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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11113111141111511116

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:00

  thenewepic написав: Є різниця, коли ти захоплюєш з метою окупації і анексії і коли просто використовуєш у військових цілях. Навіщо було, приміром, заходити на правобережжя Херсонщини аж в Миколаївську область, а потім, отримавши відпір, залишатися у Снігурівці? Чому зразу не відійти за Дніпро? Тому що та територія була потрібна їм як територія (вибачте за тавтологію), щоб її контролювати, а не просто для того, щоб йти транзитом.

Вам відома мета захоплення територій Росією? Бухаєте з путіним?
Ви постійно забуваєте додавати до свої тверджень слова типу "я так думаю". А видаєте свої слова ніби це факт. Ні, все що ви пишете це просто ваші думки, які є невірні.
Повторюсь - спорити з вами не буду. І аргументи що я думаю приводити не буду, бо за це банять.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:00

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:3000 нє, але 4000 вже так (3 уя на день)
напиши своё меню. интересует свежие овощи, фрукты, рыба, томатная паста, тв.сыр, мясо. Как часто ты это покупаешь?

то саме що в стм, тільки без красної ікри і сира з плєсєнью
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:06

  flyman написав:там 100 років оренди Аляски закінчилися, вот сміху то буде, як прийдеться виселяти окупаса

Её купили

п.с. вибачаюсь за російську , але я у дитинстві майже не володів російською так як у дошкільні роки дуже багато часу жив у діда з бабою у селі , там балакали мовою,
А коли почав навчання у 1 класі у Днепропетровске то мене однокласники висміювали за мову і насміхались над моєю українською мовою (1978 рік)
Радянська школа перевчила
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 29 лис, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:11

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:3000 нє, але 4000 вже так (3 уя на день)
напиши своё меню. интересует свежие овощи, фрукты, рыба, томатная паста, тв.сыр, мясо. Как часто ты это покупаешь?

то саме що в стм, тільки без красної ікри і сира з плєсєнью

у стм в меню фантазии - главное блюдо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:21

  prodigy написав:чому Польша, ГДР, Чехословаччина позбавились радянської групи військ?
так це заслуга Горбачова М.С. (хоч його і хаїли на болотах, але свій вклад в історію він зробив).
СССР був банкрот
заслуги Горбачова особой не было. СССР был банкрот и нуждался в кредитах, за что попросили отпустить страны восточной Европы на Запад. За Украину противоречивая инфа, Буш был против развала СССР.

https://www.svoboda.org/a/usa-today-bus ... 44616.html

– Буш стоял за Горбачева почти до последней минуты, – говорит Марк фон Хаген. – Америка очень хотела, чтобы Советский Союз остался единым под президентством Горбачева, потому что они как-то нашли общий язык. Буш приехал в Советский Союз в июле 1991 года, чтобы продемонстрировать поддержку Горбачеву. Потом он поехал в Киев, где он выступил со знаменитой речью, названной критиком Буша "Котлета по-киевски", где он призвал украинцев не агитировать за независимость, остаться вместе с Союзом.

Когда 1 августа 1991 года Буш произнес эту речь, в Верховной раде которую сейчас все ругают, "цыпленок по-киевски", он хотел поддержать подписание союзного договора, чтобы автономная самостоятельная Украина, тем не менее, осталась в Советском Союзе. Это был день, когда он вернулся из Москвы, подписав как раз с Горбачевым договор СНВ-1, то есть договор о сокращении ядерных вооружений. Была воплощена мечта президента Рейгана не просто контролировать, а сокращать ядерные вооружения. Когда он летит в Киев, ему в самолете сообщают, видимо, я так догадываюсь, просто по часам это разложить, что в это время сербские националисты в Хорватии отклонили предложение Европейского союза по мирному урегулированию и прекращению войну между Хорватией и Сербией. И вот этот призрак Югославии висел над этим прямо в те самые часы, когда он летел из Москвы в Киев.

влиятельным Буша и Горбачову не удалось сохранить совок, а вы наделяете Горбачова какими то мифическими возможностями сохранять/не сохранять в орбите рф восточную Европу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 29 лис, 2024 20:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:я в 2022 подробно описывал что там происходило. повторяться не буду. можете думать что их выгнали.
ні, звісно, всі знають, що то був жест доброї волі. В Херсоні і на Харківщині також.
  andrijk777 написав:Вам відома мета захоплення територій Росією? Бухаєте з путіним?
якщо простежити за словами і справами путіна та його ідеологів, можна зрозуміти, яка в нього мета. Це не дуже складно, бо він її особливо не приховує. Так, для зовнішнього світу це подається під іншим кутом (протидія НАТО, яке оточує з усіх сторін), але коли всі "примушувачі до миру" стикнуться з реальними вимогами, вони зрозуміють, що справа зовсім не в НАТО. І мені дуже цікаво, якої пісні вони заспівають тоді. Благо, чекати залишилось вже недовго.
  andrijk777 написав:Повторюсь - спорити з вами не буду. І аргументи що я думаю приводити не буду, бо за це банять.
що ж це за аргументи, за які банять? Можна почути хоча б в загальних рисах?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:29

  thenewepic написав:ні, звісно, всі знають, що то був жест доброї волі. В Херсоні і на Харківщині також.
загуглите хотя бы через сколько дней после ухода орков в Бучу зашли ЗСУ. К такому повороту никто не был готов. Я один из первых писал что орки вышли из Бучи, и где то через неделю официальные источники в это поверили.
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