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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:46
Wirująświatła написав:
Даже помню как ким (наш николаевский) шутил на эту тему, типа скоро будут палками в нас кидать.
гарішками
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:48
andrijk777 написав:
Грузії віддали захоплені території просто так. - це факт.
вибачте, що? Які території віддали Грузії? Абхазію? Чи Південну Осетію? Ви точно марите, як я бачу.
Якщо ви натякаєте на те, що у 2008 рос.війська доїхали майже до Тбілісі, а потім відступили, то вони не захоплювали ту територію, а проїжджали транзитом. Є різниця, коли ти захоплюєш з метою окупації і анексії і коли просто використовуєш у військових цілях. Навіщо було, приміром, заходити на правобережжя Херсонщини аж в Миколаївську область, а потім, отримавши відпір, залишатися у Снігурівці? Чому зразу не відійти за Дніпро? Тому що та територія була потрібна їм як територія (вибачте за тавтологію), щоб її контролювати, а не просто для того, щоб йти транзитом.
Wirująświatła написав:
Бучу отдали? 100 км от границы с рф. или этодругое.
віддали? Ну якщо те, що сталося, назвати "віддали"... А в них був вибір, так?
Wirująświatła написав:
Победитель СССР не получил Польшу, Болгарию и другие страны, что позволило им сохранить язык/культуру и развиваться чуть чуть иначе
це просто смішно. Польщу і Болгарію і не планували приєднувати до СРСР, навіть у сталіна було розуміння, що це окремі країни з окремими народами. Інша справа, що всі країни Варшавського блоку жорстко контролювалися з Москви, так що їм було не так сильно то й легше.
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thenewepic
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:49
Wirująświatła написав: thenewepic написав: Wirująświatła написав:
Украина вносит в конституцию передачу 3х областей и вопрос закрывается до смерти путина
це фантазії. Я впевнений, що ніхто такого і не пропонував, це був якийсь вкид. Ніхто не заставить офіційно відмовитись від своїх законних територій. Таке останній раз було коли, з Фінляндією? Але це було давно і у них була складніша ситуація.
если США не способны вернуть хотя бы часть оккупированных территорий тогда надо признать путин - властелин мира, всё происходит как он хочет. Трамп у него лакей. Подписать мир на текущей линии фронта это проигрыш США, Европы и НАТО. Так шо вполне логично что какие то территории США попросит обратно, ну шоб типа ничья. Для капитуляции нам помощь США/Бразилии (и кто там еще в посредники набивался) не нужна.
лично я продолжаю думать что война не за территории и одними тер.уступками отделаться не выйдет. Политических уступок захотят гораздо больше.
там 100 років оренди Аляски закінчилися, вот сміху то буде, як прийдеться виселяти окупаса
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:51
как это я про вас не вспомнил.
нада тегнуть хотаба что вы оказывается еще и по богатому. есть кадры которые знают как можно еще экономнее.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:52
thenewepic написав:
віддали? Ну якщо те, що сталося, назвати "віддали"... А в них був вибір, так?
я в 2022 подробно описывал что там происходило. повторяться не буду. можете думать что их выгнали.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:54
Xenon написав:
Большая игра похоже входит в финальную фазу
4 дня назад Израиль с Ливаном (хезболлой) "порешали"
сейчас фактически падает режим Ассада (Алеппо уже взят)
и чтото мне подсказывает , что эти звенья одной цепи скоро перейдут и к нам
Так развивай мысль дальше
К нам придут и что ? А почему не к Путину придут ?
Ведь Ассад, по сути, это сирийский Путин
Точнее, весь режим Ассадов в Сирии - это полностью креатура КГБ-ФСБ
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pesikot
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:55
Ексзаступник Резнікова, який погоджував “яйця по 17 грн”, тепер буде закупати дрони для ЗСУ на десятки мільярдів
Ростислава Замлинського, який обіймав посаду заступника Резнікова та погоджував закупівлю “яєць по 17 грн”, призначили першим заступником голови Держспецзвʼязку. Про це повідомляє співзасновник ЦПК Віталій Шабунін.
“Раніше ми припускали, що Федорова викинули з закупівлі дронів, щоб пиляти 50 млрд грн ДССЗЗІ. Тепер, думаю, це вже можна стверджувати. Нагадаю, минулого тижня Кабмін вивів ДССЗЗІ з-під порядкування Федорова, а до того – без пояснень та причин звільнив керівника служби з команди віцепремʼра”, – написав Шабунін.
За його словами, Замлинський покривав корупцію в закупівлях Резнікова і підтримував його політику про те, що на війні не потрібні дрони.
“Я так розумію, що Зеленський/Єрмак вважають, що з дроновою темою Замлинський справиться краще Федорова. Припускаю, що “краще” ми з ними розуміємо кардинально по-різному”, – підкреслив голова ЦПК.
Шабунін нагадав, що в 2022-2023 роках Замлинський був заступником Олексія Резнікова та підписував скандальні закупівлі “яєць по 17 грн” та мінометних пострілів (й іншої зброї) на 1,3 млрд грн у “Львівського арсеналу”. Справу зі зброєю досі розслідує НАБУ. Після гучного скандалу, Замлинського призначили послом зі спеціальних доручень у МЗС, де він відповідав за питання озброєння.
За інформацією “Дзеркала Тижня”, Замлинський відповідав за боротьбу із корупцією в Міноборони – “включно із антикоруправлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією”.
Також Замлинський є фігурантом гучного скандалу, пов’язаного із контрактом на виробництво в Україні вертольотів американського зразка Bell UH-1 Iroquois.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:56
Wirująświatła написав: prodigy написав:
як це не отримав Польшу-
почему Польше сейчас независимое государство, а калининградская область часть рф? Полякам разрешили сохранить государственность, хоть и контролируемую ссср. В калининградской области государственность Германии была упразднена. Шансов что она снова станет немецкой ноль.
чому Польша, ГДР, Чехословаччина позбавились радянської групи військ?
так це заслуга Горбачова М.С. (хоч його і хаїли на болотах, але свій вклад в історію він зробив).
СССР був банкрот (Афганська війна коштувала грошей, а нефтяні долари Рейган обрізав до мінімума).
На Мальті відбулась зустріч Гормачова з Бушем-старшим.
Мальтийский саммит: как Горбачев и Буш-старший закончили холодную войну.
2-3 декабря 1989 года на Мальте, а точнее, на борту советского теплохода "Максим Горький", пришвартованного в порту Ла-Валлетты, встретились советский лидер Михаил Горбачев и американский президент Джордж Буш-старший.
Критики Михаила Горбачева обвиняют его в том, что именно на Мальте он уступил слишком много, в частности, обещал невмешательство в революционные процессы в Восточной Европе, не выторговав взамен ничего конкретного.
"Если и упрекать Михаила Сергеевича за то, что он сдал Восточную Европу, то эти упреки надо отнести на год, а то и на два года раньше. А в конце 1989 года уже нечего было сдавать, оставалось только признать новую реальность", - утверждает Андрей Кортунов.
"Вернуться в прошлое теоретически было возможно: в Восточной Европе еще оставались советские войска, были силы, ориентированные, как сказали бы сейчас, на восстановление конституционного порядка. Но это было бы связано с такими издержками, что вообще не рассматривалось", - добавил он
.
я тогда работал на пассажирском судне и еще 20-25 штурманов моего выпуска 1987г работали на других пас.судах ЧМП (информация была интересная), кстати встреча в Рейкьявике (летом 1987г судно работало северные круизы и я три раза был в Рейкьявике(Исландия), где через пару месяцев прошла знаменательная встреча двух мировых лидеров.
8 декабря 1987 года Горбачёв и Рейган на основе предложений, выдвинутых в Рейкьявике, подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности[
сьогодні люди бачуть, що гопнік пуйло зруйнував те, що було зроблено для миру за часи Горбачева М.С. Стосовно Калінінградської області-повернутись на історичну батьківщину
до Німеччини стане можливим після ліквідації преступного режиму кооператива "Озеро".
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:58
pesikot написав: Xenon написав:
Большая игра похоже входит в финальную фазу
4 дня назад Израиль с Ливаном (хезболлой) "порешали"
сейчас фактически падает режим Ассада (Алеппо уже взят)
и чтото мне подсказывает , что эти звенья одной цепи скоро перейдут и к нам
Так развивай мысль дальше
К нам придут и что ? А почему не к Путину придут ?
Ведь Ассад, по сути, это сирийский Путин
Точнее, весь режим Ассадов в Сирии - это полностью креатура КГБ-ФСБ
ты думаешь в Сирии воюют за демократию против режима Ассада , чтобы местному населению сделать хорошо??
ведь понятно что Сирия нужна США и Европе (и Турции в частности), чтобы протянуть трубу газовую из Катара в Турцию и дальше в ЕС. что полностью заменит кацапский газ раз и навсегда.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:59
Xenon написав:
Большая игра похоже входит в финальную фазу
4 дня назад Израиль с Ливаном (хезболлой) "порешали"
сейчас фактически падает режим Ассада (Алеппо уже взят)
и чтото мне подсказывает , что эти звенья одной цепи скоро перейдут и к нам
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