_hunter написав:сколько взяток получил - столько и ущерба.
Саме так. Хабарів, крадіжок офіційних та неофіційних.
Головний наслідок корупції - це гальмування розвитку країни. Економіки та всіх інших сфер. В умовах завищеного рівня корупції апріорі не буде потрібних темпів розвитку. Навіть можлива деградація. Байденко нашим можновладцям про це в лоба пояснив: https://ua.usembassy.gov/uk/remarks-vic ... n-rada-uk/
Ну а стосовно вашого уточнення, то да -- зкорупціонував на гривню (прийняв неякісну деталь в мотоциклі), розбив мотоцикл за тисячі гривень. Аналогічно захист об'єктів, фортифікації, форма, озброєння і т.д. Ще роки назад я формулював це особисто для того дописувача -- справа не в тому скільки поклав собі в кишеню корупціонер, а в наслідках його дій. Бо щоб покласти собі копійку, він готовий занепастити потяг на сотні гривень.
Власне олігархи та інші можновладці так і робили... За декілька мільярдів для особисто себе загальмували-гальмують розвиток країни на сотні мільярдів.
Та я ж не спорю -- просто вспомнилось, как там предыдущий автор предлагал сравнивать коррупционеров с пэрэсичными сугубо по критерию недоуплаченных налогов
В мене прохання Я спробую пояснити А мої опоненти на час читання пояснення -нехай забудуть нік того хто писав і припустять що писав мільйонер з 30 річним досвідом економічної діяльності. 1 Давайте розглянемо приклад з пенсіями( прокурорськими чи загальними) де я припустив що 24000+ осіб отримують незаконні виплати і вирахував що це +/-1млрд грн/місяць , що становить 0,6% від ппенсійних виплат населенню.. Хтось ризикне заявити що ПОРАХОВАНО суму ХАБАРІВ ? так нам вона взагалів не відома - порахована СУММА ЗБИТКІВ від хабарів (тобто те що пропує довести дейтройт - не сам хабар - а збитки від хабара) Комусь треба пояснювати що ХАБАР завжди МЕНШИЙ від суми збитків? Думаю ні а раз так то в Пенсійному - 0,6% розмір збитків від хабарів 2 Тепер розглянемо другий варіант - митниця... Прийшов товар який повинен бути оподаткований 1000 умовних попугаїв Митник отримав 100 попугаїв у вигляді хабара Той хто ввозить отримав маржу в 900 попугаїв - цей також хабарник Той хто ввіз ПРОДАВ на внутрішньому ринку з знижкою в 300 попугаїв( щоб продати нелегальний товар швидше треба продавати з знижкою до легального) - покупець отримав товар з ДОХОДОМ в 300 попугаїв... Тепер розкладемо Держава втратила 1000, яка поділилась між Продавцем товару - він взяв 600 попугаїв( 100митнику+300 знижка) Покупцем товару - він отримав 300 Митником - отримав 100 Отже Держава втратила 1000 яку отримало ТРИ хабарника (митник, продавець , покупець кінцевий) - де тут перевищення втрат Держави над РОЗМІРОМ хабарів? 3 І останній варіант макро-коломойський-ахметов - кому дозволять збудувати завод мікро-будівельник-долярчик-кому дозволять викупити(або орендувати) ділянку під магазин На макрорівні ахметов з коломойським бодаються і дають 1 млн попугаїв за право побудувати завод(або відкрити бензозаправку, або перепрофілювати приміщення щоб зробити там торгово-розважальний центр) - чиновник отримали 1 млн хабара і один з цих двох отримав право.... Чи будуть Державі збитки від того хто конкретно всуне 1 млн попугаїв і стане реалізовувати проект? Якщо проекти однакові - то не буде, податки,робочі місця. забруднення природи і так далі що в коломойського що в ахметова будуть однакові Тепер мікрорівень будівельник з долярчиком не такі багаті як вищеназвані, тому дають мілкому чиновнику мілкого хабаря в 1000 попугаїв і хтось з них отримує право на відкриття магазину... До речі припускаємо що долярчик відслуживши змінює погляди і доходить до висновку що податки платити треба) То де програш який в рази перевищує розмір хабаря ? якщо річна сплата податків що від долярчика що від будівельника буде 10 000 попугаїв+ кілька робочих місць...
Якщо змогли зрозуміти - відкритий до дискусії якщо а баба яга проти.. то я також не маю нічого проти щоб ви й далі залишались з помилковими переконаннями.на моє життя -вони не впливають
ПС я проти корупції і хабарів Але ще більше я проти того щоб на боротьбу з корупцією витрачався час/ресурси більший ніж реальні збитки від корупції
ППС все таки , якщо 5 млн осіб постійно на протязі існування України , щороку недоплачують 200-300 млрд грн податків - чи є вони корупціонерами? чи просто злочинці І якщо злочинці - то чим їх діяльність є гіршою чи кращою для України ніж діяльність корупціонера( як правило корупціонер це чиновник), хоч є й виключення.
stm написав:Хочет Украина или нет, это новый Израиль, со всеми вытекающими.
я тут написав про Ізраїль, силку на NYT давав, тільки модераторам не сподобалося. Нагадаю. Ізраїль дуже втомився, так жити більше не можна, двісті днів не війні, сзч, ухилянти, відказники, економіка падає, тиловики "до останньої пальми"...все як у нас тільки у десятеро разів менше. Але цього вистачило щоб Ізраїль вирішив зупинити війну, незважаючи на захист армією сша та любу зброю,яку забажає. Бо, мабуть, люди важливі та "політична відповідальність" трохи інша.
Буйдівельник Ти не розумієш про що мова. І тому, помилившись в суті, тупо ліпиш купу розрахунків для чого?
Достатньо глянути на твій перший приклад. Хабарник -- посадова особа, яка за хабар, неправильно виконала свої посадові обов'язки -- це лікар(і), які оформили інвалідність прокурорам. За суму - ? Нехай 5 куо. Собі! в кишеню. А може і нуль - за принципом: ти мені, я тобі... А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка.
І головне --- про які діючі рехформи (тобто розвиток) в медицині та прокуратурі (отже прокурори, які дають хабарі, навєрняка і самі їх беруть) може йти мова, коли посадовці отаке творять?! Навіщо їм розвиток, діючі реформи, якщо вони достатньо мають собі в кишеню за рахунок корупції?! Оце і є головний вплив корупції...
А от коли їх росту! добробуту буде залежати від загального покращення справ в отраслі, в країні, от тоді вони будуть прагнути виконувати свої посадові обов'язки краще. Будуть впроваджувати реформи. Для покращення. Саме так і повинно бути в посадових осіб. Покращення власне прямо залежить від покращень в сфері роботи.
Ти дійсно не розумієш суті майже всіх питань...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 лис, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Нет, я с детства была обожаема семьёй. Мной нянчились родители, бабушки, дедушки. В садике мальчики носили за мной ведро с песком, в школе - мой рюкзак до дому, а про дальнейшие годы я скромно промолчу )
stm написав:В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.
вы сами то пробовали на эту сумму питаться что бы утверждать что ее достаточно?
Любитель сортовости. Тут во всем мире такая фигня, что общество создало негласный договор. Социальщик - это человек который сам себя обеспечить не в состоянии по той или иной причине. Социальщик не может питаться на равные с зарабатывающим человеком. Иначе этот человек должен вджобывать за 2. Но общество не даст ему умереть с голоду. Сходить в ресторан или есть ананас таким людям не выйдет, без помощи других людей, не государствп. Вот финанс тоже задумался, а сколько же минималка в Германии и выяснил что 1500€ на руки у работающего 8 часов/5 дней. А социалка там 500€. Чувствуете, к чему я клоню?
budivelnik написав:А яка тобі різниця як рІхує? Ти подивись що залишає. Отримав____ 1 100 000 Віддав_______ 800 000 Собі залишив_ 300 000 яка різниця як рІхує частину того що віддав. Ти так зможеш? Якщо ні - то чого влазиш? соромно стало ?
та ми вже читали про твої податки та пдв. так що мені дійсно соромно - за рівень твоїх знань.