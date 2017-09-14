|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:14
Xenon
Относительно последнего пункта Келлог признает, что это станет возможным только после отстранения Путина от власти.
какая маленькая деталь. аж ни один пп не выполним без неё. осталось понять почему окружению путина выгодна эта война если его не снимают и яду в еду не подсыпают. Ответ нас всех бы сильно удивил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 29 лис, 2024 18:15, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25922
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2417 раз.
- Подякували: 3392 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:15
budivelnik написав: detroytred написав:
А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка.
///
Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..
Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?
///
А такое бывает? -- комиссии/разрешения и прочие тендеры -- всегда были-есть-и будут есть.
А в результате имеем того французкого инвестора, что решил "ну тот Гостомель"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8712
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:18
_hunter написав: thenewepic написав:
плана Кита Келлога
залишився лише маленький момент - заставити хутіна прийняти цей план. Оце буде найцікавішим етапом. Чи вистачить у Трампа сил і бажання продавити подібний варіант? Головне запитання.
Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп...
И где тут уменьшение численности ЗСУ ?
И когда это "та сторона" соглашалась на обложение пошлинами своего экспорта ?
И так, ровно тот же ...
Дорогая редакция!
Спасибо Вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки - поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10698
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:21
Сколько нам там Чехия нашла? 800тыс или 1млн снарядов?
До РФ з КНДР вже переміщено понад 100 артилерійських систем, 100 балістичних ракет Kn-23/24 та понад 5 млн боєприпасів великого калібру, — «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ГУР.
без согласия Китая это было бы невозможно. У меня сложилось впечатление что война нужна Китаю больше чем рф. И путин с его окружением у си на прикормке. Поэтому никто не возражает. Война так война.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 29 лис, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25922
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2417 раз.
- Подякували: 3392 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:22
_hunter написав:
Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп
я пропоную не "вродєкать", а піти і почитати "тот же" план. Основний момент цього плану - на Україну не накладаються обмеження щодо кількості, номенклатури збройних сил, не забороняються двосторонні договори, спільні навчання з іншими державами (все-таки, думаю, формальний вступ до НАТО як цілого блоку буде заблокований "до смерті Путіна").
Це - ключова відмінність.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:23
Wirująświatła написав:
Сколько нам там Чехия нашла? 800тыс или 1млн снарядов?
До РФ з КНДР вже переміщено понад 100 артилерійських систем, 100 балістичних ракет Kn-23/24 та понад 5 млн боєприпасів великого калібру, — «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ГУР.
Те що П.Корея дала РФ більше боєприпасів ніж уся Європа Україні - це відомий факт.
Але правда 5 млн це по-моєму художнє перебільшення.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5734
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:26
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
Сколько нам там Чехия нашла? 800тыс или 1млн снарядов?
До РФ з КНДР вже переміщено понад 100 артилерійських систем, 100 балістичних ракет Kn-23/24 та понад 5 млн боєприпасів великого калібру, — «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ГУР.
Те що П.Корея дала РФ більше боєприпасів ніж уся Європа Україні - це відомий факт.
Але правда 5 млн це по-моєму художнє перебільшення.
ГУР любит преувеличивать, но чтобы преувеличивали мощь врага не припомню, обычно говорят "ракеты через месяц закончится". Даже помню как ким (наш николаевский) шутил на эту тему, типа скоро будут палками в нас кидать.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25922
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2417 раз.
- Подякували: 3392 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:27
thenewepic написав: _hunter написав:
Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп
я пропоную не "вродєкать", а піти і почитати "тот же" план. Основний момент цього плану - на Україну не накладаються обмеження щодо кількості, номенклатури збройних сил, не забороняються двосторонні договори, спільні навчання з іншими державами (все-таки, думаю, формальний вступ до НАТО як цілого блоку буде заблокований "до смерті Путіна").
Це - ключова відмінність.
Ще є одна ключова відмінність: по тому плану Україна не втрачала нові території, по цьому втрачає.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5734
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:29
Wirująświatła написав:
Сколько нам там Чехия нашла? 800тыс или 1млн снарядов?
До РФ з КНДР вже переміщено понад 100 артилерійських систем, 100 балістичних ракет Kn-23/24 та понад 5 млн боєприпасів великого калібру, — «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ГУР.
без согласия Китая это было бы невозможно. У меня сложилось впечатление что война нужна Китаю больше чем рф. И путин с его окружением у си на прикормке
. Поэтому никто не возражает. Война так война.
Надо же ... ты начинаешь о чём-то догадываться )
А то некоторые форумчане уверены, что если Китай подключить, то будет РПВ и переговоры
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10698
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:29
thenewepic написав: _hunter написав:
Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп
я пропоную не "вродєкать", а піти і почитати "тот же" план. Основний момент цього плану - на Україну не накладаються обмеження щодо кількості, номенклатури збройних сил, не забороняються двосторонні договори, спільні навчання з іншими державами (все-таки, думаю, формальний вступ до НАТО як цілого блоку буде заблокований "до смерті Путіна").
Це - ключова відмінність.
Я специально для вас особо сложную часть болдом выделил -- вы ее перечитайте
Потому как вы в своей "ключова відмінність" ровно то же самое написали...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8712
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24
|75792
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|245435
|
|
|6076
|877614
|
|