RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11108111091111011111

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:25

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:сколько взяток получил - столько и ущерба.
Саме так.
Хабарів, крадіжок офіційних та неофіційних.

Головний наслідок корупції - це гальмування розвитку країни. Економіки та всіх інших сфер. В умовах завищеного рівня корупції апріорі не буде потрібних темпів розвитку. Навіть можлива деградація.
Байденко нашим можновладцям про це в лоба пояснив:
https://ua.usembassy.gov/uk/remarks-vic ... n-rada-uk/

Ну а стосовно вашого уточнення, то да -- зкорупціонував на гривню (прийняв неякісну деталь в мотоциклі), розбив мотоцикл за тисячі гривень. Аналогічно захист об'єктів, фортифікації, форма, озброєння і т.д.
Ще роки назад я формулював це особисто для того дописувача -- справа не в тому скільки поклав собі в кишеню корупціонер, а в наслідках його дій. Бо щоб покласти собі копійку, він готовий занепастити потяг на сотні гривень.

Власне олігархи та інші можновладці так і робили...
За декілька мільярдів для особисто себе загальмували-гальмують розвиток країни на сотні мільярдів.
Та я ж не спорю :) -- просто вспомнилось, как там предыдущий автор предлагал сравнивать коррупционеров с пэрэсичными сугубо по критерию недоуплаченных налогов :lol:
В мене прохання
Я спробую пояснити
А мої опоненти на час читання пояснення -нехай забудуть нік того хто писав і припустять що писав мільйонер з 30 річним досвідом економічної діяльності.
1 Давайте розглянемо приклад з пенсіями( прокурорськими чи загальними) де я припустив що 24000+ осіб отримують незаконні виплати і вирахував що це +/-1млрд грн/місяць , що становить 0,6% від ппенсійних виплат населенню..
Хтось ризикне заявити що ПОРАХОВАНО суму ХАБАРІВ ? так нам вона взагалів не відома - порахована СУММА ЗБИТКІВ від хабарів (тобто те що пропує довести дейтройт - не сам хабар - а збитки від хабара)
Комусь треба пояснювати що ХАБАР завжди МЕНШИЙ від суми збитків? Думаю ні
а раз так то в Пенсійному - 0,6% розмір збитків від хабарів
2 Тепер розглянемо другий варіант - митниця...
Прийшов товар який повинен бути оподаткований 1000 умовних попугаїв
Митник отримав 100 попугаїв у вигляді хабара
Той хто ввозить отримав маржу в 900 попугаїв - цей також хабарник
Той хто ввіз ПРОДАВ на внутрішньому ринку з знижкою в 300 попугаїв( щоб продати нелегальний товар швидше треба продавати з знижкою до легального) - покупець отримав товар з ДОХОДОМ в 300 попугаїв...
Тепер розкладемо
Держава втратила 1000, яка поділилась між
Продавцем товару - він взяв 600 попугаїв( 100митнику+300 знижка)
Покупцем товару - він отримав 300
Митником - отримав 100
Отже
Держава втратила 1000 яку отримало ТРИ хабарника (митник, продавець , покупець кінцевий) - де тут перевищення втрат Держави над РОЗМІРОМ хабарів?
3 І останній варіант
макро-коломойський-ахметов - кому дозволять збудувати завод
мікро-будівельник-долярчик-кому дозволять викупити(або орендувати) ділянку під магазин
На макрорівні ахметов з коломойським бодаються і дають 1 млн попугаїв за право побудувати завод(або відкрити бензозаправку, або перепрофілювати приміщення щоб зробити там торгово-розважальний центр) - чиновник отримали 1 млн хабара і один з цих двох отримав право....
Чи будуть Державі збитки від того хто конкретно всуне 1 млн попугаїв і стане реалізовувати проект?
Якщо проекти однакові - то не буде, податки,робочі місця. забруднення природи і так далі що в коломойського що в ахметова будуть однакові
Тепер мікрорівень
будівельник з долярчиком не такі багаті як вищеназвані, тому дають мілкому чиновнику мілкого хабаря в 1000 попугаїв і хтось з них отримує право на відкриття магазину...
До речі припускаємо що долярчик відслуживши змінює погляди і доходить до висновку що податки платити треба)
То де програш який в рази перевищує розмір хабаря ?
якщо річна сплата податків що від долярчика що від будівельника буде 10 000 попугаїв+ кілька робочих місць...

Якщо змогли зрозуміти - відкритий до дискусії
якщо а баба яга проти.. то я також не маю нічого проти щоб ви й далі залишались з помилковими переконаннями.на моє життя -вони не впливають

ПС
я проти корупції і хабарів
Але ще більше я проти того щоб на боротьбу з корупцією витрачався час/ресурси більший ніж реальні збитки від корупції

ППС
все таки , якщо 5 млн осіб постійно на протязі існування України , щороку недоплачують 200-300 млрд грн податків - чи є вони корупціонерами? чи просто злочинці
І якщо злочинці - то чим їх діяльність є гіршою чи кращою для України ніж діяльність корупціонера( як правило корупціонер це чиновник), хоч є й виключення.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28307
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:27

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:вас ніколи не гвалтували?
муха ну кто так знакомится? сначала чай/кофе/потанцуем. А эти вопросы позже.

Вже 11-й рік починає так діалог з філіппінками. Поки що нема взаємності. Щось не так
Hotab
 
Повідомлень: 13679
З нами з: 15.02.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:29

  stm написав:В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.


вы сами то пробовали на эту сумму питаться что бы утверждать что ее достаточно?
tester7336
 
Повідомлень: 642
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Хочет Украина или нет, это новый Израиль, со всеми вытекающими.
я тут написав про Ізраїль, силку на NYT давав, тільки модераторам не сподобалося. Нагадаю. Ізраїль дуже втомився, так жити більше не можна, двісті днів не війні, сзч, ухилянти, відказники, економіка падає, тиловики "до останньої пальми"...все як у нас тільки у десятеро разів менше. Але цього вистачило щоб Ізраїль вирішив зупинити війну, незважаючи на захист армією сша та любу зброю,яку забажає. Бо, мабуть, люди важливі та "політична відповідальність" трохи інша.
d44
 
Повідомлень: 536
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:50

Буйдівельник
Ти не розумієш про що мова.
І тому, помилившись в суті, тупо ліпиш купу розрахунків для чого?

Достатньо глянути на твій перший приклад.
Хабарник -- посадова особа, яка за хабар, неправильно виконала свої посадові обов'язки -- це лікар(і), які оформили інвалідність прокурорам.
За суму - ? Нехай 5 куо. Собі! в кишеню. А може і нуль - за принципом: ти мені, я тобі...
А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка.

І головне --- про які діючі рехформи (тобто розвиток) в медицині та прокуратурі (отже прокурори, які дають хабарі, навєрняка і самі їх беруть) може йти мова, коли посадовці отаке творять?!
Навіщо їм розвиток, діючі реформи, якщо вони достатньо мають собі в кишеню за рахунок корупції?!
Оце і є головний вплив корупції...

А от коли їх росту! добробуту буде залежати від загального покращення справ в отраслі, в країні, от тоді вони будуть прагнути виконувати свої посадові обов'язки краще. Будуть впроваджувати реформи. Для покращення.
Саме так і повинно бути в посадових осіб. Покращення власне прямо залежить від покращень в сфері роботи.

Ти дійсно не розумієш суті майже всіх питань...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 лис, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31096
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:53

  flyman написав:вас ніколи не гвалтували?

Нет, я с детства была обожаема семьёй. Мной нянчились родители, бабушки, дедушки. В садике мальчики носили за мной ведро с песком, в школе - мой рюкзак до дому, а про дальнейшие годы я скромно промолчу )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:02

  tester7336 написав:
  stm написав:В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.


вы сами то пробовали на эту сумму питаться что бы утверждать что ее достаточно?

Любитель сортовости. Тут во всем мире такая фигня, что общество создало негласный договор. Социальщик - это человек который сам себя обеспечить не в состоянии по той или иной причине. Социальщик не может питаться на равные с зарабатывающим человеком. Иначе этот человек должен вджобывать за 2. Но общество не даст ему умереть с голоду. Сходить в ресторан или есть ананас таким людям не выйдет, без помощи других людей, не государствп. Вот финанс тоже задумался, а сколько же минималка в Германии и выяснил что 1500€ на руки у работающего 8 часов/5 дней. А социалка там 500€. Чувствуете, к чему я клоню?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:04

  budivelnik написав:А яка тобі різниця
як рІхує?
Ти подивись що залишає.
Отримав____ 1 100 000
Віддав_______ 800 000
Собі залишив_ 300 000
яка різниця як рІхує частину того що віддав.
Ти так зможеш?
Якщо ні - то чого влазиш? соромно стало ?


та ми вже читали про твої податки та пдв.
так що мені дійсно соромно - за рівень твоїх знань.
tester7336
 
Повідомлень: 642
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:21

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:вас ніколи не гвалтували?
муха ну кто так знакомится? сначала чай/кофе/потанцуем. А эти вопросы позже.

якщо кукусіка вчили биттям чоботами, намагаюсь зрозуміти звідки в стм такий широкий кругозір?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37384
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 11108111091111011111
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 75772
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 245409
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 877585
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13101)
29.11.2024 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.