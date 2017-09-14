Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:25

_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав: сколько взяток получил - столько и ущерба. сколько взяток получил - столько и ущерба. Саме так.

Хабарів, крадіжок офіційних та неофіційних.



Головний наслідок корупції - це гальмування розвитку країни. Економіки та всіх інших сфер. В умовах завищеного рівня корупції апріорі не буде потрібних темпів розвитку. Навіть можлива деградація.

Байденко нашим можновладцям про це в лоба пояснив:

https://ua.usembassy.gov/uk/remarks-vic ... n-rada-uk/



Ну а стосовно вашого уточнення, то да -- зкорупціонував на гривню (прийняв неякісну деталь в мотоциклі), розбив мотоцикл за тисячі гривень. Аналогічно захист об'єктів, фортифікації, форма, озброєння і т.д.

Ще роки назад я формулював це особисто для того дописувача -- справа не в тому скільки поклав собі в кишеню корупціонер, а в наслідках його дій. Бо щоб покласти собі копійку, він готовий занепастити потяг на сотні гривень.



Власне олігархи та інші можновладці так і робили...

За декілька мільярдів для особисто себе загальмували-гальмують розвиток країни на сотні мільярдів. Саме так.Хабарів, крадіжок офіційних та неофіційних.Головний наслідок корупції - це гальмування розвитку країни. Економіки та всіх інших сфер. В умовах завищеного рівня корупції апріорі не буде потрібних темпів розвитку. Навіть можлива деградація.Байденко нашим можновладцям про це в лоба пояснив:Ну а стосовно вашого уточнення, то да -- зкорупціонував на гривню (прийняв неякісну деталь в мотоциклі), розбив мотоцикл за тисячі гривень. Аналогічно захист об'єктів, фортифікації, форма, озброєння і т.д.Ще роки назад я формулював це особисто для того дописувача -- справа не в тому скільки поклав собі в кишеню корупціонер, а в наслідках його дій. Бо щоб покласти собі копійку, він готовий занепастити потяг на сотні гривень.Власне олігархи та інші можновладці так і робили...За декілька мільярдів для особисто себе загальмували-гальмують розвиток країни на сотні мільярдів. Та я ж не спорю -- просто вспомнилось, как там предыдущий автор предлагал сравнивать коррупционеров с пэрэсичными сугубо по критерию недоуплаченных налогов Та я ж не спорю-- просто вспомнилось, как там предыдущий автор предлагал сравнивать коррупционеров с пэрэсичными сугубо по критерию недоуплаченных налогов

В мене проханняЯ спробую пояснитиА мої опоненти на час читання пояснення -нехай забудуть нік того хто писав і припустять що писав мільйонер з 30 річним досвідом економічної діяльності.1 Давайте розглянемо приклад з пенсіями( прокурорськими чи загальними) де я припустив що 24000+ осіб отримують незаконні виплати і вирахував що це +/-1млрд грн/місяць , що становить 0,6% від ппенсійних виплат населенню..Хтось ризикне заявити що ПОРАХОВАНО суму ХАБАРІВ ? так нам вона взагалів не відома - порахована СУММА ЗБИТКІВ від хабарів (тобто те що пропує довести дейтройт - не сам хабар - а збитки від хабара)Комусь треба пояснювати що ХАБАР завжди МЕНШИЙ від суми збитків? Думаю ніа раз так то в Пенсійному - 0,6% розмір збитків від хабарів2 Тепер розглянемо другий варіант - митниця...Прийшов товар який повинен бути оподаткований 1000 умовних попугаївМитник отримав 100 попугаїв у вигляді хабараТой хто ввозить отримав маржу в 900 попугаїв - цей також хабарникТой хто ввіз ПРОДАВ на внутрішньому ринку з знижкою в 300 попугаїв( щоб продати нелегальний товар швидше треба продавати з знижкою до легального) - покупець отримав товар з ДОХОДОМ в 300 попугаїв...Тепер розкладемоДержава втратила 1000, яка поділилась міжПродавцем товару - він взяв 600 попугаїв( 100митнику+300 знижка)Покупцем товару - він отримав 300Митником - отримав 100ОтжеДержава втратила 1000 яку отримало ТРИ хабарника (митник, продавець , покупець кінцевий) - де тут перевищення втрат Держави над РОЗМІРОМ хабарів?3 І останній варіантмакро-коломойський-ахметов - кому дозволять збудувати заводмікро-будівельник-долярчик-кому дозволять викупити(або орендувати) ділянку під магазинНа макрорівні ахметов з коломойським бодаються і дають 1 млн попугаїв за право побудувати завод(або відкрити бензозаправку, або перепрофілювати приміщення щоб зробити там торгово-розважальний центр) - чиновник отримали 1 млн хабара і один з цих двох отримав право....Чи будуть Державі збитки від того хто конкретно всуне 1 млн попугаїв і стане реалізовувати проект?Якщо проекти однакові - то не буде, податки,робочі місця. забруднення природи і так далі що в коломойського що в ахметова будуть однаковіТепер мікрорівеньбудівельник з долярчиком не такі багаті як вищеназвані, тому дають мілкому чиновнику мілкого хабаря в 1000 попугаїв і хтось з них отримує право на відкриття магазину...До речі припускаємо що долярчик відслуживши змінює погляди і доходить до висновку що податки платити треба)То де програш який в рази перевищує розмір хабаря ?якщо річна сплата податків що від долярчика що від будівельника буде 10 000 попугаїв+ кілька робочих місць...Якщо змогли зрозуміти - відкритий до дискусіїякщо а баба яга проти.. то я також не маю нічого проти щоб ви й далі залишались з помилковими переконаннями.на моє життя -вони не впливаютьПСя проти корупції і хабарівАле ще більше я проти того щоб на боротьбу з корупцією витрачався час/ресурси більший ніж реальні збитки від корупціїППСвсе таки , якщо 5 млн осіб постійно на протязі існування України , щороку недоплачують 200-300 млрд грн податків - чи є вони корупціонерами? чи просто злочинціІ якщо злочинці - то чим їх діяльність є гіршою чи кращою для України ніж діяльність корупціонера( як правило корупціонер це чиновник), хоч є й виключення.