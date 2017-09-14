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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1111211113111141111511116>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:07

  thenewepic написав:Вибачте, але тільки "корисний дурень" або російський агент може говорити, що у випадку підписання миру в Стамбулі нам би так просто віддали захоплені території Херсонщини і Запоріжжя.
Бучу отдали? 100 км от границы с рф. или этодругое. Пока идёт война нет ничего априори. Войны часто заканчивались новыми границами. Победитель СССР не получил Польшу, Болгарию и другие страны, что позволило им сохранить язык/культуру и развиваться чуть чуть иначе. Хотя влияние советское там было. Кстати Австрию от фашистов освободил СССР, но оказалась она в лагере кап.стран.

https://www.radiosvoboda.org/a/the-sovi ... 67014.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Но с голоду не умрёте, отвечаю


в тюрьме теж на макаронах не помирають

більшість пенсіонерів має 4-4,5тис грн пенсію, тобто мінус комуналка/ліки то навіть 3к не виходить на харчування))

в цьому році продукти стрибнули раптово, після середини жовтня
як на мене -треба мінімум 6к грн (краще 7к), що збалансовано харчуватись (сири з плесінью, червона риба, ікра? тоді додайте ще пару тисяч до 7к), наскількі корісна червона риба? в маленькій кількості -не шкодить точно
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Победитель СССР не получил Польшу, Болгарию и другие страны, что позволило им сохранить язык/культуру и развиваться чуть чуть иначе. Хотя влияние советское там было. Кстати Австрию от фашистов освободил СССР, но оказалась она в лагере кап.стран.

як це не отримав Польшу- а війська, які до вивели тільки в 17 вересня 1993р (48років окупації, ну ви даєте-не отримав)
https://armyinform.com.ua/2023/09/18/30 ... z-polshhi/

За підсумками Другої світової війни Польща разом з низкою інших країн сходу Європи потрапила до сфери впливу радянського союзу, який вповні скористався правом сильного, а також перевагами та можливостями, які давало перебування у таборі переможців. Встановлений у Польщі політичний режим був залежним від срср та змушений рухатись у фарватері радянської політики значною мірою через те, що на території польської держави перебували радянські війська

17 грудня 1956 року було укладено «Договір між урядом ПНР та урядом срср про юридичний статус радянських військ, тимчасово розміщених у Польщі». Згідно з ним на території Польщі могли перебувати до 66 тис. солдатів радянської армії, зокрема 40 тис. наземних військ, 17 тис. особового складу авіації та 7 тис. військового флоту.

Армія срср стала вагомим фактором радянського контролю над польською державою та польським суспільством, а її присутність на території Польщі обґрунтовувалась її роллю під час Другої світової війни. радянських солдатів представляли як визволителів від нацистської окупації, замовчуючи інформацію про справжню роль срср у розв’язуванні Другої світової війни, про розстріли польських офіцерів у Катині та інших місцях, про репресії, переслідування та депортації поляків та українців. Ба більше, навіть роль самих поляків у боротьбі з нацистами за визволення власної країни спотворювалась і применшувалась офіційною пропагандою.



Стосовно Австрії,

Оккупационные зоны и совместное управление городом Веной были зафиксированы «Соглашением о системе контроля над Австрией» от 4 июля 1945 года и «Соглашением союзников об оккупационных зонах» от 9 июля 1945 года. Общие положения по этому вопросу были закреплены ещё «Московской декларацией» от 30 октября 1943 года. Небольшие изменения были внесены лишь с присоединением к оккупационным державам Франции. Эта информация стала доступной вермахту и войскам СС ещё в январе 1945 года, чем объясняется массовое бегство нацистов из Остмарка непосредственно накануне конца войны в Зальцкаммергут, который должен был войти в американскую зону оккупации.

Оккупационные зоны (за исключением Вены) были следующими:

Советская зона: Бургенланд, Нижняя Австрия, Верхняя Австрия севернее Дуная и восточнее реки Энс. Верховное командование в Бадене в Нижней Австрии;
Американская зона: Верхняя Австрия южнее Дуная и к западу от Энса, федеральная земля Зальцбург и Зальцкаммергут;
Британская зона: Каринтия, Восточный Тироль, Штирия (за исключением Зальцкаммергута);
Французская зона: федеральная земля Северный Тироль и Форарльберг.
Для перехода через демаркационную линию между оккупационными зонами требовалась идентификационная карточка, которая выдавалась на четырёх языках с подтверждающими отметками четырёх оккупационных властей (в общей сложности одиннадцать печатей). В западных зонах оккупации порядок передвижения был вскоре либерализован. Переход демаркационной линии с советской зоной, в первые годы оккупации союзниками, оформлялся как поездка за границу. Контрольная деятельность СССР была полностью завершена к июню 1954 года.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:33

  prodigy написав:як це не отримав Польшу-
почему Польше сейчас независимое государство, а калининградская область часть рф? Полякам разрешили сохранить государственность, хоть и контролируемую ссср. В калининградской области государственность Германии была упразднена. Шансов что она снова станет немецкой ноль.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:36

Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України Михайла Драпатого.

Він повідомив у своєму Telegram-каналі, що відповідне рішення вони ухвалили під час засідання Ставки з Головкомом Олександром Сирським. Заступником Головнокомандувача ЗСУ призначили Олега Апостола:


Командира житомирської 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Олега Апостола, який є Героєм України, призначили заступником головнокомандувача Збройних сил України.


https://suspilne.media/zhytomyr/891541- ... uvaca-zsu/
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:38

  stm написав:Думаю скромно прожить на пшеничной каше, картохе и курице которую можно разделывать сразу на несколько блюд - вполне. Жировать не будете, полноценное питание со всеми минералами, витаминами не обеспечите. Но с голоду не умрёте, отвечаю.


т.е. таки самостоятельно не пробовали?
так че тогда утверждаете про реальность? так и пишите - теоретически. вы же вроде образованная.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:42

Большая игра похоже входит в финальную фазу

4 дня назад Израиль с Ливаном (хезболлой) "порешали"
сейчас фактически падает режим Ассада (Алеппо уже взят)

и чтото мне подсказывает , что эти звенья одной цепи скоро перейдут и к нам
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:42

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Социальщик не может питаться на равные с зарабатывающим человеком. Иначе этот человек должен вджобывать за 2. Но общество не даст ему умереть с голоду. Сходить в ресторан или есть ананас таким людям не выйдет, без помощи других людей, не государствп. Вот финанс тоже задумался, а сколько же минималка в Германии и выяснил что 1500€ на руки у работающего 8 часов/5 дней. А социалка там 500€. Чувствуете, к чему я клоню?


вы на вопрос отвечать умеете? я не спрашивал про демагогию - я спрашивал жили ли вы сами что бы утверждать про достаточность.

Если я трачу 7 на сыры, вино и прошуто, рыбу, мясо и борщ . Думаю скромно прожить на пшеничной каше, картохе и курице которую можно разделывать сразу на несколько блюд - вполне. Жировать не будете, полноценное питание со всеми минералами, витаминами не обеспечите. Но с голоду не умрёте, отвечаю.

3000 нє, але 4000 вже так (3 уя на день)
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/118-2024.html
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:43

📚Програма «єКнига», за якою 18-річні українці зможуть отримати виплати на книги, запрацює не раніше 2025 року.

За цією програмою одноразову виплату на книги в розмірі 908 грн можуть отримати українці, які досягли 18-річного віку після 1 січня 2024 року.

Очікувалось, що програм запустять у вересні, однак у Мінкультури у відповідь на запит «Бабеля» сказали, що ще готують відповідний проєкт постанови до подання на розгляд уряду.

Також завершується підготовка технологічного рішення, необхідного для впровадження програми.

«Чекаємо на постанову. Після цього ще 1—2 місяці на тестування системи обміну даними й на укладення списку розповсюджувачів, які матимуть право продавати за кошти «єКниги». Тобто навряд цього року [будуть перші виплати]», — сказала «Бабелю» керівниця Українського інституту книги Олександра Коваль.
книга как раз то что нехватает молодёжи. Лучше б сертификат на какие то курсы давали, парикмахера, массажиста, сантехника, повара. Скидку на вод.права.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 29 лис, 2024 19:49, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:44

  flyman написав:3000 нє, але 4000 вже так (3 уя на день)
напиши своё меню. интересует свежие овощи, фрукты, рыба, томатная паста, тв.сыр, мясо. Как часто ты это покупаешь?
Wirująświatła
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  #<1 ... 1111211113111141111511116>
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