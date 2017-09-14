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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 111091111011111111121111311114>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Хочет Украина или нет, это новый Израиль, со всеми вытекающими.

Ізраїль дуже втомився, так жити більше не можна, двісті днів не війні, сзч, ухилянти, відказники, економіка падає, тиловики "до останньої пальми"...все як у нас тільки у десятеро разів менше. Але цього вистачило щоб Ізраїль вирішив зупинити війну, незважаючи на захист армією сша та любу зброю,яку забажає. Бо, мабуть, люди важливі та "політична відповідальність" трохи інша.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:50

Буйдівельник
Ти не розумієш про що мова.
І тому, помилившись в суті, тупо ліпиш купу розрахунків для чого?

Достатньо глянути на твій перший приклад.
Хабарник -- посадова особа, яка за хабар, неправильно виконала свої посадові обов'язки -- це лікар(і), які оформили інвалідність прокурорам.
За суму - ? Нехай 5 куо. Собі! в кишеню. А може і нуль - за принципом: ти мені, я тобі...
А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка.

І головне --- про які діючі рехформи (тобто розвиток) в медицині та прокуратурі (отже прокурори, які дають хабарі, навєрняка і самі їх беруть) може йти мова, коли посадовці отаке творять?!
Навіщо їм розвиток, діючі реформи, якщо вони достатньо мають собі в кишеню за рахунок корупції?!
Оце і є головний вплив корупції...

А от коли їх росту! добробуту буде залежати від загального покращення справ в отраслі, в країні, от тоді вони будуть прагнути виконувати свої посадові обов'язки краще. Будуть впроваджувати реформи. Для покращення.
Саме так і повинно бути в посадових осіб. Покращення власне прямо залежить від покращень в сфері роботи.

Ти дійсно не розумієш суті майже всіх питань...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 лис, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:02

  tester7336 написав:
  stm написав:В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.


вы сами то пробовали на эту сумму питаться что бы утверждать что ее достаточно?

Любитель сортовости. Тут во всем мире такая фигня, что общество создало негласный договор. Социальщик - это человек который сам себя обеспечить не в состоянии по той или иной причине. Социальщик не может питаться на равные с зарабатывающим человеком. Иначе этот человек должен вджобывать за 2. Но общество не даст ему умереть с голоду. Сходить в ресторан или есть ананас таким людям не выйдет, без помощи других людей, не государствп. Вот финанс тоже задумался, а сколько же минималка в Германии и выяснил что 1500€ на руки у работающего 8 часов/5 дней. А социалка там 500€. Чувствуете, к чему я клоню?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:38

  stm написав:Социальщик не может питаться на равные с зарабатывающим человеком. Иначе этот человек должен вджобывать за 2. Но общество не даст ему умереть с голоду. Сходить в ресторан или есть ананас таким людям не выйдет, без помощи других людей, не государствп. Вот финанс тоже задумался, а сколько же минималка в Германии и выяснил что 1500€ на руки у работающего 8 часов/5 дней. А социалка там 500€. Чувствуете, к чему я клоню?


вы на вопрос отвечать умеете? я не спрашивал про демагогию - я спрашивал жили ли вы сами что бы утверждать про достаточность.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:54

  tester7336 написав:
  stm написав:Социальщик не может питаться на равные с зарабатывающим человеком. Иначе этот человек должен вджобывать за 2. Но общество не даст ему умереть с голоду. Сходить в ресторан или есть ананас таким людям не выйдет, без помощи других людей, не государствп. Вот финанс тоже задумался, а сколько же минималка в Германии и выяснил что 1500€ на руки у работающего 8 часов/5 дней. А социалка там 500€. Чувствуете, к чему я клоню?


вы на вопрос отвечать умеете? я не спрашивал про демагогию - я спрашивал жили ли вы сами что бы утверждать про достаточность.

Если я трачу 7 на сыры, вино и прошуто, рыбу, мясо и борщ . Думаю скромно прожить на пшеничной каше, картохе и курице которую можно разделывать сразу на несколько блюд - вполне. Жировать не будете, полноценное питание со всеми минералами, витаминами не обеспечите. Но с голоду не умрёте, отвечаю.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка.
Так я і рахую розмір тих виплат до загальної суми виплат
Виходить 0,6%...
Тому
Якщо БОРОТЬБА вимагає 2% , а від цієї БОРОТЬБИ виграш 0,6%
то нафіга козі баян?
Чим більше боретесь -тим бідніші стаєте...

А може з голови на ноги питання поставимо?
1 Спочатку якась група населення виходить з лозунгом
Ми згодні не отримувати пенсію - за умови що не будемо платити відчислення..
Є група - зявиться політик який цей лозунг підтримає... - на виході через пару політичних циклів - відсутня пенсія і відсутній мсек який отримує хабар..

Невже це так важко зрозуміти?

2 Таким чином
Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..
Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?

3 Це серпом по фаберже для тих хто ДУМАЄ що його обділили....
Але це допоможе тим ХТО ПРАЦЮЄ на себе і не шукає крайніх.

Все одно , будуть багаті і бідні.
Але бідні будуть серед тих хто нероба по життю
А серед тих хто вміє працювати - бідних не буде.

То яка система краща
Там де ті хто працює стає біднішими на користь тих хто не хоче чи не вміє?
чи та де більше працюєш - краще живеш

ПС
оповідання про те що маск чи гейтц чи безос - багаті тому що обібрали бідних - це для клуба любителів совка.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:01

США снимут санкции с России ради мирного соглашения с Украиной, — CNN

Издание сообщает подробности плана Кита Келлога, которого Трамп назначит спецпосланником по урегулированию российско-украинской войны.

Кроме "заморозки" линии фронта и внедрения демилитаризованной зоны план включает:

🔺При согласии на переговоры Россия получит ограниченное ослабление санкций.

🔺Полное снятие санкций состоится только в случае заключения мирного соглашения, которое понравится Киеву.

🔺Экспорт российских энергоносителей будет обложен специальным сбором, который оплатит восстановление Украины.

🔺Украина не должна отказываться от оккупированных территорий, но обязуется добиваться возвращения только по дипломатическому пути.

🔺Относительно последнего пункта Келлог признает, что это станет возможным только после отстранения Путина от власти.

https://edition.cnn.com/2024/11/29/euro ... index.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

плана Кита Келлога

залишився лише маленький момент - заставити хутіна прийняти цей план. Оце буде найцікавішим етапом. Чи вистачить у Трампа сил і бажання продавити подібний варіант? Головне запитання.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:12

  thenewepic написав:
плана Кита Келлога

залишився лише маленький момент - заставити хутіна прийняти цей план. Оце буде найцікавішим етапом. Чи вистачить у Трампа сил і бажання продавити подібний варіант? Головне запитання.

Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:14

  Xenon написав:
США снимут санкции с России ради мирного соглашения с Украиной, — CNN

Издание сообщает подробности плана Кита Келлога, которого Трамп назначит спецпосланником по урегулированию российско-украинской войны.

Кроме "заморозки" линии фронта и внедрения демилитаризованной зоны план включает:

🔺При согласии на переговоры Россия получит ограниченное ослабление санкций.

🔺Полное снятие санкций состоится только в случае заключения мирного соглашения, которое понравится Киеву.

🔺Экспорт российских энергоносителей будет обложен специальным сбором, который оплатит восстановление Украины.

🔺Украина не должна отказываться от оккупированных территорий, но обязуется добиваться возвращения только по дипломатическому пути.

🔺Относительно последнего пункта Келлог признает, что это станет возможным только после отстранения Путина от власти.

https://edition.cnn.com/2024/11/29/euro ... index.html

Хороший план

Жаль только, что невыполнимый
pesikot
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