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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1111011111111121111311114>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:14

Xenon
Относительно последнего пункта Келлог признает, что это станет возможным только после отстранения Путина от власти.
какая маленькая деталь. аж ни один пп не выполним без неё. осталось понять почему окружению путина выгодна эта война если его не снимают и яду в еду не подсыпают. Ответ нас всех бы сильно удивил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 29 лис, 2024 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка.

///
Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..
Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?
///

А такое бывает? -- комиссии/разрешения и прочие тендеры -- всегда были-есть-и будут есть.
А в результате имеем того французкого инвестора, что решил "ну тот Гостомель"...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:18

  _hunter написав:
  thenewepic написав:
плана Кита Келлога

залишився лише маленький момент - заставити хутіна прийняти цей план. Оце буде найцікавішим етапом. Чи вистачить у Трампа сил і бажання продавити подібний варіант? Головне запитання.

Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп...

И где тут уменьшение численности ЗСУ ?

И когда это "та сторона" соглашалась на обложение пошлинами своего экспорта ?

И так, ровно тот же ...
Дорогая редакция!
Спасибо Вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки - поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:21

Сколько нам там Чехия нашла? 800тыс или 1млн снарядов?
До РФ з КНДР вже переміщено понад 100 артилерійських систем, 100 балістичних ракет Kn-23/24 та понад 5 млн боєприпасів великого калібру, — «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ГУР.

без согласия Китая это было бы невозможно. У меня сложилось впечатление что война нужна Китаю больше чем рф. И путин с его окружением у си на прикормке. Поэтому никто не возражает. Война так война.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 29 лис, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп
я пропоную не "вродєкать", а піти і почитати "тот же" план. Основний момент цього плану - на Україну не накладаються обмеження щодо кількості, номенклатури збройних сил, не забороняються двосторонні договори, спільні навчання з іншими державами (все-таки, думаю, формальний вступ до НАТО як цілого блоку буде заблокований "до смерті Путіна").
Це - ключова відмінність.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:23

  Wirująświatła написав:Сколько нам там Чехия нашла? 800тыс или 1млн снарядов?
До РФ з КНДР вже переміщено понад 100 артилерійських систем, 100 балістичних ракет Kn-23/24 та понад 5 млн боєприпасів великого калібру, — «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ГУР.

Те що П.Корея дала РФ більше боєприпасів ніж уся Європа Україні - це відомий факт.
Але правда 5 млн це по-моєму художнє перебільшення.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:26

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:Сколько нам там Чехия нашла? 800тыс или 1млн снарядов?
До РФ з КНДР вже переміщено понад 100 артилерійських систем, 100 балістичних ракет Kn-23/24 та понад 5 млн боєприпасів великого калібру, — «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ГУР.

Те що П.Корея дала РФ більше боєприпасів ніж уся Європа Україні - це відомий факт.
Але правда 5 млн це по-моєму художнє перебільшення.

ГУР любит преувеличивать, но чтобы преувеличивали мощь врага не припомню, обычно говорят "ракеты через месяц закончится". Даже помню как ким (наш николаевский) шутил на эту тему, типа скоро будут палками в нас кидать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:27

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп
я пропоную не "вродєкать", а піти і почитати "тот же" план. Основний момент цього плану - на Україну не накладаються обмеження щодо кількості, номенклатури збройних сил, не забороняються двосторонні договори, спільні навчання з іншими державами (все-таки, думаю, формальний вступ до НАТО як цілого блоку буде заблокований "до смерті Путіна").
Це - ключова відмінність.

Ще є одна ключова відмінність: по тому плану Україна не втрачала нові території, по цьому втрачає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:29

  Wirująświatła написав:Сколько нам там Чехия нашла? 800тыс или 1млн снарядов?
До РФ з КНДР вже переміщено понад 100 артилерійських систем, 100 балістичних ракет Kn-23/24 та понад 5 млн боєприпасів великого калібру, — «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ГУР.

без согласия Китая это было бы невозможно. У меня сложилось впечатление что война нужна Китаю больше чем рф. И путин с его окружением у си на прикормке. Поэтому никто не возражает. Война так война.

Надо же ... ты начинаешь о чём-то догадываться )

А то некоторые форумчане уверены, что если Китай подключить, то будет РПВ и переговоры
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:29

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп
я пропоную не "вродєкать", а піти і почитати "тот же" план. Основний момент цього плану - на Україну не накладаються обмеження щодо кількості, номенклатури збройних сил, не забороняються двосторонні договори, спільні навчання з іншими державами (все-таки, думаю, формальний вступ до НАТО як цілого блоку буде заблокований "до смерті Путіна").
Це - ключова відмінність.

Я специально для вас особо сложную часть болдом выделил -- вы ее перечитайте :lol:
Потому как вы в своей "ключова відмінність" ровно то же самое написали...
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