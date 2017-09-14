thenewepic написав: Є різниця, коли ти захоплюєш з метою окупації і анексії і коли просто використовуєш у військових цілях. Навіщо було, приміром, заходити на правобережжя Херсонщини аж в Миколаївську область, а потім, отримавши відпір, залишатися у Снігурівці? Чому зразу не відійти за Дніпро? Тому що та територія була потрібна їм як територія (вибачте за тавтологію), щоб її контролювати, а не просто для того, щоб йти транзитом.
Вам відома мета захоплення територій Росією? Бухаєте з путіним? Ви постійно забуваєте додавати до свої тверджень слова типу "я так думаю". А видаєте свої слова ніби це факт. Ні, все що ви пишете це просто ваші думки, які є невірні. Повторюсь - спорити з вами не буду. І аргументи що я думаю приводити не буду, бо за це банять.
flyman написав:там 100 років оренди Аляски закінчилися, вот сміху то буде, як прийдеться виселяти окупаса
Её купили
п.с. вибачаюсь за російську , але я у дитинстві майже не володів російською так як у дошкільні роки дуже багато часу жив у діда з бабою у селі , там балакали мовою, А коли почав навчання у 1 класі у Днепропетровске то мене однокласники висміювали за мову і насміхались над моєю українською мовою (1978 рік) Радянська школа перевчила
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 29 лис, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
– Буш стоял за Горбачева почти до последней минуты, – говорит Марк фон Хаген. – Америка очень хотела, чтобы Советский Союз остался единым под президентством Горбачева, потому что они как-то нашли общий язык. Буш приехал в Советский Союз в июле 1991 года, чтобы продемонстрировать поддержку Горбачеву. Потом он поехал в Киев, где он выступил со знаменитой речью, названной критиком Буша "Котлета по-киевски", где он призвал украинцев не агитировать за независимость, остаться вместе с Союзом.
Когда 1 августа 1991 года Буш произнес эту речь, в Верховной раде которую сейчас все ругают, "цыпленок по-киевски", он хотел поддержать подписание союзного договора, чтобы автономная самостоятельная Украина, тем не менее, осталась в Советском Союзе. Это был день, когда он вернулся из Москвы, подписав как раз с Горбачевым договор СНВ-1, то есть договор о сокращении ядерных вооружений. Была воплощена мечта президента Рейгана не просто контролировать, а сокращать ядерные вооружения. Когда он летит в Киев, ему в самолете сообщают, видимо, я так догадываюсь, просто по часам это разложить, что в это время сербские националисты в Хорватии отклонили предложение Европейского союза по мирному урегулированию и прекращению войну между Хорватией и Сербией. И вот этот призрак Югославии висел над этим прямо в те самые часы, когда он летел из Москвы в Киев.
влиятельным Буша и Горбачову не удалось сохранить совок, а вы наделяете Горбачова какими то мифическими возможностями сохранять/не сохранять в орбите рф восточную Европу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 29 лис, 2024 20:31, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:я в 2022 подробно описывал что там происходило. повторяться не буду. можете думать что их выгнали.
ні, звісно, всі знають, що то був жест доброї волі. В Херсоні і на Харківщині також.
andrijk777 написав:Вам відома мета захоплення територій Росією? Бухаєте з путіним?
якщо простежити за словами і справами путіна та його ідеологів, можна зрозуміти, яка в нього мета. Це не дуже складно, бо він її особливо не приховує. Так, для зовнішнього світу це подається під іншим кутом (протидія НАТО, яке оточує з усіх сторін), але коли всі "примушувачі до миру" стикнуться з реальними вимогами, вони зрозуміють, що справа зовсім не в НАТО. І мені дуже цікаво, якої пісні вони заспівають тоді. Благо, чекати залишилось вже недовго.
andrijk777 написав:Повторюсь - спорити з вами не буду. І аргументи що я думаю приводити не буду, бо за це банять.
що ж це за аргументи, за які банять? Можна почути хоча б в загальних рисах?
thenewepic написав:ні, звісно, всі знають, що то був жест доброї волі. В Херсоні і на Харківщині також.
загуглите хотя бы через сколько дней после ухода орков в Бучу зашли ЗСУ. К такому повороту никто не был готов. Я один из первых писал что орки вышли из Бучи, и где то через неделю официальные источники в это поверили.