини - вона сидить й чекає, що ХТОСЬ ЩОСЬ зробить. хтось врятує виробництво, яке неефективне, хтось підніме демографію, ще щось. а людина буде собі бурчати - не так роблять - але сама й пальцем не ворухне...
а з приводу демографії - дуже велика кореляція з освітою та незалежністю жінок. й в цьому напрямку радянська влада дійсно багато зробила, а зараз й поготів жінка може самостійно жити та заробляти. он в Московії це вже зрозуміли, й зараз там тренд, що жінці освіта не потрібна, потрібен "домострой"
Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:57
Не згоден.
Ознака совкової людини -- це погодження компенсувати недоробляння інших (особливо посадових осіб) собою, своєю наполегливою працею, службою, кров'ю, геройством, трудовими подвигами. Вся совдепідеологія побудована на цьому.
А несовки не погоджуються з отакою ситуацією і в'їжджають, ігнорять. І, як мінімум, виражають невдоволення (бурчать).
Самі активні з них -- намагаються ще й боротися з отакою ситуацією.
Задля всяобщего блага.
Власне для цього свободи і впровадили... Для можливостей для несовків. Вся демократична ідеологія на цьому побудована -- роби свій вільний вибір, який тобі до вподоби (звісно в межах демократичних законів).
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 лис, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:57
Ну так, дуже споріднена історія у нас. Помаранчеву ми в них скопіювали (революція троянд), а революцію гідності вони зараз у нас копіюють. Так само споріднені події в Абхазії та Донбасі були ("часткове" вторгнення росії). От не бажаю їм повторити ще повномасштабне вторгнення, але всяке може бути
Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:14
Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:38
Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:46
Ніколи так наман не був близький до провалу
Шаман провокує до повалення законної влади.
Ніколи так Штірліц не був близький до провалу, навіть коли ходив з фляшкою бояриншніка в будьоновці по Рейстагу та співав: "Вольга, Вольга руссіш флюс".
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