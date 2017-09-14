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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11107111081110911110

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:57

  Banderlog написав:
  The_Rebel написав:Зараз події в Грузії нагадують 21 листопада 2013 року. Якщо поб'ють протест і закріпляться, то це буде щось схоже на Білорусь.


А якщо протестувальники побють поліцаїв то це буде схоже на Україну. :lol:

Ну так, дуже споріднена історія у нас. Помаранчеву ми в них скопіювали (революція троянд), а революцію гідності вони зараз у нас копіюють. Так само споріднені події в Абхазії та Донбасі були ("часткове" вторгнення росії). От не бажаю їм повторити ще повномасштабне вторгнення, але всяке може бути
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:14

  Banderlog написав:
  The_Rebel написав:Зараз події в Грузії нагадують 21 листопада 2013 року. Якщо поб'ють протест і закріпляться, то це буде щось схоже на Білорусь.

А якщо протестувальники побють поліцаїв то це буде схоже на Україну. :lol:

волю треба виборювати...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:38

Ось так виглядають уламки російської ракети «Х-55», знайдені в одному з районів столиці.

https://t.me/chudokyiv/17315
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:39

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:55

❗️Усе чоловіче населення України пройде військову підготовку в 2025, — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Спочатку цю підготовку пройдуть студенти, а потім і всі чоловіки віком від 18 до 25 років. Цей процес не має відношення до мобілізації.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:07

  ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
....
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/28/birth-rate-japan-record-low-2023-data-details
И не говорят, что это не важно, т.к. до 2070 далеко.

Тут ключове питання "Для кого?".
Для держави очевидно погано - менше робітників, менше податків, менше солдатів.
Для мене - спірне питання. 18 років виховувати дитину, оплачувати все для неї щоб потім її вбили десь під Бахмутом.

Якщо державі потрібно "численность населения" то хай про це думає. Японська держава з цим намагається боротись(схоже марно). Українська держава забила не це болт, тільки розмови.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:податків,
Для мене - спірне питання. 18 років виховувати дитину, оплачувати все для неї щоб потім її вбили десь під Бахмутом.
зараз тобі напишуть що ще за дитячий садочок не розрахувався та винен усьому держаппарату та всім бюджетним установам
От почитав що на зустрічі урядів Італії та України метінвест уклав угоду про будівництво найсучаснішого найекологічнішого металургійного комбінату...у Тоскані, який буде переробляти українську сировину, брухт руду... Нах мені така держава та такий уряд котрий робитт Африку з України.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:48

  d44 написав:
  andrijk777 написав:податків,
Для мене - спірне питання. 18 років виховувати дитину, оплачувати все для неї щоб потім її вбили десь під Бахмутом.
зараз тобі напишуть що ще за дитячий садочок не розрахувався та винен усьому держаппарату та всім бюджетним установам
От почитав що на зустрічі урядів Італії та України метінвест уклав угоду про будівництво найсучаснішого найекологічнішого металургійного комбінату...у Тоскані, який буде переробляти українську сировину, брухт руду... Нах мені така держава та такий уряд котрий робитт Африку з України.

Напишут простую вещь. Эти 18-25, не только мужчины, но и женщины должны быть готовы к 3 раунду. Для этого государство должно выделить средства с налогов их родителей на обучение стрельбе, управлению и сборке дронов. Тогда у них не будет Тисы. Хочет Украина или нет, это новый Израиль, со всеми вытекающими. ЛАД, может уточнить в будущем за кого будет голосовать sashasql и сделать на востоке тот же западный выбор. А может сделать так что его внуки будут жить как он в союзе - тихо и не отсвечивает, и верить в выдуманную мощь без собственных возможностей защитить соплеменников от преследования.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:51

  stm написав:
  d44 написав:
  andrijk777 написав:податків,
Для мене - спірне питання. 18 років виховувати дитину, оплачувати все для неї щоб потім її вбили десь під Бахмутом.
зараз тобі напишуть що ще за дитячий садочок не розрахувався та винен усьому держаппарату та всім бюджетним установам
От почитав що на зустрічі урядів Італії та України метінвест уклав угоду про будівництво найсучаснішого найекологічнішого металургійного комбінату...у Тоскані, який буде переробляти українську сировину, брухт руду... Нах мені така держава та такий уряд котрий робитт Африку з України.

Напишут простую вещь. Эти 18-25, не только мужчины, но и женщины должны быть готовы к 3 раунду. Для этого государство должно выделить средства с налогов их родителей на обучение стрельбе, управлению и сборке дронов. Тогда у них не будет Тисы. Хочет Украина или нет, это новый Израиль, со всеми вытекающими. ЛАД, может уточнить в будущем за кого будет голосовать sashasql и сделать на востоке тот же западный выбор. А может сделать так что его внуки будут жить как он в союзе - тихо и не отсвечивает, и верить в выдуманную мощь без собственных возможностей защитить соплеменников от преследования.

вас ніколи не гвалтували?
flyman
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