_hunter написав:Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп
я пропоную не "вродєкать", а піти і почитати "тот же" план. Основний момент цього плану - на Україну не накладаються обмеження щодо кількості, номенклатури збройних сил, не забороняються двосторонні договори, спільні навчання з іншими державами (все-таки, думаю, формальний вступ до НАТО як цілого блоку буде заблокований "до смерті Путіна"). Це - ключова відмінність.
Ще є одна ключова відмінність: по тому плану Україна не втрачала нові території, по цьому втрачає.
Это что еще за "нові території"? -- "курщина" -- так там все самоочевидно...
_hunter написав:Вроде бы это ровно тот же план, что "та сторона" и озвучивала еще два года назад -- за исключением ЕС/НАТО/итп
я пропоную не "вродєкать", а піти і почитати "тот же" план. Основний момент цього плану - на Україну не накладаються обмеження щодо кількості, номенклатури збройних сил, не забороняються двосторонні договори, спільні навчання з іншими державами (все-таки, думаю, формальний вступ до НАТО як цілого блоку буде заблокований "до смерті Путіна"). Це - ключова відмінність.
Ще є одна ключова відмінність: по тому плану Україна не втрачала нові території, по цьому втрачає.
А що, по тому плану РФія згодилась піти з Донецьку, Луганська та Криму ? Ніт, не згодилась
andrijk777 написав:по тому плану Україна не втрачала нові території, по цьому втрачає
які "нові території"? Україна мала якісь нові території? Чи маються на увазі російські "нові території"? Вибачте, але тільки "корисний дурень" або російський агент може говорити, що у випадку підписання миру в Стамбулі нам би так просто віддали захоплені території Херсонщини і Запоріжжя. Ні, я не відкидаю, що може б і віддали якусь частину, але виключно за умови демілітаризації України. А в такому разі сенсу в цих територіях не було б - вони були б захоплені в будь-який момент після цього. Або "білорусифіковані" і тоді і захоплювати не треба.
Wirująświatła написав:Украина вносит в конституцию передачу 3х областей и вопрос закрывается до смерти путина
це фантазії. Я впевнений, що ніхто такого і не пропонував, це був якийсь вкид. Ніхто не заставить офіційно відмовитись від своїх законних територій. Таке останній раз було коли, з Фінляндією? Але це було давно і у них була складніша ситуація.
Wirująświatła написав:Украина вносит в конституцию передачу 3х областей и вопрос закрывается до смерти путина
це фантазії. Я впевнений, що ніхто такого і не пропонував, це був якийсь вкид. Ніхто не заставить офіційно відмовитись від своїх законних територій. Таке останній раз було коли, з Фінляндією? Але це було давно і у них була складніша ситуація.
если США не способны вернуть хотя бы часть оккупированных территорий тогда надо признать путин - властелин мира, всё происходит как он хочет. Трамп у него лакей. Подписать мир на текущей линии фронта это проигрыш США, Европы и НАТО. Так шо вполне логично что какие то территории США попросит обратно, ну шоб типа ничья. Для капитуляции нам помощь США/Бразилии (и кто там еще в посредники набивался) не нужна.
лично я продолжаю думать что война не за территории и одними тер.уступками отделаться не выйдет. Политических уступок захотят гораздо больше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 29 лис, 2024 19:03, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła написав:andrijk777 по инету гуляет еще один план трампа, типа крым, донецкая, луганская и коридор в Крым остаются за рф, а запорожскую и херсонскую нам возвращают. Украина вносит в конституцию передачу 3х областей и вопрос закрывается до смерти путина.
Не знаю не чув. Але як на мене - це прям ідеальний план для нас.
thenewepic написав:Вибачте, але тільки "корисний дурень" або російський агент може говорити, що у випадку підписання миру в Стамбулі нам би так просто віддали захоплені території Херсонщини і Запоріжжя.
2008 рік. Грузія. Грузії віддали захоплені території просто так. - це факт.
Wirująświatła написав:andrijk777 по инету гуляет еще один план трампа, типа крым, донецкая, луганская и коридор в Крым остаются за рф, а запорожскую и херсонскую нам возвращают. Украина вносит в конституцию передачу 3х областей и вопрос закрывается до смерти путина.
Не знаю не чув. Але як на мене - це прям ідеальний план для нас.
Так ты определись, отдаём области или не отдаём ... Официально ...
Если чего, то коридор в Крым проходит по Херсонской и Запорожской областях