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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11110111111111211113

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:05

  _hunter написав:Та я ж не спорю :) -- просто вспомнилось, как там предыдущий автор предлагал сравнивать коррупционеров с пэрэсичными сугубо по критерию недоуплаченных налогов :lol:

а мені постійно згадується, що більше всього про корупцію волають безпосередні учасники корупції. багато взяли, _hunter? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:12

  ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
...

наведи цитату, хто каже, що зменшення населення - це добре? чи це чергове перебільшення? 8)

дехто, й я в тому числі кажуть, що зменшення населення - це не вирок, й треба відштовхуватися від того що є. звісно, було б краще, якби населення не поїхало в такій кількості, але нагадаю в країни війна, яку розв'язали проти нас, ми лише намагаємось вистояти.

а ще зрозумів ознаку радянської людини - вона сидить й чекає, що ХТОСЬ ЩОСЬ зробить. хтось врятує виробництво, яке неефективне, хтось підніме демографію, ще щось. а людина буде собі бурчати - не так роблять - але сама й пальцем не ворухне...

а з приводу демографії - дуже велика кореляція з освітою та незалежністю жінок. й в цьому напрямку радянська влада дійсно багато зробила, а зараз й поготів жінка може самостійно жити та заробляти. он в Московії це вже зрозуміли, й зараз там тренд, що жінці освіта не потрібна, потрібен "домострой" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:57

  Shaman написав:а ще зрозумів ознаку радянської людини - вона сидить й чекає, що ХТОСЬ ЩОСЬ зробить. хтось врятує виробництво, яке неефективне, хтось підніме демографію, ще щось. а людина буде собі бурчати - не так роблять - але сама й пальцем не ворухне...

Не згоден.
Ознака совкової людини -- це погодження компенсувати недоробляння інших (особливо посадових осіб) собою, своєю наполегливою працею, службою, кров'ю, геройством, трудовими подвигами. Вся совдепідеологія побудована на цьому.

А несовки не погоджуються з отакою ситуацією і в'їжджають, ігнорять. І, як мінімум, виражають невдоволення (бурчать).
Самі активні з них -- намагаються ще й боротися з отакою ситуацією.
Задля всяобщего блага.

Власне для цього свободи і впровадили... Для можливостей для несовків. Вся демократична ідеологія на цьому побудована -- роби свій вільний вибір, який тобі до вподоби (звісно в межах демократичних законів).
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 лис, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:57

  Banderlog написав:
  The_Rebel написав:Зараз події в Грузії нагадують 21 листопада 2013 року. Якщо поб'ють протест і закріпляться, то це буде щось схоже на Білорусь.


А якщо протестувальники побють поліцаїв то це буде схоже на Україну. :lol:

Ну так, дуже споріднена історія у нас. Помаранчеву ми в них скопіювали (революція троянд), а революцію гідності вони зараз у нас копіюють. Так само споріднені події в Абхазії та Донбасі були ("часткове" вторгнення росії). От не бажаю їм повторити ще повномасштабне вторгнення, але всяке може бути
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:14

  Banderlog написав:
  The_Rebel написав:Зараз події в Грузії нагадують 21 листопада 2013 року. Якщо поб'ють протест і закріпляться, то це буде щось схоже на Білорусь.

А якщо протестувальники побють поліцаїв то це буде схоже на Україну. :lol:

волю треба виборювати...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:38

Ось так виглядають уламки російської ракети «Х-55», знайдені в одному з районів столиці.

https://t.me/chudokyiv/17315
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:39

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:46

Ніколи так наман не був близький до провалу

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  The_Rebel написав:Зараз події в Грузії нагадують 21 листопада 2013 року. Якщо поб'ють протест і закріпляться, то це буде щось схоже на Білорусь.

А якщо протестувальники побють поліцаїв то це буде схоже на Україну. :lol:

волю треба виборювати...

Шаман провокує до повалення законної влади.
Ніколи так Штірліц не був близький до провалу, навіть коли ходив з фляшкою бояриншніка в будьоновці по Рейстагу та співав: "Вольга, Вольга руссіш флюс".
flyman
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