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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11114111151111611117>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:00

  thenewepic написав: Є різниця, коли ти захоплюєш з метою окупації і анексії і коли просто використовуєш у військових цілях. Навіщо було, приміром, заходити на правобережжя Херсонщини аж в Миколаївську область, а потім, отримавши відпір, залишатися у Снігурівці? Чому зразу не відійти за Дніпро? Тому що та територія була потрібна їм як територія (вибачте за тавтологію), щоб її контролювати, а не просто для того, щоб йти транзитом.

Вам відома мета захоплення територій Росією? Бухаєте з путіним?
Ви постійно забуваєте додавати до свої тверджень слова типу "я так думаю". А видаєте свої слова ніби це факт. Ні, все що ви пишете це просто ваші думки, які є невірні.
Повторюсь - спорити з вами не буду. І аргументи що я думаю приводити не буду, бо за це банять.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:00

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:3000 нє, але 4000 вже так (3 уя на день)
напиши своё меню. интересует свежие овощи, фрукты, рыба, томатная паста, тв.сыр, мясо. Как часто ты это покупаешь?

то саме що в стм, тільки без красної ікри і сира з плєсєнью
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:06

  flyman написав:там 100 років оренди Аляски закінчилися, вот сміху то буде, як прийдеться виселяти окупаса

Её купили

п.с. вибачаюсь за російську , але я у дитинстві майже не володів російською так як у дошкільні роки дуже багато часу жив у діда з бабою у селі , там балакали мовою,
А коли почав навчання у 1 класі у Днепропетровске то мене однокласники висміювали за мову і насміхались над моєю українською мовою (1978 рік)
Радянська школа перевчила
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 29 лис, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:11

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:3000 нє, але 4000 вже так (3 уя на день)
напиши своё меню. интересует свежие овощи, фрукты, рыба, томатная паста, тв.сыр, мясо. Как часто ты это покупаешь?

то саме що в стм, тільки без красної ікри і сира з плєсєнью

у стм в меню фантазии - главное блюдо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:21

  prodigy написав:чому Польша, ГДР, Чехословаччина позбавились радянської групи військ?
так це заслуга Горбачова М.С. (хоч його і хаїли на болотах, але свій вклад в історію він зробив).
СССР був банкрот
заслуги Горбачова особой не было. СССР был банкрот и нуждался в кредитах, за что попросили отпустить страны восточной Европы на Запад. За Украину противоречивая инфа, Буш был против развала СССР.

https://www.svoboda.org/a/usa-today-bus ... 44616.html

– Буш стоял за Горбачева почти до последней минуты, – говорит Марк фон Хаген. – Америка очень хотела, чтобы Советский Союз остался единым под президентством Горбачева, потому что они как-то нашли общий язык. Буш приехал в Советский Союз в июле 1991 года, чтобы продемонстрировать поддержку Горбачеву. Потом он поехал в Киев, где он выступил со знаменитой речью, названной критиком Буша "Котлета по-киевски", где он призвал украинцев не агитировать за независимость, остаться вместе с Союзом.

Когда 1 августа 1991 года Буш произнес эту речь, в Верховной раде которую сейчас все ругают, "цыпленок по-киевски", он хотел поддержать подписание союзного договора, чтобы автономная самостоятельная Украина, тем не менее, осталась в Советском Союзе. Это был день, когда он вернулся из Москвы, подписав как раз с Горбачевым договор СНВ-1, то есть договор о сокращении ядерных вооружений. Была воплощена мечта президента Рейгана не просто контролировать, а сокращать ядерные вооружения. Когда он летит в Киев, ему в самолете сообщают, видимо, я так догадываюсь, просто по часам это разложить, что в это время сербские националисты в Хорватии отклонили предложение Европейского союза по мирному урегулированию и прекращению войну между Хорватией и Сербией. И вот этот призрак Югославии висел над этим прямо в те самые часы, когда он летел из Москвы в Киев.

влиятельным Буша и Горбачову не удалось сохранить совок, а вы наделяете Горбачова какими то мифическими возможностями сохранять/не сохранять в орбите рф восточную Европу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 29 лис, 2024 20:31, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:я в 2022 подробно описывал что там происходило. повторяться не буду. можете думать что их выгнали.
ні, звісно, всі знають, що то був жест доброї волі. В Херсоні і на Харківщині також.
  andrijk777 написав:Вам відома мета захоплення територій Росією? Бухаєте з путіним?
якщо простежити за словами і справами путіна та його ідеологів, можна зрозуміти, яка в нього мета. Це не дуже складно, бо він її особливо не приховує. Так, для зовнішнього світу це подається під іншим кутом (протидія НАТО, яке оточує з усіх сторін), але коли всі "примушувачі до миру" стикнуться з реальними вимогами, вони зрозуміють, що справа зовсім не в НАТО. І мені дуже цікаво, якої пісні вони заспівають тоді. Благо, чекати залишилось вже недовго.
  andrijk777 написав:Повторюсь - спорити з вами не буду. І аргументи що я думаю приводити не буду, бо за це банять.
що ж це за аргументи, за які банять? Можна почути хоча б в загальних рисах?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:29

  thenewepic написав:ні, звісно, всі знають, що то був жест доброї волі. В Херсоні і на Харківщині також.
загуглите хотя бы через сколько дней после ухода орков в Бучу зашли ЗСУ. К такому повороту никто не был готов. Я один из первых писал что орки вышли из Бучи, и где то через неделю официальные источники в это поверили.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:45

  Wirująświatła написав:СССР був банкрот


С чьей помощью?
Там ведь біло самое вкусное мороженое , и я скажу что да ,особенно Ленинградское Днепропетровского хладокомбината за 28 копеек ,
или по вашему сам по себе?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:56

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:А наслідки цієї корупції -- оті виплати роками!! кожного місяця отим прокурорам-інвалідам + льготи по інвалідності + зняття з військового обліку його + його сину відстрочка.
///
Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..
Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?
///
А такое бывает? -- комиссии/разрешения и прочие тендеры -- всегда были-есть-и будут есть.
А в результате имеем того французкого инвестора, что решил "ну тот Гостомель"...
Всі хто шукають 100% справедливості - приречені на вічні пошуки і смерть голодним....
Є інші варіанти
Якщо я бачу що корупція краде в мене 1% від створеного , а я можу рости на 5% в рік... То тільки мені приймати рішення як я розподілю свої зусилля.
Мої прості як двері
99% на власний розвиток
1% на боротьбу з корупцією.

Але є суспільство і це суспільство так само як і я визначає
Скільки витратити на боротьбу - скільки на покращення власних здобутків...

Результат на лице
Я збільшив статки за 30 років в 100 разів ( з яких+10 разів це інфляційний чинник і 90 разів це мої досягнення)
Борці з корупцією втримались на середньоінфляційному рівні і отримали +10 разів за 30 років...

І хто зможе мене переконати що я прийняв не вірну стратегію?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:04

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:СССР був банкрот


С чьей помощью?
Там ведь біло самое вкусное мороженое , и я скажу что да ,особенно Ленинградское Днепропетровского хладокомбината за 28 копеек ,
или по вашему сам по себе?

Лишь один пример: однажды, пролетая над дельтой Волги, Хрущев увидел огромные заросли тростника. Кто-то из сопровождения высказал идею, что это практически неисчерпаемый источник сырья для производства целлюлозы. И Никита Сергеевич загорелся — немедленно построить под Астраханью крупный целлюлозно-бумажный комбинат. Несмотря на сопротивление Косыгина, он все-таки заставил внести коррективы в уже утвержденный народнохозяйственный план на следующий год, выделить немалые средства. В результате пришлось урезать другие статьи затрат, вполне обоснованных. Когда комбинат был построен, выяснилось, что скошенный на больших участках тростник естественным путем не восстанавливается, экологии был причинен огромный ущерб. Кроме того, оборудование, рассчитанное на древесину, на другом сырье — тростнике — просто не могло качественно работать. Поэтому лес для Астрахан­ского комбината пришлось возить из Сибири и Архангельской области...
https://zn.ua/SOCIUM/aleksey_kosygin__n ... stoyu.html
Wirująświatła
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