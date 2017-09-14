stm написав:Хочет Украина или нет, это новый Израиль, со всеми вытекающими.
Ізраїль дуже втомився, так жити більше не можна, двісті днів не війні, сзч, ухилянти, відказники, економіка падає, тиловики "до останньої пальми"...все як у нас тільки у десятеро разів менше. Але цього вистачило щоб Ізраїль вирішив зупинити війну, незважаючи на захист армією сша та любу зброю,яку забажає. Бо, мабуть, люди важливі та "політична відповідальність" трохи інша.
Буйдівельник Ти не розумієш про що мова. І тому, помилившись в суті, тупо ліпиш купу розрахунків для чого?
Достатньо глянути на твій перший приклад. Хабарник -- посадова особа, яка за хабар, неправильно виконала свої посадові обов'язки -- це лікар(і), які оформили інвалідність прокурорам. За суму - ? Нехай 5 куо. Собі! в кишеню. А може і нуль - за принципом: ти мені, я тобі... А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка.
І головне --- про які діючі рехформи (тобто розвиток) в медицині та прокуратурі (отже прокурори, які дають хабарі, навєрняка і самі їх беруть) може йти мова, коли посадовці отаке творять?! Навіщо їм розвиток, діючі реформи, якщо вони достатньо мають собі в кишеню за рахунок корупції?! Оце і є головний вплив корупції...
А от коли їх росту! добробуту буде залежати від загального покращення справ в отраслі, в країні, от тоді вони будуть прагнути виконувати свої посадові обов'язки краще. Будуть впроваджувати реформи. Для покращення. Саме так і повинно бути в посадових осіб. Покращення власне прямо залежить від покращень в сфері роботи.
Ти дійсно не розумієш суті майже всіх питань...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 лис, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.
вы сами то пробовали на эту сумму питаться что бы утверждать что ее достаточно?
Любитель сортовости. Тут во всем мире такая фигня, что общество создало негласный договор. Социальщик - это человек который сам себя обеспечить не в состоянии по той или иной причине. Социальщик не может питаться на равные с зарабатывающим человеком. Иначе этот человек должен вджобывать за 2. Но общество не даст ему умереть с голоду. Сходить в ресторан или есть ананас таким людям не выйдет, без помощи других людей, не государствп. Вот финанс тоже задумался, а сколько же минималка в Германии и выяснил что 1500€ на руки у работающего 8 часов/5 дней. А социалка там 500€. Чувствуете, к чему я клоню?
stm написав:Социальщик не может питаться на равные с зарабатывающим человеком. Иначе этот человек должен вджобывать за 2. Но общество не даст ему умереть с голоду. Сходить в ресторан или есть ананас таким людям не выйдет, без помощи других людей, не государствп. Вот финанс тоже задумался, а сколько же минималка в Германии и выяснил что 1500€ на руки у работающего 8 часов/5 дней. А социалка там 500€. Чувствуете, к чему я клоню?
вы на вопрос отвечать умеете? я не спрашивал про демагогию - я спрашивал жили ли вы сами что бы утверждать про достаточность.
stm написав:Социальщик не может питаться на равные с зарабатывающим человеком. Иначе этот человек должен вджобывать за 2. Но общество не даст ему умереть с голоду. Сходить в ресторан или есть ананас таким людям не выйдет, без помощи других людей, не государствп. Вот финанс тоже задумался, а сколько же минималка в Германии и выяснил что 1500€ на руки у работающего 8 часов/5 дней. А социалка там 500€. Чувствуете, к чему я клоню?
вы на вопрос отвечать умеете? я не спрашивал про демагогию - я спрашивал жили ли вы сами что бы утверждать про достаточность.
Если я трачу 7 на сыры, вино и прошуто, рыбу, мясо и борщ . Думаю скромно прожить на пшеничной каше, картохе и курице которую можно разделывать сразу на несколько блюд - вполне. Жировать не будете, полноценное питание со всеми минералами, витаминами не обеспечите. Но с голоду не умрёте, отвечаю.
detroytred написав:А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка.
Так я і рахую розмір тих виплат до загальної суми виплат Виходить 0,6%... Тому Якщо БОРОТЬБА вимагає 2% , а від цієї БОРОТЬБИ виграш 0,6% то нафіга козі баян? Чим більше боретесь -тим бідніші стаєте...
А може з голови на ноги питання поставимо? 1 Спочатку якась група населення виходить з лозунгом Ми згодні не отримувати пенсію - за умови що не будемо платити відчислення.. Є група - зявиться політик який цей лозунг підтримає... - на виході через пару політичних циклів - відсутня пенсія і відсутній мсек який отримує хабар..
Невже це так важко зрозуміти?
2 Таким чином Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших.. Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?
3 Це серпом по фаберже для тих хто ДУМАЄ що його обділили.... Але це допоможе тим ХТО ПРАЦЮЄ на себе і не шукає крайніх.
Все одно , будуть багаті і бідні. Але бідні будуть серед тих хто нероба по життю А серед тих хто вміє працювати - бідних не буде.
То яка система краща Там де ті хто працює стає біднішими на користь тих хто не хоче чи не вміє? чи та де більше працюєш - краще живеш
ПС оповідання про те що маск чи гейтц чи безос - багаті тому що обібрали бідних - це для клуба любителів совка.