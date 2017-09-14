Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:57

detroytred написав: А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка. А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка.

Так я і рахую розмір тих виплат до загальної суми виплатВиходить 0,6%...ТомуЯкщо БОРОТЬБА вимагає 2% , а від цієї БОРОТЬБИ виграш 0,6%то нафіга козі баян?Чим більше боретесь -тим бідніші стаєте...А може з голови на ноги питання поставимо?1 Спочатку якась група населення виходить з лозунгомМи згодні не отримувати пенсію - за умови що не будемо платити відчислення..Є група - зявиться політик який цей лозунг підтримає... - на виході через пару політичних циклів - відсутня пенсія і відсутній мсек який отримує хабар..Невже це так важко зрозуміти?2 Таким чиномКорупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?3 Це серпом по фаберже для тих хто ДУМАЄ що його обділили....Але це допоможе тим ХТО ПРАЦЮЄ на себе і не шукає крайніх.Все одно , будуть багаті і бідні.Але бідні будуть серед тих хто нероба по життюА серед тих хто вміє працювати - бідних не буде.То яка система кращаТам де ті хто працює стає біднішими на користь тих хто не хоче чи не вміє?чи та де більше працюєш - краще живешПСоповідання про те що маск чи гейтц чи безос - багаті тому що обібрали бідних - це для клуба любителів совка.