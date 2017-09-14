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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11114111151111611117

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:06

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:Грузії віддали захоплені території просто так. - це факт.
вибачте, що? Які території віддали Грузії? Абхазію? Чи Південну Осетію? Ви точно марите, як я бачу.
Якщо ви натякаєте на те, що у 2008 рос.війська доїхали майже до Тбілісі, а потім відступили, то вони не захоплювали ту територію, а проїжджали транзитом. Є різниця, коли ти захоплюєш з метою окупації і анексії і коли просто використовуєш у військових цілях. Навіщо було, приміром, заходити на правобережжя Херсонщини аж в Миколаївську область, а потім, отримавши відпір, залишатися у Снігурівці? Чому зразу не відійти за Дніпро? Тому що та територія була потрібна їм як територія (вибачте за тавтологію), щоб її контролювати, а не просто для того, щоб йти транзитом.

Большое отличие в том, что Абхазия и Южная Осетия "юридически" считаются независимыми странами и московия их признала в таком статусе, они не входят в состав московии. А вот Крым, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области считаются в составе московии, Крым внесен в их пр*ституцию в 2014-м, области - п*деральными законами в 2022-м, подписанными *уйлом и тогда же принятыми госдурой и одобренными советом *едерации.

Дипломатическим путем их не вернуть. *уйло не пойдет на изменение своей пр*оституции и отмену подписанным им законов. Возврат их дипломатическим путем (переговорами) возможен только после смерти *уйла.

Соотв. ссылки могу дать, но они откроются (если откроются) только через ВПН.
yanyura
 
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7
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:14

  detroytred написав:
  budivelnik написав:2 Таким чином
Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..
Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?
3 Це серпом по фаберже для тих хто ДУМАЄ що його обділили....
Але це допоможе тим ХТО ПРАЦЮЄ на себе і не шукає крайніх.
Все одно , будуть багаті і бідні.
Але бідні будуть серед тих хто нероба по життю
А серед тих хто вміє працювати - бідних не буде.

До чого тут багаті і бідні?
До чого вигадка, що "Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших.."?

Корупція з'являється там, де є можливість вирішити свій незаконний інтерес. Через вплив на посадову особу, яка приймає рішення.
Лікар, суддя, прокурор і т.д.
Ну добре
Чим більше СВОЇХ функцій делегувати комусь - тим вища ймовірність корупції...
Делегувало населення міському чиновнику вирішувати де можна поставити МАФ
Бажаючих поставити МАФ - десять
місце - одне....
Що дивного в тому що зявляються корупційні ризики вибору?
Але при цьому - чиновник візьме мзду ( як правило сума коливається від 100 до 3000 доларів) і ДОЗВОЛИТЬ тому хто заплатить...
Суспільство втратило - ні..
Когось затормозили - ні...
Як з цим боротись - простіше пареної ріпи
а - приймаємо закон , де община має право першого викупу земельної ділянки під оренду(нехай навіть з дисконтом в 20 чи 50%)
б - дозволяємо взяти в оренду будь-яку земельну ділянку якщо не порушена певна мінімальна кількість умов
в - хто запропонує найвищу ціну - той і отримує...

Зверніть увагу
Суспільство(мешканці) не просто забороняють все і вся бо їм так зручно , а приймають участь на рівні з іншими боротись на однаковех комерційних умовах.
От і вийде
громада СВІДОМО програє парочку найдорожчих і викупить за гроші отримані від цього програшу - те що вважає за потрібне.
Всі в шоколаді корупції нема
Але якщо громада лінива і віддає цю діяльність комусь - то чого вона тоді вважає що цей хтось почне працювати на НЕЇ а не на себе.
вони на себе не хочуть і чим більше не хочуть тим більше вимагають.
МАРАЗМ
  detroytred написав:З.и. а головну частину впливу корупції (про гальмування розвитку) було і овсі проігноровано.
Тому й кажу: нема сенсу обговорювати.
Згенеруйте мені чітку схему від початку до кінця - де КОРУПЦІЯ ТОРМОЗИЛА розвиток....
варіанти що хтось розумний але за хабар посаду віддали іншому - не катить
зараз найвищі посади віддані перукарям/артистам/ларьочникам - які ще 5 років тому до еліти не були дотичні жодним чином ( виключення є і я це показую 1-5% ) всі інші випадкові люди.
Чим вибір цих випадкових по критерію відданість - буде відрізнятись від вибору інших випадкових по критерії - професійність( прокурори -профі , але якраз серед них корупція найвища)

Тому от вам і відповідь
Якщо зможете підняти себе на висоту яка захистить вас від чиновника - тоді чиновник буде найнятим..

Але
Ви самі захищаєте своє право відповідати перед тим з ким ви підписали контракт а не перед народом який цей контракт оплатив.

Зрозумійте хоч це
Для вас бог -начальник і контракт
а населення для вас ніхто , бо у вас з ним напряму обовязки відсутні...
То може якщо ви відповідаєте тільки по прямим обовязкам
то нехай населення відповідає по прямим обовязкам
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:16

  yanyura написав:Крым, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области считаются в составе московии, Крым внесен в их пр*ституцию в 2014-м, области - п*деральными законами в 2022-м, подписанными *уйлом и тогда же принятыми госдурой и одобренными советом *едерации.

Пропоную внести до складу України Курську, Білгородську, Воронєж, Кубань.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Дипломатическим путем их не вернуть. *уйло не пойдет на изменение своей пр*оституции и отмену подписанным им законов. Возврат их дипломатическим путем (переговорами) возможен только после смерти *уйла.

ИМХО як тільки кончаться гроші - так одразу і признають зміни до конституції внесенні з порушенням і одразу відмінять їх. Питання тільки в тому коли таки партнери дозріють повністю заблокувати морську торгівлю нафтою.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:23

  Water написав:
  yanyura написав:Крым, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области считаются в составе московии, Крым внесен в их пр*ституцию в 2014-м, области - п*деральными законами в 2022-м, подписанными *уйлом и тогда же принятыми госдурой и одобренными советом *едерации.

Пропоную внести до складу України Курську, Білгородську, Воронєж, Кубань.

Дивно шо ще не докумекали внести у конституцію України
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:35

він якийсь дивний?
вже основні країни сказали НЕТ! а він все толдиче те саме

❗️❗️Я готовий припинити війну в Україні в обмін на членство в НАТО, навіть якщо рф негайно не поверне захоплені наші території, – Sky news із посиланням на слова Зеленського.

За словами президента, членство в НАТО має бути запропоноване неокупованим територіям України, щоб покласти край «гарячій фазі війни» за умови, що в запрошенні НАТО будуть визнані міжнародно визнані кордони України.

А пізніше домовитися про повернення окупованих територій «дипломатичним шляхом».

https://news.sky.com/story/zelenskyy-su ... d-13263085
Xenon
 
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