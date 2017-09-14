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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11111111121111311114>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:31

andrijk777 по инету гуляет еще один план трампа, типа крым, донецкая, луганская и коридор в Крым остаются за рф, а запорожскую и херсонскую нам возвращают. Украина вносит в конституцию передачу 3х областей и вопрос закрывается до смерти путина.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 29 лис, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:31

  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп
я пропоную не "вродєкать", а піти і почитати "тот же" план. Основний момент цього плану - на Україну не накладаються обмеження щодо кількості, номенклатури збройних сил, не забороняються двосторонні договори, спільні навчання з іншими державами (все-таки, думаю, формальний вступ до НАТО як цілого блоку буде заблокований "до смерті Путіна").
Це - ключова відмінність.

Ще є одна ключова відмінність: по тому плану Україна не втрачала нові території, по цьому втрачає.

Это что еще за "нові території"? -- "курщина" -- так там все самоочевидно...
_hunter
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:34

  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп
я пропоную не "вродєкать", а піти і почитати "тот же" план. Основний момент цього плану - на Україну не накладаються обмеження щодо кількості, номенклатури збройних сил, не забороняються двосторонні договори, спільні навчання з іншими державами (все-таки, думаю, формальний вступ до НАТО як цілого блоку буде заблокований "до смерті Путіна").
Це - ключова відмінність.

Ще є одна ключова відмінність: по тому плану Україна не втрачала нові території, по цьому втрачає.

А що, по тому плану РФія згодилась піти з Донецьку, Луганська та Криму ?
Ніт, не згодилась

Так і про цьому, не визнаються теріторії за РФією
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:по тому плану Україна не втрачала нові території, по цьому втрачає
які "нові території"? Україна мала якісь нові території? Чи маються на увазі російські "нові території"? Вибачте, але тільки "корисний дурень" або російський агент може говорити, що у випадку підписання миру в Стамбулі нам би так просто віддали захоплені території Херсонщини і Запоріжжя. Ні, я не відкидаю, що може б і віддали якусь частину, але виключно за умови демілітаризації України. А в такому разі сенсу в цих територіях не було б - вони були б захоплені в будь-який момент після цього. Або "білорусифіковані" і тоді і захоплювати не треба.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:45

  budivelnik написав:2 Таким чином
Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..
Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?

3 Це серпом по фаберже для тих хто ДУМАЄ що його обділили....
Але це допоможе тим ХТО ПРАЦЮЄ на себе і не шукає крайніх.

Все одно , будуть багаті і бідні.
Але бідні будуть серед тих хто нероба по життю
А серед тих хто вміє працювати - бідних не буде.

До чого тут багаті і бідні?
До чого вигадка, що "Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших.."?

Корупція з'являється там, де є можливість вирішити свій незаконний інтерес. Через вплив на посадову особу, яка приймає рішення.
Лікар, суддя, прокурор і т.д.

З.и. а головну частину впливу корупції (про гальмування розвитку) було і овсі проігноровано.
Тому й кажу: нема сенсу обговорювати.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 лис, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Украина вносит в конституцию передачу 3х областей и вопрос закрывается до смерти путина
це фантазії. Я впевнений, що ніхто такого і не пропонував, це був якийсь вкид. Ніхто не заставить офіційно відмовитись від своїх законних територій. Таке останній раз було коли, з Фінляндією? Але це було давно і у них була складніша ситуація.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:50

  thenewepic написав:
  Wirująświatła написав:Украина вносит в конституцию передачу 3х областей и вопрос закрывается до смерти путина
це фантазії. Я впевнений, що ніхто такого і не пропонував, це був якийсь вкид. Ніхто не заставить офіційно відмовитись від своїх законних територій. Таке останній раз було коли, з Фінляндією? Але це було давно і у них була складніша ситуація.

если США не способны вернуть хотя бы часть оккупированных территорий тогда надо признать путин - властелин мира, всё происходит как он хочет. Трамп у него лакей. Подписать мир на текущей линии фронта это проигрыш США, Европы и НАТО. Так шо вполне логично что какие то территории США попросит обратно, ну шоб типа ничья. Для капитуляции нам помощь США/Бразилии (и кто там еще в посредники набивался) не нужна.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 29 лис, 2024 19:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:51

  Wirująświatła написав:andrijk777 по инету гуляет еще один план трампа, типа крым, донецкая, луганская и коридор в Крым остаются за рф, а запорожскую и херсонскую нам возвращают. Украина вносит в конституцию передачу 3х областей и вопрос закрывается до смерти путина.

Не знаю не чув.
Але як на мене - це прям ідеальний план для нас.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:55

  Wirująświatła написав:Зображення


маячня, пугалки

обоссаний пахан -уже не пахан
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:56

  thenewepic написав:Вибачте, але тільки "корисний дурень" або російський агент може говорити, що у випадку підписання миру в Стамбулі нам би так просто віддали захоплені території Херсонщини і Запоріжжя.

2008 рік. Грузія. Грузії віддали захоплені території просто так. - це факт.
andrijk777
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