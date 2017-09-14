Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:48

andrijk777 написав: Грузії віддали захоплені території просто так. - це факт. Грузії віддали захоплені території просто так. - це факт.

Wirująświatła написав: Бучу отдали? 100 км от границы с рф. или этодругое. Бучу отдали? 100 км от границы с рф. или этодругое.

Wirująświatła написав: Победитель СССР не получил Польшу, Болгарию и другие страны, что позволило им сохранить язык/культуру и развиваться чуть чуть иначе Победитель СССР не получил Польшу, Болгарию и другие страны, что позволило им сохранить язык/культуру и развиваться чуть чуть иначе

вибачте, що? Які території віддали Грузії? Абхазію? Чи Південну Осетію? Ви точно марите, як я бачу.Якщо ви натякаєте на те, що у 2008 рос.війська доїхали майже до Тбілісі, а потім відступили, то вони не захоплювали ту територію, а проїжджали транзитом. Є різниця, коли ти захоплюєш з метою окупації і анексії і коли просто використовуєш у військових цілях. Навіщо було, приміром, заходити на правобережжя Херсонщини аж в Миколаївську область, а потім, отримавши відпір, залишатися у Снігурівці? Чому зразу не відійти за Дніпро? Тому що та територія була потрібна їм як територія (вибачте за тавтологію), щоб її контролювати, а не просто для того, щоб йти транзитом.віддали? Ну якщо те, що сталося, назвати "віддали"... А в них був вибір, так?це просто смішно. Польщу і Болгарію і не планували приєднувати до СРСР, навіть у сталіна було розуміння, що це окремі країни з окремими народами. Інша справа, що всі країни Варшавського блоку жорстко контролювалися з Москви, так що їм було не так сильно то й легше.