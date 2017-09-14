Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:14

detroytred написав: budivelnik написав: 2 Таким чином

Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..

Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?

3 Це серпом по фаберже для тих хто ДУМАЄ що його обділили....

Але це допоможе тим ХТО ПРАЦЮЄ на себе і не шукає крайніх.

Все одно , будуть багаті і бідні.

Але бідні будуть серед тих хто нероба по життю

А серед тих хто вміє працювати - бідних не буде. 2 Таким чиномКорупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?3 Це серпом по фаберже для тих хто ДУМАЄ що його обділили....Але це допоможе тим ХТО ПРАЦЮЄ на себе і не шукає крайніх.Все одно , будуть багаті і бідні.Але бідні будуть серед тих хто нероба по життюА серед тих хто вміє працювати - бідних не буде.

До чого тут багаті і бідні?

До чого вигадка, що "Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших.."?



Корупція з'являється там, де є можливість вирішити свій незаконний інтерес. Через вплив на посадову особу, яка приймає рішення.

Лікар, суддя, прокурор і т.д. До чого тут багаті і бідні?До чого вигадка, що "Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших.."?Корупція з'являється там, де є можливість вирішити свій незаконний інтерес. Через вплив на посадову особу, яка приймає рішення.Лікар, суддя, прокурор і т.д.

detroytred написав: З.и. а головну частину впливу корупції (про гальмування розвитку) було і овсі проігноровано.

Тому й кажу: нема сенсу обговорювати. З.и. а головну частину впливу корупції (про гальмування розвитку) було і овсі проігноровано.Тому й кажу: нема сенсу обговорювати.

Ну добреЧим більше СВОЇХ функцій делегувати комусь - тим вища ймовірність корупції...Делегувало населення міському чиновнику вирішувати де можна поставити МАФБажаючих поставити МАФ - десятьмісце - одне....Що дивного в тому що зявляються корупційні ризики вибору?Але при цьому - чиновник візьме мзду ( як правило сума коливається від 100 до 3000 доларів) і ДОЗВОЛИТЬ тому хто заплатить...Суспільство втратило - ні..Когось затормозили - ні...Як з цим боротись - простіше пареної ріпиа - приймаємо закон , де община має право першого викупу земельної ділянки під оренду(нехай навіть з дисконтом в 20 чи 50%)б - дозволяємо взяти в оренду будь-яку земельну ділянку якщо не порушена певна мінімальна кількість умовв - хто запропонує найвищу ціну - той і отримує...Зверніть увагуСуспільство(мешканці) не просто забороняють все і вся бо їм так зручно , а приймають участь на рівні з іншими боротись на однаковех комерційних умовах.От і вийдегромада СВІДОМО програє парочку найдорожчих і викупить за гроші отримані від цього програшу - те що вважає за потрібне.Всі в шоколаді корупції немаАле якщо громада лінива і віддає цю діяльність комусь - то чого вона тоді вважає що цей хтось почне працювати на НЕЇ а не на себе.вони на себе не хочуть і чим більше не хочуть тим більше вимагають.МАРАЗМЗгенеруйте мені чітку схему від початку до кінця - де КОРУПЦІЯ ТОРМОЗИЛА розвиток....варіанти що хтось розумний але за хабар посаду віддали іншому - не катитьзараз найвищі посади віддані перукарям/артистам/ларьочникам - які ще 5 років тому до еліти не були дотичні жодним чином ( виключення є і я це показую 1-5% ) всі інші випадкові люди.Чим вибір цих випадкових по критерію відданість - буде відрізнятись від вибору інших випадкових по критерії - професійність( прокурори -профі , але якраз серед них корупція найвища)Тому от вам і відповідьЯкщо зможете підняти себе на висоту яка захистить вас від чиновника - тоді чиновник буде найнятим..АлеВи самі захищаєте своє право відповідати перед тим з ким ви підписали контракт а не перед народом який цей контракт оплатив.Зрозумійте хоч цеДля вас бог -начальник і контракта населення для вас ніхто , бо у вас з ним напряму обовязки відсутні...То може якщо ви відповідаєте тільки по прямим обовязкамто нехай населення відповідає по прямим обовязкам